Xuất nhập khẩu Việt Nam đạt kỷ lục mới

Đóng góp lớn vào con số trên là tổng trị giá xuất khẩu (XK) của Việt Nam đạt 241,65 tỉ USD, tăng 7,9% so với cùng kỳ năm trước. Đánh giá của Bộ Công thương sau 11 tháng năm nay, tất cả các nhóm thị trường mà Việt Nam có ký kết hiệp định thương mại tự do song phương hoặc đa phương đều tăng trưởng tốt. Ví dụ XK sang thị trường Nhật Bản tăng 7,6%, XK sang Nga tăng 9,1%, sang Hàn Quốc tăng 10,1%, sang Canada tăng 27,2% hay xuất vào Mexico tăng 29,5%...

Ở chiều ngược lại, kim ngạch nhập khẩu đạt 230,7 tỉ USD, tăng 6,6% so với cùng kỳ năm 2018. Với kết quả này, thặng dư cán cân thương mại của Việt Nam đạt 10,9 tỉ USD. Khối doanh nghiệp (DN) trong nước cũng tạo được điểm sáng khi có mức tăng về XK hàng hóa đạt 18,1%, cao hơn gấp đôi so với tốc độ tăng trưởng của cả nước và cao hơn gấp 5 lần so với tốc độ tăng trưởng của khối DN FDI. Qua đó, tỷ trọng của khu vực kinh tế trong nước tiếp tục xu hướng tăng, chiếm 30,95% tổng kim ngạch XK từ đầu năm đến hết tháng 11, trong khi cùng kỳ năm trước tỷ lệ này là 29,16%.

Đặc biệt, nếu như năm 2017, có 29 mặt hàng cán mốc XK trên 1 tỉ USD thì đến nay, danh sách này đã tăng lên 31 mặt hàng.

Kim ngạch xuất nhập khẩu tăng gấp 5 lần Năm 2007, sau khi Việt Nam chính thức trở thành thành viên Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) thì kim ngạch XNK đạt 100 tỉ USD. Như vậy sau 12 năm, kim ngạch này tăng gấp 5 lần.

Với 16 hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam đã ký, trong đó có 12 hiệp định đang thực thi như gần nhất là CPTPP hay EVFTA đã mở ra nhiều thị trường mới cho hàng hóa Việt Nam. Theo phân tích của ông Phạm Xuân Hồng, Chủ tịch Hội Dệt may thêu đan TP.HCM, kim ngạch XK của hàng dệt may xơ sợi cả năm nay ước đạt 39 tỉ USD, tăng gần 9% so với cả năm 2018 nhưng chưa đạt được mục tiêu 40 tỉ USD do các hiệp định thương mại mới đi vào thực hiện nên DN chưa thể khai thác hết tiềm năng. Bên cạnh đó, chiến tranh thương mại Mỹ - Trung không làm gia tăng đơn hàng dệt may cho Việt Nam trong khi khiến tổng nhu cầu nhập khẩu dệt may thế giới năm 2019 yếu đi, chỉ tăng 3,4% so với 2018 là 7,33%. Dù vậy, ông Phạm Xuân Hồng cho rằng XK của ngành này có thể vẫn có tăng trưởng ở mức 10% trong năm 2020 nhưng để tăng cao lên đến 2 chữ số là khó khăn bởi những thách thức của ngành vẫn còn nguyên như không chủ động về nguyên phụ liệu và sự cạnh tranh với nhiều nước ngày càng khốc liệt như Bangladesh, Ấn Độ hay Myanmar và cả Campuchia.