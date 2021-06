Tôm, cá tra Việt tăng cường sang Mỹ, EU

Sau 5 tháng đầu năm nay, cả nước xuất khẩu thủy sản đạt 3,27 tỉ USD, tăng 14% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, xuất khẩu tôm đạt 1,34 tỉ USD, tăng 14% so với cùng kỳ năm 2020; xuất khẩu cá tra đạt 623 triệu USD, tăng 12%; xuất khẩu cá ngừ đạt 292 triệu USD, tăng 21%...

Mỹ, EU và các nước thành viên Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) đang là những thị trường lớn đối với thủy sản Việt Nam. Chẳng hạn tại Mỹ, nhu cầu tiêu thụ thủy sản đang tăng mạnh trở lại không chỉ ở phân khúc bán lẻ mà cả các kênh dịch vụ, nhà hàng, khách sạn, giải trí sau khi nhờ tiêm vắc xin Covid-19 rộng rãi cùng với gói kích thích kinh tế kịp thời của chính phủ. Trong đó, con tôm Việt luôn nằm trong top đầu tiêu thụ thủy hải sản tại quốc gia này. Ước tính kim ngạch xuất khẩu tôm sang Mỹ 5 tháng đầu năm 2021 đạt 270 triệu USD, tăng 21% so với cùng kỳ năm ngoái. Tiếp theo là xuất khẩu cá tra sang Mỹ đang trên đà phục hồi và bứt phá với mức tăng lên tới 200% trong tháng 5, đưa kết quả xuất khẩu 5 tháng đầu năm nay lên 135 triệu USD, tăng 57% so với cùng kỳ năm 2020.

Tương tự, thị trường EU đang là điểm đến kỳ vọng của các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản Việt Nam. Mặc dù sự hồi phục kinh tế của khối thị trường này chậm hơn so với Mỹ, nhưng nhu cầu tiêu thụ đang hồi phục rõ rệt khi dịch Covid-19 dần được khống chế. Kim ngạch xuất khẩu thủy sản Việt Nam sang EU trong 5 tháng đầu năm đạt trên 380 triệu USD, tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong số đó, tôm vẫn chiếm tỷ trọng chi phối 50% với gần 199 triệu USD, tăng 22% so với cùng kỳ năm trước...