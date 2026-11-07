    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo

    Tắm vòi sen hay tắm bồn tốt hơn cho da?

    Nguyễn Vy
    Nguyễn Vy
    Thói quen tắm rửa mỗi ngày ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe làn da. Một số người thích tắm vòi sen vì nhanh chóng và tiện lợi. Trong khi đó, ngâm mình trong bồn nước ấm giúp cơ thể thư giãn sau ngày dài.

    Mỗi cách tắm lại có những tác động khác nhau đến da. Việc lựa chọn cách tắm phù hợp cũng giúp hạn chế tình trạng khô da và kích ứng, theo trang sức khỏe Health.

    Tắm vòi sen giúp làm sạch da tốt hơn

    Tắm vòi sen giúp làm sạch da hiệu quả hơn trong sinh hoạt hằng ngày. Dòng nước chảy liên tục cuốn trôi mồ hôi, bụi bẩn và tế bào da chết. Những chất bẩn này theo nước thoát xuống cống thay vì lưu lại trên da.

    Tắm vòi sen hay tắm bồn tốt hơn cho làn da? - Ảnh 1.

    Dù chọn tắm vòi sen hay tắm bồn, nên giữ thời gian tắm vừa phải, nước tắm cũng không nên quá nóng

    ẢNH: N.VY TẠO TỪ CHATGPT

    Ngược lại, khi tắm bồn, cơ thể ngâm trong cùng một lượng nước. Mồ hôi, bụi bẩn và tế bào da chết có thể tiếp tục tồn tại trong nước. Vì vậy, cách tắm này không làm sạch da tốt bằng vòi sen.

    Tuy nhiên, tắm bồn lại có lợi trong một số trường hợp mắc bệnh về da. Ông Christopher Bunick, phó giáo sư da liễu tại Trường Y thuộc Đại học Yale (Mỹ), cho biết người mắc bệnh chàm hoặc vảy nến có thể cảm thấy dễ chịu hơn khi ngâm mình.

    Nước tắm pha các sản phẩm làm dịu da có thể giúp giảm cảm giác khó chịu. Những thành phần này phù hợp với người có làn da dễ viêm và kích ứng.

    Tắm bồn cũng là lựa chọn phù hợp với người có làn da nhạy cảm, mỏng hoặc đang bị tổn thương. Áp lực nước mạnh từ vòi sen đôi khi khiến da khó chịu. Chẳng hạn, người bị nổi mề đay do áp lực có thể gặp tình trạng nặng hơn khi tiếp xúc với dòng nước mạnh.

    Không nên tắm quá lâu hoặc dùng nước quá nóng

    Dù chọn tắm vòi sen hay tắm bồn, mỗi người nên giữ thời gian tắm vừa phải. Nước tắm cũng không nên quá nóng. Việc tắm lâu hoặc dùng nước nóng thường xuyên có thể làm mất lớp dầu tự nhiên trên da.

    Lớp dầu này giúp bảo vệ da và duy trì độ ẩm. Khi lớp dầu bị mất đi, da dễ khô, nứt nẻ và ngứa ngáy. Tình trạng này còn làm tăng nguy cơ nhiễm trùng và khiến bệnh chàm bùng phát.

    Ngoài ra, mọi người nên thoa kem dưỡng ẩm ngay sau khi tắm. Thói quen này giúp giữ độ ẩm, hạn chế khô da và duy trì làn da mềm mại.

    Tin liên quan

    Huyết áp cao: Tắm nước nóng, tắm khuya có đáng lo?

    Huyết áp cao: Tắm nước nóng, tắm khuya có đáng lo?

    Người bị huyết áp cao thường chú ý đến chế độ ăn ít muối, tập luyện, thuốc men và giấc ngủ. Nhưng bên cạnh đó, tắm với nhiệt độ nước thế nào và có nên tắm vào ban đêm cũng cần được quan tâm.

    Bác sĩ 24/7: Tắm đêm sau 22 giờ có dễ bị đột quỵ?

    Ngâm mình trong nước nóng: Nghiên cứu mới phát hiện điều bất ngờ với huyết áp

    Khám phá thêm chủ đề

    Vảy nến Tắm bồn tắm nước nóng Da khô Chăm sóc da

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận