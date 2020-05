Ứng dụng phòng tập WeFit nộp đơn xin phá sản: Khách hàng mất tiền?

Tương tự, chị Hà Vân (Hà Nội) cũng bày tỏ băn khoăn việc công ty đột ngột ngừng hoạt động, vậy quyền lợi khách hàng sẽ giải quyết như thế nào? Có được chuyển sang các phòng tập khác hay nhận lại được số tiền còn lại hay không? Chị Hà Vân mới mua gói WeFit trị giá hơn 3 triệu đồng từ tháng 9.2019 với hạn sử dụng 1 năm nhưng hầu như các tháng vừa qua do dịch Covid-19 , các phòng tập đều đóng cửa nên chị chưa sử dụng nhiều.

Trước đó, các gói tập WeFit được rao bán khá nhiều trên mạng, các sàn thương mại điện tử. Chẳng hạn trên Lazada, Shopee..., sáng nay 12.5, chúng tôi vẫn tìm thấy có nhiều người rao bán gói tập WeFit trong 180 ngày (6 tháng) là 1,7 triệu đồng, giảm 32% so với giá gốc; gói sử dụng trong 360 ngày là 3,1 triệu đồng, giảm 38% so với giá gốc 5 triệu đồng hoặc có gói lên đến 7,5 triệu đồng cho thời hạn sử dụng là 540 ngày (tương đương 1,5 năm)... Mức phí ưu đãi rẻ hơn khoảng 50% so với chi phí trung bình của các phòng tập thể dục ở hai thành phố lớn như TP.HCM, Hà Nội và không giới hạn số lần tập khiến ứng dụng này nhanh chóng có được lượng khách hàng lớn. Tuy nhiên, đây cũng là nguyên nhân chính được nhận định khiến WeFit bị thua lỗ.