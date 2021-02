Việt Nam là điểm đến quan trọng nhất của làn sóng FDI mới

Ít nhất trong nửa đầu năm nay nền kinh tế Việt Nam cũng như kinh tế toàn cầu vẫn còn khó khăn do dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, khó lường. Trong nước, khi dịch bệnh vẫn còn khiến nhiều địa phương phải giãn cách xã hội sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động tiêu dùng, nhất là những ngành dịch vụ như du lịch, hàng không, lưu trú... Đồng thời khi kinh tế thế giới vẫn còn khó khăn thì các ngành xuất khẩu truyền thống của Việt Nam như dệt may, da giày, thủy sản cũng tiếp tục bị ảnh hưởng. Rất khó để dự báo tình hình dịch bệnh sẽ diễn tiến ra sao trong thời gian dài nhưng nếu như việc kiểm soát được dịch Covid-19 càng rút ngắn thì nền kinh tế càng bớt khó khăn, nhất là đối với những hoạt động sản xuất phục vụ cho nhu cầu nội địa. Vấn đề Covid-19 là khách quan không thể tránh khỏi. Do vậy, điều quan trọng nhất với Việt Nam là duy trì ổn định bên trong. Đặc biệt khi các DN bị ảnh hưởng thì người lao động sẽ gặp khó khăn. Vì vậy Chính phủ vẫn cần tập trung các chính sách liên quan đến giải quyết việc làm, hỗ trợ người lao động, đảm bảo an sinh xã hội.

PGS-TS Phạm Thế Anh (Kinh tế trưởng, Viện Nghiên cứu Kinh tế

và Chính sách)