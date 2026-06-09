Tăng cường hợp tác các chính đảng Đông Nam Á

Đề cao vai trò các chính đảng Đông Nam Á

Phát biểu khai mạc tọa đàm, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung khẳng định tọa đàm lần đầu tiên giữa các chính đảng Đông Nam Á diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực đang chuyển động nhanh, mạnh, sâu sắc, tác động sâu rộng tới tất cả các nước, các chính đảng. Các nước Đông Nam Á đều đang đứng trước những thách thức mới trong chặng đường vươn tới những thành tựu KT-XH mới.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung với các đại biểu ẢNH: ĐẬU TIẾN ĐẠT

Theo Bộ trưởng Lê Hoài Trung, để vượt qua thách thức, giữ vững đoàn kết và tự chủ chiến lược đòi hỏi hợp tác ASEAN không chỉ dừng ở kênh nhà nước, chính phủ và nghị viện, mà cần được củng cố từ chính nền tảng chính trị của mỗi quốc gia, các chính đảng. Tăng cường hợp tác giữa các chính đảng Đông Nam Á vì vậy không chỉ là một sáng kiến giao lưu, mà là một yêu cầu mang tính chiến lược.

Bộ trưởng đề nghị hợp tác chính đảng đưa ASEAN đến gần người dân hơn và quy tụ được sức mạnh của toàn xã hội. Là lực lượng gắn bó trực tiếp với các tầng lớp nhân dân, các chính đảng tạo nên cầu nối hai chiều: vừa đưa quyết sách của ASEAN vào đời sống người dân, vừa đưa tiếng nói của người dân lên tầm khu vực.

Đó cũng là kênh huy động sự đồng thuận xã hội rộng rãi để cùng ứng phó những thách thức chung, từ biến đổi khí hậu, an ninh mạng đến phát triển bền vững và kinh tế số.

Tọa đàm diễn ra 3 phiên thảo luận với gần 20 bài trình bày và phát biểu sâu sắc của các đại diện đảng phái chính trị, học giả và chuyên gia từ khắp khu vực. Các ý kiến phát biểu nhấn mạnh các đảng phái chính trị trong khu vực đều chia sẻ một ý thức trách nhiệm sâu sắc đối với một tương lai hòa bình, ổn định và bền vững của ASEAN. Các đại biểu cũng thể hiện tinh thần trách nhiệm và quyết tâm chung trong việc đóng góp vào xây dựng Cộng đồng ASEAN.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường khẳng định đối thoại giữa các đảng chính trị đã trở thành một phần quan trọng của cơ sở hạ tầng lòng tin chính trị trong khu vực - một không gian nơi các ý tưởng, kinh nghiệm và sự đồng thuận được tích lũy, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho hợp tác ASEAN trong dài hạn.

Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường cho biết với VN, thúc đẩy hợp tác với các đảng chính trị toàn cầu và Đông Nam Á là ưu tiên hàng đầu và là yếu tố quan trọng khi các nước thực hiện chính sách đối ngoại và tham gia hội nhập quốc tế. Thứ trưởng bày tỏ tin tưởng các đảng chính trị xứng đáng có vai trò lớn hơn trong việc định hình tương lai của Cộng đồng ASEAN, không chỉ thông qua xây dựng chính sách và tầm nhìn chung, mà còn bằng cách xây dựng sự đồng thuận trong nước của mỗi quốc gia. Đây là những nền tảng của hòa bình, ổn định và thịnh vượng khu vực.

Trên cơ sở đó, Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường cho biết qua 3 phiên thảo luận, tọa đàm đã tăng cường lòng tin, sự hiểu biết lẫn nhau và đối thoại - cả giữa các đảng chính trị và giữa các đảng chính trị, viện nghiên cứu và cộng đồng học thuật, có ý nghĩa thực tiễn. Điều này giúp củng cố sự đoàn kết và gắn kết của ASEAN, đồng thời tăng cường khả năng phục hồi và vai trò trung tâm của ASEAN trong bối cảnh bất ổn của khu vực và toàn cầu.

Các đảng chính trị cần đóng vai trò chủ động và tích cực hơn trong việc thúc đẩy các sáng kiến và ý tưởng. Vai trò của các đảng chính trị đặc biệt quan trọng trong việc đảm bảo rằng ASEAN trong tương lai vẫn bao trùm, bền vững và lấy con người làm trung tâm, không bỏ lại ai phía sau.

Các đại biểu tái khẳng định tầm quan trọng ngày càng tăng của các đảng chính trị trong việc hoạch định chính sách, thúc đẩy hợp tác khu vực và chia sẻ kinh nghiệm quản trị. Điều này rất cần thiết để ứng phó hiệu quả với các thách thức chung và đảm bảo ASEAN ngày càng thích ứng với thực tế mới.

Phó thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc phát biểu định hướng ẢNH: TTXVN

Các thành phố ASEAN cùng nhau kiến tạo phát triển

Cũng trong khuôn khổ AFF đã diễn ra Hội nghị lãnh đạo các thành phố ASEAN. Tại hội nghị, Phó thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc khẳng định từ thực tiễn phát triển đô thị, VN nhận thấy rằng chuyển đổi số, tăng trưởng xanh và liên kết khu vực không phải là những mục tiêu tách rời mà là những trụ cột bổ trợ lẫn nhau nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân và tăng cường khả năng chống chịu trước những thách thức của tương lai.

Trên cơ sở đó, Phó thủ tướng đã đề xuất các thành phố ASEAN cần thay đổi từ tư duy ứng phó sang chủ động cho tương lai; từ xây dựng giải pháp cho vấn đề riêng lẻ sang hình thành hệ sinh thái chống chịu cao trước các thách thức về phát triển; huy động và kết nối các nguồn lực cho phát triển đô thị. Cụ thể, để khai thác hiệu quả kế hoạch chiến lược kết nối ASEAN 2026 - 2035, cần chủ động xây dựng các dự án có chất lượng, tăng cường hợp tác để tiếp cận các nguồn tài chính, công nghệ, tri thức và kinh nghiệm quản trị từ các đối tác; đồng thời xây dựng mạng lưới tri thức và đổi mới sáng tạo giữa các thành phố ASEAN. Những sáng kiến được thảo luận hôm nay cần tiếp tục được cụ thể hóa thành các chương trình hợp tác có mục tiêu rõ ràng, có khả năng triển khai và mang lại lợi ích thiết thực cho người dân.

Phó thủ tướng tin tưởng với tinh thần hợp tác và trách nhiệm chung, các thành phố ASEAN sẽ tiếp tục tăng cường kết nối, chia sẻ kinh nghiệm và cùng nhau kiến tạo những động lực phát triển mới, đóng góp thiết thực vào mục tiêu xây dựng Cộng đồng ASEAN tự cường, bền vững và lấy người dân làm trung tâm. Tinh thần đó cần lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa bắt đầu từ Hà Nội hôm nay.

Phát biểu thông điệp qua video, Tổng thư ký ASEAN Kao Kim Hourn khẳng định phát triển đô thị thông minh và bền vững cũng là một trong những trọng tâm của Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045. Để hiện thực hóa mục tiêu này, ASEAN cần đẩy mạnh tăng cường các cơ chế hợp tác đa cấp, mở rộng kết nối số giữa đô thị và nông thôn, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ kỹ thuật và huy động nguồn lực đầu tư. Đồng thời, lồng ghép khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu vào mọi dự án phát triển đô thị, thúc đẩy hạ tầng xanh và các giải pháp dựa vào thiên nhiên. Bên cạnh đó, cần tôn trọng sự khác biệt của từng địa phương, xây dựng các giải pháp phù hợp với điều kiện thực tiễn, bảo đảm hiệu quả và tính bền vững lâu dài.