Tạm giữ quản lý quán karaoke nhiều lần 'quan hệ' với nữ nhân viên 15 tuổi

Trưa 26.3, thông tin từ Công an tỉnh Bắc Kạn cho biết, cơ quan này đang tạm giữ hình sự đối với Lục Văn Tú (26 tuổi, trú xã Trường Hà, H.Quảng Hà, Cao Bằng) để làm rõ hành vi giao cấu với người đủ từ 13 đến dưới 16 tuổi.



Lục Văn Tú tại cơ quan điều tra V.H

Theo Công an tỉnh Bắc Kạn, Tú là quản lý của quán karaoke Ba Bể Club. Quá trình làm việc, Tú nảy sinh tình cảm với V.T.D (15 tuổi, trú xã Nậm Cha, H.Sìn Hồ, Lai Châu) là nhân viên của quán.

Công an tỉnh Bắc Kạn xác định Tú đã nhiều lần quan hệ tình dục với D.

Đáng chú ý, D. là nạn nhân trong vụ mua bán người dưới 16 tuổi mà Công an tỉnh Bắc Kạn mới khởi tố trước đó. Việc phát hiện Tú giao cấu với D. là diễn biến trong quá trình đấu tranh, khai thác với những người liên quan trong vụ án này.

Trước đó, ngày 10.3, Công an tỉnh Bắc Kạn đã khởi tố, bắt tạm giam Vy Văn Sắc (24 tuổi, trú P.Đức Xuân, TP.Bắc Kạn, Bắc Kạn); Phan Văn Ngân và Lê Văn Quyên cùng 31 tuổi (cùng trú TT.Kép, H.Lạng Giang, Bắc Giang) về tội mua bán người dưới 16 tuổi.

Công an tỉnh Bắc Kạn khám xét quán karaoke trong vụ án mua bán người V.H

Công an xác định: từ ngày 26.1 đến 7.3, một bé gái 13 tuổi bị ép làm việc tại quán karaoke do Ngân quản lý tại TT.Kép. Bé gái sau đó muốn chuyển đi chỗ khác làm việc thì Ngân và Quyên đã liên hệ với Sắc để chuyển từ quán của Ngân về quán Club karaoke 1999 do Sắc quản lý ở Bắc Kạn với giá 25 triệu đồng.

Tại Bắc Kạn, công an tiến hành khám xét khẩn cấp quán Club karaoke 1999 và quán Ba Bể Club và phát hiện 23 nhân viên nữ phục vụ tại 2 cơ sở này, trong đó có nhiều nhân viên dưới 18 tuổi và nhiều người là nạn nhân từng bị mua bán theo hình thức kể trên.