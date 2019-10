Vì sao thu nội địa của Quảng Nam giảm so với cùng kỳ năm 2018?

Trong đó, thu nội địa 13.514 tỉ đồng, đạt 72,9% dự toán, giảm 1,9% so với cùng kỳ. Lý giải nguyên nhân thu nội địa giảm, theo UBND tỉnh Quảng Nam, xuất phát từ một số nguồn thu đạt thấp, như nguồn thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước trung ương (đạt 46% dự toán); số thu từ hoạt động của Công ty cổ phần ô tô Trường Hải trong 9 tháng là 6.801 tỉ đồng, giảm 5,3% so với cùng kỳ (9 tháng năm 2018 số thu từ Công ty cổ phần ô tô Trường Hải là 7.180 tỉ đồng).

Nguồn thu từ xuất nhập khẩu 4.148 tỉ đồng, đạt 90,2% dự toán, tăng 24,8% so với cùng kỳ, đã giúp cho tổng thu ngân sách trong 9 tháng của năm 2019 tăng lên so với cùng kỳ năm 2018 .

Cũng theo UBND tỉnh Quảng Nam , chỉ số sản xuất công nghiệp quý 3/2019 giảm 10,3% so với quý 2/2019 và giảm 3,5% so với quý cùng kỳ... Nguyên nhân cũng do ngành sản xuất ô tô gặp khó khăn, trong khi các doanh nghiệp khác như ngành dệt may, giày da thiếu đơn hàng; ngành điện tiếp tục giảm...