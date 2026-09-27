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    Tạm gác công việc, chủ nhà hàng nấu 200 suất cơm tặng bà con vùng lũ

    Dương Lan
    Dương Lan

    Khi địa phương xảy ra mưa lũ khiến nhiều người buộc phải di tản hoặc ở trong vùng bị cô lập, chị Phong đã nấu hàng trăm suất cơm gửi tặng bà con. Món quà ấm áp khiến người dân cảm thấy ấm lòng trong những ngày mưa lũ.

    Hình ảnh những suất cơm ấm áp trao tận tay cho người dân được chia sẻ trên mạng xã hội nhận nhiều lượt yêu thích. Nhiều người bày tỏ sự cảm kích với hành động chung tay chuẩn bị các suất ăn của mọi người gửi đến bà con vùng lũ.

    Chia sẻ với Thanh Niên, chị Mai Siêu Phong (37 tuổi, ở phường Phan Thiết, Lâm Đồng) cho biết nhận thấy tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp trong hai ngày 24 và 25.9, chị tạm gác công việc, cùng nhân viên đi chợ, chuẩn bị và nấu 200 suất cơm gửi tặng bà con.

    Người phụ nữ nấu 200 suất cơm trong 2 ngày tặng bà con vùng lũ - Ảnh 1.

    Chị Phong vào bếp nấu cơm gửi tặng bà con

    ẢNH: NVCC

    Chị Phong hiện có nhà hàng và kinh doanh dịch vụ du lịch tại phường Phan Thiết. Sau khi nấu xong, cơm được đóng gói cẩn thận, gửi đến Công an phường Phan Thiết để chuyển cho người dân. Chị cũng trực tiếp đến phường Hàm Thắng trao cơm cho bà con đang gặp khó khăn do mưa lũ.

    "Năm ngoái, khi mưa lũ diễn biến phức tạp, mình cũng tham gia nấu cơm gửi tặng bà con. Năm nay, mưa lũ không kéo dài nhưng vẫn còn người phải di tản nên mình tiếp tục làm. Mình và nhân viên tự nấu trong khả năng của mình", chị Phong chia sẻ.

    Người phụ nữ nấu 200 suất cơm trong 2 ngày tặng bà con vùng lũ - Ảnh 2.

    Những suất cơm được chuẩn bị chỉn chu

    ẢNH: NVCC

    Những ngày nhân viên nghỉ làm phụ giúp nấu cơm, chị Phong vẫn trả lương đầy đủ. Chị và nhân viên tranh thủ đi chợ, sơ chế và nấu từ sớm để kịp mang cơm cho bà con. Mọi người đi chợ nấu những món quen thuộc, ấm nóng và dễ ăn như thịt kho, tôm xào, cải chua xào… Công việc vất vả hơn ngày thường nhưng ai cũng vui vẻ, người nấu ăn, người chia phần, người vận chuyển. 

    "Bà con không nấu cơm được nên việc mình nấu giúp họ là điều nên làm, mình cũng cảm thấy hạnh phúc khi được giúp đỡ mọi người", chị Phong nói.

    Người phụ nữ nấu 200 suất cơm trong 2 ngày tặng bà con vùng lũ - Ảnh 4.

    Chị Phong đến phường Hàm Thắng trao cơm cho bà con

    ẢNH: NVCC

    Trong những ngày mưa lớn, triều cường dâng cao gây ngập úng, sạt lở đất, ảnh hưởng đến nhà ở và đời sống của người dân, nhiều lực lượng tại địa phương cũng được huy động hỗ trợ bà con. Công an phường Phan Thiết có mặt tại các khu vực bị ảnh hưởng, phối hợp với người dân triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả, góp phần đảm bảo an toàn về người và tài sản.

    Người phụ nữ nấu 200 suất cơm trong 2 ngày tặng bà con vùng lũ - Ảnh 5.

    Những hình ảnh về bữa ăn ấm áp được chia sẻ trên mạng xã hội

    ẢNH: NVCC

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