Tài xế chạy xe ngược chiều bị phạt 19 triệu đồng, trừ 4 điểm bằng lái

Chiều 12.8, thượng tá Vũ Thanh Giang, Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi, cho biết đơn vị vừa xử phạt một tài xế chạy xe ngược chiều trên tuyến giao với QL1, mức phạt 19 triệu đồng và trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Xe bán tải mang biển số Gia Lai chạy ngược chiều ở Quảng Ngãi ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Trước đó, khoảng 12 giờ 25 ngày 3.8, tại vòng xuyến giao giữa QL1 và đường Lý Thường Kiệt (P.Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi), người dân phát hiện chiếc ô tô bán tải biển số 77C - XXX.31 chạy ngược chiều trên đoạn đường có cắm biển cấm. Hình ảnh, clip vi phạm nhanh chóng được gửi đến đường dây nóng của lực lượng CSGT.

Qua xác minh, tài xế được xác định là ông T.P.N (25 tuổi, ở thôn Cát Tường, xã Phù Mỹ Đông, tỉnh Gia Lai). Hành vi chạy xe ngược chiều của ông N. vi phạm quy định về an toàn giao thông, tiềm ẩn nguy cơ cao gây tai nạn.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản, ra quyết định xử phạt hành chính 19 triệu đồng và trừ 4 điểm trong giấy phép lái xe theo quy định mới.

Thượng tá Vũ Thanh Giang cho hay, để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi khuyến khích người dân tiếp tục cung cấp thông tin về các trường hợp vi phạm, đặc biệt là hành vi chạy xe ngược chiều, qua số điện thoại hoặc Zalo đường dây nóng 0705.767.676.

"Mọi thông tin cần khách quan, đầy đủ, chính xác về thời gian, địa điểm, hành vi vi phạm và biển số phương tiện. Các phản ánh sẽ được kiểm tra, xác minh và xử lý nhanh chóng, nghiêm khắc, không có vùng cấm, không có ngoại lệ", thượng tá Giang nhấn mạnh.