Tài Lộc tỏa sáng ngay sau khi có quốc tịch Việt Nam, giúp Ninh Bình thắng SLNA

Văn Lâm gây ấn tượng

Trở lại sau án treo giò, thủ môn Đặng Văn Lâm ngay lập tức thể hiện giá trị. Ngay ở phút thứ 7, SLNA có pha phối hợp tấn công ấn tượng, kết thúc bằng cú sút của Ngô Văn Lương nhưng người gác đền sinh năm 1993 đã đổ người rất hay để cản phá thành công. 8 phút sau, Văn Lâm một lần nữa cứu thua cho CLB Ninh Bình sau cú đá ở góc hẹp của Moore.

Trong khoảng thời gian đầu trận, SLNA chơi pressing cực kỳ chủ động, khiến CLB Ninh Bình gặp rất nhiều khó khăn. Cặp tiền vệ trung tâm Trần Thành Trung - Nguyễn Hoàng Đức cần sự hỗ trợ từ các tiền đạo như Phạm Gia Hưng, Friday hay Geovane để triển khai bóng lên phía trên.

Hoàng Đức thử vận may với một cú sút xa, nhưng bóng lại đi trúng người đồng đội Gia Hưng ẢNH: MINH TÚ

Michael Olaha (phải) và các đồng đội khiến CLB Ninh Bình gặp nhiều khó khăn ẢNH: MINH TÚ

Phải đến phút 32, CLB Ninh Bình mới có cơ hội nguy hiểm đầu tiên. Geovane thực hiện pha đi bóng táo bạo và bất ngờ từ giữa sân. Tuy nhiên, ở pha dứt điểm quyết định, anh lại thực hiện vội vàng, đưa bóng đi vọt xà ngang. Tiếp theo đó, lần lượt Quốc Việt, Hoàng Đức gây sóng gió cho khung thành SLNA nhưng bàn thắng không đến. Chiều ngược lại, SLNA tỏ ra rất nguy hiểm trong các pha phản công. Cuối hiệp 1, các học trò HLV Văn Sỹ Sơn liên tục khiến khung thành của Văn Lâm chao đảo.

Geovane tạo áp lực cho CLB Hà Nội

Sang hiệp 2, thế trận không có quá nhiều khác biệt. CLB Ninh Bình vẫn kiểm soát bóng nhiều hơn, nhưng SLNA mới là đội sở hữu nhiều cơ hội ngon ăn. Phút 66, sau đường tạt bóng bên cánh phải của Hồ Khắc Ngọc, Phan Bá Quyền băng vào rất nhanh để đánh đầu cận thành, mở tỷ số trận đấu.

Geovane sắm vai người hùng của CLB Ninh Bình ẢNH: MINH TÚ

Sau bàn thua, HLV Bae Ji-won thực hiện một loạt điều chỉnh nhân sự để gia tăng sức ép về phía khung thành SLNA. Phút 82, CLB Ninh Bình được hưởng một quả phạt đền sau khi Văn Huy để bóng chạm tay trong vòng cấm. Từ khoảng cách 11 m, Geovane, người vừa nhập tịch Việt Nam và lấy tên là Nguyễn Tài Lộc, thực hiện chính xác, gỡ hòa 1-1 cho đội bóng cố đô. Chỉ 1 phút sau, anh hoàn tất cú đúp cho riêng mình bằng pha vô-lê quyết đoán, ấn định chiến thắng 2-1 cho đội khách.

Với kết quả này, CLB Ninh Bình vững vàng ở vị trí thứ 3 với 44 điểm, hơn đội Hà Nội 5 điểm. Ngày 17.5, thầy trò HLV Harry Kewell phải thắng PVF-CAND để tiếp tục bám đuổi CLB Ninh Bình.