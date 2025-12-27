Tài liệu được giải mật hé lộ đề nghị bất ngờ của ông Putin

Cuộc đối thoại này diễn ra năm 2001, với bản ghi vừa mới được Cơ quan Lưu trữ An ninh Quốc gia Mỹ giải mật và công bố theo lệnh tòa án.

Theo bản ghi, trong cuộc trò chuyện, ông Putin đã sử dụng chính tuyên bố của ông Bush rằng Nga không phải là kẻ thù của Mỹ để thảo luận về khả năng Nga gia nhập NATO.

Trong cuộc nói chuyện, ông Putin nói: “Những gì ông [Bush] nói về 50 năm nữa rất quan trọng. Nga là một quốc gia châu Âu và đa sắc tộc, giống như Mỹ. Tôi có thể hình dung chúng ta trở thành đồng minh”.

Ông Putin nói rằng Nga cảm thấy bị NATO “cho ra rìa”, và cho biết Liên Xô từng xin gia nhập NATO vào năm 1954. Theo bản ghi, ông Bush cho rằng đó là thông tin “thú vị”.

Tổng thống Putin cho biết NATO khi đó đưa ra các lý do cụ thể không thể để Liên Xô gia nhập, như thiếu sự đồng ý của Áo và Đức, cũng như yêu cầu hợp tác với tiến trình giải trừ quân bị của Liên Hiệp Quốc. Nhà lãnh đạo Điện Kremlin bình luận: “Giờ đây tất cả các điều kiện này đã được đáp ứng. Có lẽ Nga có thể là một đồng minh”.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) cùng Tổng thống Mỹ George W. Bush trong một cuộc gặp với các doanh nhân ở Điện Kremlin (Moscow) năm 2002 ẢNH: VĂN PHÒNG TỔNG THỐNG NGA

Bên cạnh đó, trong bản ghi một cuộc đối thoại khác vào năm 2008, ông Putin đã nói với ông Bush rằng việc Ukraine gia nhập NATO, về lâu dài, sẽ tạo ra một vùng xung đột giữa Nga và Mỹ và dẫn đến đối đầu kéo dài.

Khi được hỏi lý do, Tổng thống Putin lập luận rằng Ukraine là một quốc gia “rất phức tạp” không hình thành tự nhiên mà được tạo ra “một cách nhân tạo” từ lãnh thổ của các nước láng giềng.

Ông cho rằng việc Ukraine gia nhập NATO sẽ tạo ra những vấn đề nghiêm trọng cho Nga, gây ra mối đe dọa thông qua việc triển khai các căn cứ quân sự và hệ thống vũ khí mới gần biên giới của nước này, và tạo ra sự bất ổn và nguy hiểm.

Ông nói thêm rằng Moscow sẽ dựa vào các lực lượng chống NATO ở Ukraine để ngăn chặn liên minh quân sự mở rộng và sẽ tiếp tục tạo ra những trở ngại cho sự mở rộng đó.

Liên quan các chủ đề khác, bản ghi năm 2001 cho thấy ông Putin nói Iran đang tìm cách sở hữu vũ khí hạt nhân nhưng Moscow sẽ không hỗ trợ Tehran trong việc có được các công nghệ nhạy cảm. Hai nhà lãnh đạo cũng lo ngại rằng vũ khí hạt nhân của Pakistan có thể rơi vào tay đối tượng xấu.

Nga chưa có bình luận về các bản ghi nhớ mới được công bố.