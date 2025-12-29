Tái thiết vùng rốn lũ: Tuổi trẻ Công an Quảng Ngãi dựng nhà cho dân ăn tết

Trong bối cảnh đó, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi về triển khai "Chiến dịch Quang Trung" thần tốc xây dựng nhà ở cho các hộ dân có nhà bị sập đổ hoàn toàn do thiên tai, tuổi trẻ Công an Quảng Ngãi xung kích lên đường, mang theo tinh thần trách nhiệm, kỷ luật và nghĩa tình với nhân dân vùng lũ.

Công an xã Sơn Tây Thượng cùng Tổ an ninh trật tự ở cơ sở đội mưa trộn bê tông làm nhà cho bà con bị sập sau mưa bão ẢNH: C.A

Đ ỘI MƯA, BĂNG RỪNG DỰNG NHÀ CHO DÂN

Những ngày cuối năm, tại xã miền núi Sơn Tây Thượng (Quảng Ngãi), mưa vẫn dai dẳng, từng đợt mưa lớn trút xuống khiến công trường xây dựng nhà cho bà con liên tục đối diện nguy cơ sạt lở. Đường vào các thôn nhỏ hẹp, trơn trượt, việc vận chuyển vật liệu vô cùng khó khăn. Thế nhưng, giữa núi rừng, gần 20 cán bộ, chiến sĩ Công an xã Sơn Tây Thượng cùng Tổ an ninh trật tự ở cơ sở vẫn miệt mài đào móng, gia cố nền, khiêng từng bao xi măng, từng thanh sắt.

Đoàn viên, thanh niên Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Quảng Ngãi làm nhà cho người dân vùng sạt lở ẢNH: C.A

Tinh thần "vượt nắng, thắng mưa, đẩy nhanh tiến độ" được cụ thể hóa bằng những ca làm việc kéo dài từ sáng sớm đến chiều muộn, bất kể ngày nghỉ hay cuối tuần. Mục tiêu được đặt ra rất rõ ràng là hoàn thành việc xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các hộ dân bị ảnh hưởng trước Tết Nguyên đán, để bà con có nơi ở ổn định, đón cái tết đầu tiên sau thiên tai trong căn nhà mới.

Đại úy Trần Xuân Minh, Bí thư Chi đoàn Công an xã Sơn Tây Thượng, chia sẻ dù thời tiết mưa kéo dài nhiều ngày, điều kiện thi công vô cùng vất vả, nhưng cán bộ, chiến sĩ đều xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, là trách nhiệm trước nhân dân. "Hoàn thành sớm một ngày không chỉ giúp chúng tôi trở về đơn vị tiếp tục thực hiện các mặt công tác, mà quan trọng hơn là người dân có nhà mới sớm một ngày để ổn định cuộc sống, an cư lạc nghiệp và kịp đón Tết Nguyên đán", đại úy Minh nói.

Màu áo xanh hiện diện trên những công trình ở vùng cao Quảng Ngãi ẢNH: C.A

Công an xã Bình Sơn (Quảng Ngãi) khiêng đá, làm nhà mới cho bà con kịp đón tết ẢNH: C.A

Xã Tây Trà (Quảng Ngãi) cũng là một trong những địa phương chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ, nhiều căn nhà bị sập hoàn toàn, để lại những khoảng đất trống lạnh lẽo. Trước tình hình đó, hơn 120 đoàn viên, thanh niên Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã khẩn trương hành quân về cơ sở. Trong màu áo xanh công an, những cán bộ, chiến sĩ trẻ không ngại gian khổ, cùng chính quyền địa phương và Công an xã Tây Trà tham gia đào móng, san gạt mặt bằng, vận chuyển vật liệu xây dựng, dựng lại khung nhà, sửa chữa mái, gia cố tường cho các hộ dân bị ảnh hưởng nặng. Nhiều công đoạn đòi hỏi sức người lớn, phải làm việc liên tục nhiều giờ giữa bùn đất và mưa lạnh.

Đại úy Nguyễn Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn cơ sở Phòng Cảnh sát cơ động, cho biết việc tham gia hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả sau bão, lũ không chỉ là nhiệm vụ, mà còn là trách nhiệm, tình cảm của mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên lực lượng Cảnh sát cơ động. "Chúng tôi mong muốn thông qua những hành động cụ thể, thiết thực sẽ góp phần chia sẻ khó khăn, giúp bà con sớm ổn định cuộc sống, đồng thời lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an trong lòng nhân dân", đại úy Tuấn chia sẻ.

"C Ó NHÀ MỚI RỒI, TẾT NÀY ĐỠ LO"

Giữa những ngôi nhà đang được dựng lên, niềm vui hiện rõ trên gương mặt người dân vùng lũ. Bà Hồ Thị Hương (thôn Gò Rô, xã Tây Trà) vẫn chưa quên khoảnh khắc căn nhà của gia đình bị đất đá chôn vùi. Gia đình thuộc diện khó khăn, gần như không có khả năng tự xây dựng lại nhà. "Những ngày sau lũ, gia đình tôi không biết phải làm sao. Rất may có cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Quảng Ngãi về hỗ trợ dựng lại nhà. Có nhà mới rồi, tết này đỡ lo lắm. Tôi rất mừng và biết ơn các anh công an", bà Hương xúc động nói.

Đại tá Lê Xuân Hưng, Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi (thứ 3 từ phải sang), trao bảng tượng trưng xây tặng nhà cho người dân có nhà sập do thiên tai ẢNH: C.A

Đoàn viên thanh niên phối hợp với Chi đoàn Công an xã Đình Cương (Quảng Ngãi) ra quân sửa chữa nhà cho người dân bị thiệt hại do thiên tai ẢNH: C.A

Không chỉ hỗ trợ ngày công lao động, lực lượng công an còn phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để bảo đảm nguồn kinh phí, vật tư, giám sát chất lượng xây dựng, giúp các căn nhà mới bảo đảm "3 cứng": nền cứng, khung cứng, mái cứng, đủ khả năng chống chịu trước thiên tai.

Còn tại xã Bình Sơn, Công an xã phối hợp với lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở đã tổ chức hỗ trợ khởi công xây dựng nhà ở cho ông Đỗ Văn Nghĩa (thôn An Châu), hộ dân có nhà bị sập mái do ảnh hưởng của mưa lũ kéo dài.

Theo thống kê, trên địa bàn xã Bình Sơn hiện có 4 hộ dân bị sập mái hoặc sập hoàn toàn nhà ở được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa với tổng kinh phí hơn 240 triệu đồng từ nguồn ngân sách địa phương. Đến nay, 3 ngôi nhà đã được khởi công; trong đó 1 nhà đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, 1 nhà đang trong giai đoạn hoàn thiện, 1 nhà vừa khởi công. Ngôi nhà còn lại đang hoàn tất các thủ tục cần thiết để triển khai trong thời gian tới. Những con số ấy không chỉ phản ánh tiến độ, mà còn cho thấy sự quyết liệt, bài bản trong cách làm của lực lượng công an, với phương châm "làm đến đâu chắc đến đó", không để người dân vùng lũ phải chờ đợi kéo dài.

T HẦN TỐC HOÀN THIỆN 17 CĂN NHÀ TRƯỚC TẾT

Theo đại tá Lê Xuân Hưng, Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi, việc tổ chức khởi công xây dựng nhà ở cho các hộ dân bị thiệt hại do thiên tai là hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự sẻ chia của lực lượng công an nhân dân đối với nhân dân, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp "Vì nhân dân phục vụ". Đây đồng thời là hoạt động thiết thực hưởng ứng "Chiến dịch Quang Trung" và phong trào thi đua "3 nhất" trong công an nhân dân.

"Với tinh thần thi đua "3 nhất": kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất, lực lượng Công an tỉnh Quảng Ngãi đang tập trung mọi nguồn lực để nhanh chóng hoàn thiện 17 căn nhà theo nguyên tắc "6 rõ": rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ sản phẩm", đại tá Lê Xuân Hưng nhấn mạnh.

Theo kế hoạch, toàn bộ số nhà sẽ được hoàn thành, bàn giao cho bà con đưa vào sử dụng trước ngày 20.1.2026, bảo đảm tiến độ, chất lượng và an toàn, góp phần ổn định an sinh xã hội trên địa bàn.

"Chiến dịch Quang Trung" tại Quảng Ngãi không chỉ để lại những căn nhà kiên cố giữa vùng rốn lũ, mà còn khắc sâu hình ảnh người chiến sĩ công an bản lĩnh, trách nhiệm, sẵn sàng có mặt ở những nơi gian khổ nhất khi người dân cần. Đó không chỉ là nhiệm vụ được giao, mà còn là mệnh lệnh từ trái tim của mỗi cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân. Từ những việc làm cụ thể, thiết thực, niềm tin của nhân dân với lực lượng công an tiếp tục được củng cố, tạo nền tảng vững chắc cho thế trận an ninh nhân dân ngay từ cơ sở. (còn tiếp)