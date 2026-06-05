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Giải trí

Tài tử bom tấn 'Top Gun' bị đâm chết tại nhà riêng

Hữu Tín
Hữu Tín
05/06/2026 12:22 GMT+7

Nam diễn viên kỳ cựu James Handy, gương mặt quen thuộc trong siêu phẩm điện ảnh 'Top Gun: Maverick' và loạt bom tấn Hollywood, vừa bị sát hại dã man ngay tại nhà riêng ở Los Angeles (Mỹ). Nghi phạm gây ra vụ án mạng này chính là con trai của bạn gái ông.

Theo The Los Angeles Times ngày 4.6, Sở cảnh sát Los Angeles (LAPD) đang khẩn cấp điều tra vụ án mạng chấn động liên quan đến cái chết của nam diễn viên James Handy. Sự việc đau lòng xảy ra vào sáng 3.6, tại một khu dân cư thuộc khu phố Tarzana, Los Angeles, California.

Cơ quan thực thi pháp luật cho biết, vào khoảng 9 giờ 30 phút sáng xảy ra vụ việc, các sĩ quan tuần tra khu vực West Valley nhận được cuộc gọi khẩn cấp qua bộ đàm yêu cầu đến kiểm tra ngôi nhà số 19200 trên đường Erwin. Đầu dây bên kia là một giọng nói tự xưng: “Tôi là con người. Tôi vừa giết chết kẻ tội lỗi".

Tài tử bom tấn 'Top Gun' bị đâm chết tại nhà riêng - Ảnh 1.
Tài tử bom tấn 'Top Gun' bị đâm chết tại nhà riêng - Ảnh 2.
Tài tử bom tấn 'Top Gun' bị đâm chết tại nhà riêng - Ảnh 3.

Tài tử James Handy vừa qua đời ở tuổi 81 sau một vụ tấn công bằng dao tại nhà riêng

ẢNH: CẮT TỪ PHIM

Ngay khi lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường, họ kinh hoàng phát hiện nam diễn viên James Handy đang nằm bất tỉnh nhân sự ở sân trước nhà với một vết đâm trực diện vào ngực. Dù đã được các nhân viên y tế nhanh chóng sơ cứu và đưa đến bệnh viện, tài tử vẫn không thể qua khỏi và được tuyên bố tử vong sau đó.

Nghi phạm đâm chết Handy nhanh chóng được xác định là Michael Gledhill, 44 tuổi. Khi xe cảnh sát vừa tiến đến gần ngôi nhà trên đường Erwin, Gledhill đã chủ động ra hiệu cho các sĩ quan và lạnh lùng thừa nhận hắn chính là kẻ mà họ đang tìm kiếm. Theo thông tin từ Sở cảnh sát Los Angeles, Gledhill sống cùng nhà với mẹ ruột, người đang có quan hệ tình cảm với nạn nhân James Handy.

Giới giải trí bàng hoàng sau cái chết của James Handy

Sự ra đi đột ngột và bi thảm của James Handy khiến người hâm mộ phim Hollywood bàng hoàng. Người đại diện của nam diễn viên xác nhận thông tin đau lòng này với The Times.

Sinh ra tại New York, James Handy bắt đầu chạm ngõ điện ảnh với vai diễn đầu tiên trong bộ phim Taps vào năm 1977. Trong suốt sự nghiệp nghệ thuật bền bỉ kéo dài gần 5 thập niên, ông được biết đến là "gương mặt thân quen" góp phần làm nên thành công của hàng loạt bom tấn phòng vé lẫn các chương trình truyền hình ăn khách.

Tài tử bom tấn 'Top Gun' bị đâm chết tại nhà riêng - Ảnh 4.

James Handy là gương mặt gạo cội, miệt mài cống hiến cho cả hai mảng điện ảnh và truyền hình suốt gần 5 thập niên

ẢNH: CẮT TỪ PHIM

Đối với khán giả trẻ, dấu ấn đậm nét nhất của James Handy chính là vai diễn người pha chế rượu tên Jimmy trong bộ phim bom tấn Top Gun: Maverick (2022) kết hợp cùng tài tử Tom Cruise. Trước đó, ông cũng sở hữu gia tài điện ảnh đồ sộ bao gồm vai người diệt côn trùng trong phim giả tưởng Jumanji (1995), vai bác sĩ điều trị cho nhân vật của Hugh Jackman trong Logan (2017) và các vai diễn ấn tượng trong Arachnophobia, The Rocketeer, Unbreakable, The Verdict hay K-9.

Hiện Michael Gledhill bị giam giữ tại nhà tù Van Nuys (Mỹ) với tội giết người. Số tiền bảo lãnh tại ngoại dành cho nghi phạm lên tới 2 triệu USD.

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