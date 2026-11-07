Tắm vòi sen hay tắm bồn tốt hơn cho da?

Mỗi cách tắm lại có những tác động khác nhau đến da. Việc lựa chọn cách tắm phù hợp cũng giúp hạn chế tình trạng khô da và kích ứng, theo trang sức khỏe Health.

Tắm vòi sen giúp làm sạch da tốt hơn

Tắm vòi sen giúp làm sạch da hiệu quả hơn trong sinh hoạt hằng ngày. Dòng nước chảy liên tục cuốn trôi mồ hôi, bụi bẩn và tế bào da chết. Những chất bẩn này theo nước thoát xuống cống thay vì lưu lại trên da.

Dù chọn tắm vòi sen hay tắm bồn, nên giữ thời gian tắm vừa phải, nước tắm cũng không nên quá nóng ẢNH: N.VY TẠO TỪ CHATGPT

Ngược lại, khi tắm bồn, cơ thể ngâm trong cùng một lượng nước. Mồ hôi, bụi bẩn và tế bào da chết có thể tiếp tục tồn tại trong nước. Vì vậy, cách tắm này không làm sạch da tốt bằng vòi sen.

Tuy nhiên, tắm bồn lại có lợi trong một số trường hợp mắc bệnh về da. Ông Christopher Bunick, phó giáo sư da liễu tại Trường Y thuộc Đại học Yale (Mỹ), cho biết người mắc bệnh chàm hoặc vảy nến có thể cảm thấy dễ chịu hơn khi ngâm mình.

Nước tắm pha các sản phẩm làm dịu da có thể giúp giảm cảm giác khó chịu. Những thành phần này phù hợp với người có làn da dễ viêm và kích ứng.

Tắm bồn cũng là lựa chọn phù hợp với người có làn da nhạy cảm, mỏng hoặc đang bị tổn thương. Áp lực nước mạnh từ vòi sen đôi khi khiến da khó chịu. Chẳng hạn, người bị nổi mề đay do áp lực có thể gặp tình trạng nặng hơn khi tiếp xúc với dòng nước mạnh.

Không nên tắm quá lâu hoặc dùng nước quá nóng

Dù chọn tắm vòi sen hay tắm bồn, mỗi người nên giữ thời gian tắm vừa phải. Nước tắm cũng không nên quá nóng. Việc tắm lâu hoặc dùng nước nóng thường xuyên có thể làm mất lớp dầu tự nhiên trên da.

Lớp dầu này giúp bảo vệ da và duy trì độ ẩm. Khi lớp dầu bị mất đi, da dễ khô, nứt nẻ và ngứa ngáy. Tình trạng này còn làm tăng nguy cơ nhiễm trùng và khiến bệnh chàm bùng phát.

Ngoài ra, mọi người nên thoa kem dưỡng ẩm ngay sau khi tắm. Thói quen này giúp giữ độ ẩm, hạn chế khô da và duy trì làn da mềm mại.