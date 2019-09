Thiếu chỗ chơi đêm, thủ phủ du lịch thành điểm trung chuyển

Lên lịch nghỉ cuối tuần cho cả nhà tại Đà Nẵng vào cuối tháng 9 này, chị Hà An (Q.4, TP.HCM) chia sẻ: Đã 3 năm rồi chị mới quay trở lại dù “thành phố đáng sống” này là một trong những điểm đến gia đình chị yêu thích. Theo chị An, nói là ra Đà Nẵng nhưng thực tế trong 3 ngày nghỉ, gia đình chị chỉ ở lại Bà Nà Hill đêm duy nhất, thời gian còn lại cả nhà về nghỉ chơi ở Hội An. “Con gái tôi mới đi du học về, chưa thăm cầu Vàng nên đưa nó lên chơi chứ thật ra Bà Nà Hill nhà tôi đã lên 3 lần rồi. Đến Đà Nẵng bây giờ chủ yếu chỉ tạt qua rồi đi chỗ khác chứ không có gì chơi. Ngày lên Bà Nà, tối về lại ra sông Hàn đi dạo lòng vòng chút rồi về khách sạn ngủ, đi 1, 2 lần là đủ rồi”, chị An nói.