Tái thiết vùng rốn lũ: 'Xe thồ' bằng đôi vai người lính

Quyết tâm phi thường

Cuối tháng 10, đầu tháng 11 vừa qua, dãy Trường Sơn như quặn thắt dưới những trận mưa xối xả không dứt. Trà Tân, Trà Leng - những cái tên vốn dĩ bình yên bỗng chốc trở thành tâm điểm của nỗi đau. Núi lở, lũ quét đi qua để lại những bãi hoang tàn, nơi mái nhà, chuồng trại chỉ còn là ký ức. Sau thiên tai, bản làng đổ nát, hoang tàn. Những túp lều tạm bợ bằng bạt nhựa, tre nứa mọc lên vội vã dọc bãi bồi ven suối như những nốt trầm buồn giữa rừng xanh.

Thế nhưng, giữa bộn bề khó khăn ấy, "Chiến dịch Quang Trung" do Thủ tướng Chính phủ phát động đã đến với Trà Tân, Trà Leng như một luồng sáng. Với tinh thần "thần tốc", hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự TP.Đà Nẵng, dân quân thường trực địa phương đã vượt đường núi hiểm trở, băng rừng để bám bản, bám dân dựng lại những mái nhà đã mất. Âm thanh búa, cưa, tiếng gọi nhau í ới vang lên giữa núi rừng, phá tan sự nặng nề sau lũ.

Các chiến sĩ trẻ cõng vật liệu qua những đoạn đường sạt lở, trơn trượt

Xe cơ giới không thể tiếp cận, những người lính trẻ đã biến đôi vai mình thành những chiếc xe thồ đặc biệt ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Ông Nguyễn Thanh Hải, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Trà Tân, cho hay thực hiện Chiến dịch Quang Trung, gần 20 cán bộ, chiến sĩ dân quân thường trực đã phối hợp Trung đoàn 885 và Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Trà My (Bộ Chỉ huy Quân sự TP.Đà Nẵng) trực tiếp hỗ trợ xây dựng mới 18 căn nhà cho các hộ bị thiệt hại nặng.

"Dù mưa lớn kéo dài ảnh hưởng đến việc thi công nhưng chúng tôi xác định đây không chỉ là nhiệm vụ chính trị, mà là mệnh lệnh từ trái tim, là trách nhiệm đối với nhân dân vùng thiên tai. Phải dựng lại nhà mới cho bà con để sớm vui xuân, đón tết", ông Hải nói.

Tại xã Trà Leng, Trung đoàn 885 cùng Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 5 - Điện Bàn (Bộ Chỉ huy Quân sự TP.Đà Nẵng) cũng đã điều động 75 cán bộ, chiến sĩ bám địa bàn. Các tổ công tác được triển khai đồng loạt, tập trung xây dựng mới khoảng 20 căn nhà cho những hộ dân bị lũ cuốn trôi, sập hoàn toàn.

Sự quyết tâm ấy được cụ thể hóa bằng những hành động phi thường. Do nhiều tuyến đường bị sạt lở nghiêm trọng, xe cơ giới không thể tiếp cận, những người lính trẻ đã biến đôi vai mình thành những chiếc "xe thồ" đặc biệt. Gạch, cát, xi măng được gùi từng bao, từng viên qua những đoạn đường trơn lầy, dốc đứng. Có những ngày làm việc thông trưa, xuyên tối, khi khối lượng công việc chưa hoàn thành, chưa một ai rời vị trí.

Chiến sĩ Nguyễn Lê Thành Họp (Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 5 - Điện Bàn) cho biết, miền núi những ngày cuối năm địa hình rất khó, mưa nhiều nhưng anh em đều xác định rõ nhiệm vụ. "Nhìn bà con phải sống cảnh không nhà cửa, chúng em càng thấy trách nhiệm của mình lớn hơn, cố gắng để bà con sớm có nơi ở ổn định", anh nói.

H ỒI SINH TỪ ĐỐNG ĐỔ NÁT

Trực tiếp chỉ huy lực lượng dựng nhà tại Trà Leng, trung tá Nguyễn Viết Bình, Phó chính ủy Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 5 - Điện Bàn, cho hay do đường sá nhiều đoạn sạt lở không thể đưa xe cơ giới vào, vật liệu phải gùi, vác hoàn toàn bằng sức người. Với phương châm "vượt nắng thắng mưa", lực lượng bộ đội đang tranh thủ từng giờ để kịp tiến độ, sớm hoàn thành các căn nhà mới kiên cố cho bà con vùng thiên tai.

Vật liệu được khiêng bộ bằng sức người để dựng lại nhà cho người dân xã Trà Lêng

Công cuộc dựng lại nhà mới cho người dân vùng thiên tai thần tốc như chính Chiến dịch Quang Trung đề ra

Với khẩu hiệu xuyên suốt chiến dịch là "thần tốc": làm việc thần tốc, ăn cũng thần tốc, nghỉ cũng thần tốc, tất cả vì mục tiêu giúp người dân sớm ổn định cuộc sống. "Chúng tôi xác định đây không chỉ là một chiến dịch xây dựng thông thường, mà là cuộc đua với thời gian. Bà con đã khổ quá rồi, không thể để họ phải chờ đợi thêm một ngày nào nữa. Dù gặp nhiều khó khăn về địa hình, thời tiết nhưng mệnh lệnh từ trái tim người lính không cho phép chúng tôi lùi bước. Xây nhà cho dân cũng chính là nhà của mình", trung tá Nguyễn Viết Bình quả quyết.

Anh Nguyễn Hồng Sáu (thôn Ngọc Tu, xã Trà Tân) vẫn còn run run khi nhớ về đêm định mệnh bị lũ quét sạch tài sản. Thế nhưng, nỗi sợ ấy đang dần thay thế bằng niềm vui khi anh tận tay vuốt ve những mảng tường vững chắc của căn nhà mới đang dần hoàn thiện.

"Nhìn căn nhà dần hình thành, tôi thấy như mình được sinh ra lần thứ hai. Có nhà kiên cố thế này, từ nay vợ chồng tôi không còn phải ôm con chạy mỗi khi nghe tiếng mưa rừng nữa. Các chú bộ đội không chỉ dựng nhà mà còn dựng lại cả cuộc đời cho chúng tôi. Có nơi ở ổn định rồi, tôi sẽ tập trung trồng trọt, bắt đầu lại vụ mùa mới để thoát nghèo", anh Sáu bày tỏ.

Những căn nhà mới đang dần hình thành ở xã Trà Tân

Những thanh gỗ từ nhà cũ được tận dụng lại để lắp ráp cho khung nhà mới

Những căn nhà mới cho người dân vùng núi lở sẽ được hoàn thành trước ngày 31.1.2026

Ông Nguyễn Hồng Lai, Bí thư Đảng ủy xã Trà Tân, cho hay trận lũ lụt kinh hoàng cuối tháng 10 đã gây thiệt nặng nề trên địa bàn các tỉnh miền Trung, trong đó xã Trà Tân đã phải hứng chịu trận mưa lũ lịch sử, gây tổn thất lớn về tài sản và nhiều công trình. Toàn xã có 85 ngôi nhà bị sạt lở, sập, trong đó có 18 căn nhà bị sụp đổ, cuốn trôi hư hỏng hoàn toàn; cùng với đó là hơn 60 điểm sạt lở lớn nhỏ; các tuyến đường giao thông qua địa bàn xã bị hư hỏng nặng…

Ông Lai cho rằng, những mất mát ấy không chỉ là tổn thất về vật chất, nhiều gia đình 2 tháng qua phải ở tạm nhà người thân, một số gia đình phải che lều bạt để sống tạm bợ, đây là điều trăn trở, nỗi lo thường trực của cấp ủy, chính quyền địa phương. Trong thời gian qua, xã đã và đang tập trung toàn bộ lực lượng, huy động mọi nguồn lực, dồn tâm huyết để khắc phục hậu quả, nỗ lực từng ngày để xoa dịu nỗi đau, sớm ổn định cuộc sống cho bà con nhân dân.

Bí thư Đảng ủy xã Trà Tân cho hay, địa phương sẽ xây dựng mới 18 căn nhà cho 18 hộ dân có nhà bị lũ cuốn trôi, sập hoàn toàn tại các thôn Ngọc Tu, Sông Y, Ngọc Giác. Mỗi căn nhà được hỗ trợ kinh phí từ 200 - 250 triệu đồng, từ nguồn ngân sách nhà nước và các nguồn vận động xã hội hóa.

"Nhờ sự vào cuộc kịp thời của Chiến dịch Quang Trung, việc tái thiết được đẩy nhanh hơn dự kiến. Những căn nhà mới này không chỉ đẹp hơn mà còn được tính toán yếu tố địa chất, đảm bảo an toàn lâu dài để bà con yên tâm an cư lạc nghiệp", ông Lai khẳng định.

Từ đống đổ nát hoang tàn, 2 xã vùng cao Trà Tân, Trà Leng đang từng ngày đứng dậy, bắt đầu chuyển mình, để những mầm xanh tiếp tục vươn lên trên chính mảnh đất từng bị thiên tai tàn phá, như minh chứng cho một sức sống bền bỉ.

