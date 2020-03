Thêm may Nhà Bè, Việt Tiến bán khẩu trang kháng khuẩn ra thị trường

Dưới đây là các địa điểm bán lẻ khẩu trang vải của các doanh nghiệp may thuộc Vinatex: Tại Hà Nội và các tỉnh phía Bắc: Trung tâm Thời trang Vinatex (sản phẩm khẩu trang Dệt Kim Đông Xuân, Dệt May Hoà Thọ, Hanosimex): 25 Bà Triệu, 57B Phan Chu Trinh; Showroom của Dệt kim Đông Xuân: 460 Minh Khai, 67 Ngô Thì Nhậm, 221B Khâm Thiên; Showroom của May Chiến Thắng: 22 Thành Công, 30 B Bà Triệu, Big C – Hồ Gươm Plaza 102 Trần Phú – Hà Đông; Showroom của Hanosimex: 11-13 Tam Trinh, 28 Trần Quý Kiên, 39 Cầu Gỗ, 12 B7 Kim Liên, 38 B Đại Cồ Việt, Kiốt số 6 Hàng Khoai chợ Đồng Xuân, 212 Thái Hà, 17 Trần Phú, 156B Bà Triệu, 196 Ngọc Lâm, 136 Ngô Gia Tự, 108 Ngô Xuân Quảng, Kiốt số 2 tầng 1 tòa nhà HH 1A Linh Đàm, Tầng 8 tòa nhà Nam Hải Lake view, Lô 1-9A, Khu đô thị Vĩnh Hoàng, 9 Nguyễn Văn Lộc và 101 Đại lý của Hanosimex trên toàn quốc. Showroom của Hera DG (bán khẩu trang của May Đức Giang): 47 Trần Nhân Tông, 168 Lò Đúc, 113 Sơn Tây, VNU 144 Xuân Thủy, Tầng 1 TTTM Thiên Sơn Plaza, 609 Trương Định, Tầng 1 TTTM Thiên Sơn Plaza, 89 Lê Đức Thọ và nhiều đại lý của Hera DG trên toàn quốc. Tại miền Trung: Showroom của Dệt May Hoà Thọ tại TP. Đà Nẵng: 36 Ông Ích Đường, 31 Phan Châu Trinh, Đà Nẵng, 199 Nguyễn Văn Linh; Showroom của Hanosimex tại TP. Vinh, tỉnh Nghệ An: 33 Nguyễn Văn Trỗi và 50 Lê Lợi. Showroom của Dệt May Huế tại Thừa thiên Huế: 175 Trần Hưng Đạo và 122 Dương Thiệu Tước; Đồng thời sản phẩm khẩu trang vải dệt kim kháng khuẩn của Vinatex được bán tại 2 hệ thống siêu thị Co-op Mart và Big C. Tại miền Nam: Showroom của Novelty và Mattana (bán khẩu trang của May Nhà Bè): • Showroom Novelty: 223 Bis Hai Bà Trưng, TP.HCM; 370A Huỳnh Tấn Phát, TP.HCM; L104, Tầng trệt Vincom+, 122 Mười Sáu Tháng Tư, Ninh Thuận; • Hệ thống showroom của Mattana khu vực TP.HCM; • Dự kiến tuần tới khẩu trang của May Nhà Bè sẽ có mặt trên hệ thống showroom toàn quốc. Showroom của Việt Tiến trên toàn quốc hoặc mua tại trang thương mại điện tử: http://estore.viettien.com.vn/ Showroom của Việt Thắng trên toàn quốc hoặc đặt hang trên website: http://vigaco.vn/