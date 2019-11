'Trùm' thời trang hội tụ ở Việt Nam

Đáng nói là trong khi các thương hiệu ngoại gặt hái doanh thu khủng thì thời trang nội ngày càng mất hút. Mới đây, chuỗi bán lẻ giày dép túi xách Vascara chính thức “bán mình” cho nhà bán lẻ thời trang Nhật Bản Stripe International sau hơn 10 năm ra đời và xây dựng được 134 cửa hàng trên toàn quốc. Đây cũng là đơn vị đã mua cổ phần để nắm quyền chi phối ở Công ty thời trang NEM vào năm 2017. Cuối năm 2018, chuỗi Elise Fashion, thương hiệu thời trang dành cho giới văn phòng của VN ra đời từ năm 2011 cũng nhận đầu tư từ đối tác Nhật Bản. Một số thương hiệu Việt đã từng ra đời rồi âm thầm đóng cửa hoặc thu hẹp phần lớn như Foci, Blue Exchange, NinoMax...

Ông Robert Trần, Tổng giám đốc Tập đoàn tư vấn chiến lược RBNC, phụ trách thị trường Mỹ và châu Á - Thái Bình Dương, nhận xét VN từng có nhiều thương hiệu thời trang mang tính cổ điển nhưng rất đẹp, đường kim mũi chỉ không thua kém các hãng thời trang nổi tiếng thế giới, đặc biệt thời trang veston cho nam. Thế nên, không ít khách nước ngoài du lịch VN tìm đến các tiệm may veston nổi tiếng tại VN có lịch sử ba bốn chục năm để đặt may. Tương tự, khách nước ngoài là nữ cũng chọn may tại Hội An hay Hà Nội vì cho rằng, thợ may tại VN may kỹ, chăm chút và “có tâm” với sản phẩm. “Tính cách của người Việt là cần cù, tỉ mỉ và chịu khó, rất phù hợp những nghề đòi hỏi tính tỉ mẩn như thời trang. Tiếc là VN đã không xây dựng được ngành công nghiệp thời trang như kỳ vọng. Nguyên nhân do ngành dệt may quá tập trung vào gia công, làm những đơn hàng lớn, cạnh tranh xuất khẩu bằng việc thu tiền công chứ không đầu tư mạnh về thiết kế thời trang khiến cụm từ công nghệ thời trang lâu dần bị lãng quên”, ông Robert Trần nhận xét.