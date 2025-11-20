Tài xế đường dài vừa chạy vừa hồi hộp hỏi 'dò đường có ngập không?'

Ngày 20.11, khu vực các tỉnh Khánh Hoà, Đắk Lắk, Gia Lai đang phải hứng chịu tình hình mưa lũ diễn biến vô cùng phức tạp. Nhiều đoạn trên Quốc lộ 1, tuyến huyết mạch bắc - nam bị ngập sâu, giao thông tê liệt khiến các tài xế vận chuyển hàng hóa không khỏi phấp phỏng lo âu.

Anh Nhật Huy vừa lái xe vừa lo lắng về tình hình mưa lũ ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Trong hành trình từ Đà Nẵng chi viện vào các tỉnh tâm lũ để lấy tin, chúng tôi may mắn quá giang trên chiếc xe tải chở rau củ đang lưu thông hướng bắc - nam, với điểm đến là tỉnh Phú Yên cũ (Đắk Lắk).

Người cầm lái là anh Nhật Huy (26 tuổi), cùng cha mình luân phiên điều khiển chiếc xe đường dài này. Không khí trong buồng lái luôn căng thẳng. Dù tay lái vững vàng nhưng ánh mắt của Nhật Huy không giấu được sự lo lắng.

Hàng chục thùng rau củ tươi đang chở trên xe cần phải được giao đúng hẹn, bởi nếu chậm trễ, cả chuyến hàng có thể bị hư hại do nhiệt độ và thời gian.

"Chạy xe ngày thường đã vất vả, chạy ngày mưa lũ còn hồi hộp hơn nhiều,. Hàng này là rau củ, dễ hỏng lắm. Nếu đến nơi trễ, hoặc kẹt xe lâu quá thì coi như mất trắng, không chỉ thiệt hại cho mình mà còn cho cả bạn hàng", anh Huy chia sẻ, tay vẫn giữ chặt vô lăng.

Cứ sau mỗi đoạn đường, hoặc khi sắp đi qua một khu vực được cảnh báo là có nguy cơ ngập, anh Huy lại giảm tốc độ, tấp xe vào lề, rút điện thoại gọi vội cho đồng nghiệp, hoặc các tài xế quen đang đi trước hoặc đang lưu thông theo chiều ngược lại.

"Đoạn sắp tới đường có ngập không anh ? Có đi được không ? Nước rút chưa ? Chắc chắn không kẹt hả ?", những câu hỏi dồn dập, đầy tính thăm dò đó là cách duy nhất để những người tài xế đường dài như anh Huy có thể chủ động né tránh những đoạn đường nguy hiểm.

"Mình phải cố gắng thôi. Dù khó khăn thế nào thì hàng hóa cũng phải tới nơi. Đó là trách nhiệm của người làm nghề vận tải," cha của anh Huy, người đang chợp mắt để chuẩn bị cho ca lái tiếp theo, nói thêm.

Câu chuyện của cha con tài xế Nhật Huy là hình ảnh đại diện cho sự vất vả chung của hàng ngàn tài xế đường dài đang đối mặt trong thời điểm mùa mưa lũ này. Đối với họ, việc chạy xe không chỉ đơn thuần là di chuyển. Đó là cuộc chiến với thời tiết khắc nghiệt, là áp lực về thời gian giao hàng, là nỗi lo về an toàn bản thân

