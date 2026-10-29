    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo

    Tăng cường năng lực quản lý bệnh mạn tính tại cộng đồng

    M.P
    M.P
    Trường đại học Y Hà Nội và Công ty TNHH Servier Việt Nam ký kết thỏa thuận triển khai chương trình AS ONE giai đoạn 2026 - 2030, tập trung nâng cao năng lực quản lý tăng huyết áp, tiểu đường tại tuyến y tế cơ sở.

    Ngày 29.10, trong khuôn khổ Hội nghị quốc tế “Chăm sóc sức khỏe toàn dân thời kỳ mới: Vai trò của y học gia đình”, Trường đại học Y Hà Nội và Công ty TNHH Servier Việt Nam ký kết thỏa thuận khung chiến lược triển khai chương trình AS ONE giai đoạn 2026 - 2030.

    Chương trình hướng đến nâng cao hiệu quả phát hiện, điều trị và quản lý tăng huyết áp, tiểu đường, góp phần kiểm soát các bệnh không lây nhiễm tại Việt Nam.

    Tăng cường năng lực quản lý bệnh mạn tính tại cộng đồng - Ảnh 1.

    Trường đại học Y Hà Nội và Công ty TNHH Servier Việt Nam ký kết thỏa thuận khung chiến lược triển khai chương trình AS ONE giai đoạn 2026 - 2030

    Ảnh: T.D

    Nâng cao năng lực quản lý bệnh mạn tính

    Thỏa thuận tiếp nối Bản ghi nhớ hợp tác ký ngày 3.7 giữa Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Trường đại học Y Hà Nội, Servier và các đối tác chiến lược.

    AS ONE đặt mục tiêu đến năm 2030, trên 50% người bệnh đang điều trị tăng huyết áp và tiểu đường đạt mức kiểm soát theo khuyến cáo chuyên môn.

    Để thực hiện mục tiêu này, các bên sẽ nâng cao năng lực cho nhân viên y tế tuyến cơ sở, chuẩn hóa đào tạo trực tuyến cho điều dưỡng và nghiên cứu mô hình quản lý bệnh liên tục giữa các tuyến, lấy người bệnh làm trung tâm.

    Chương trình cũng chú trọng tầm soát, tư vấn và quản lý sức khỏe tại cộng đồng, qua đó hỗ trợ phát hiện sớm bệnh, theo dõi điều trị và hạn chế nguy cơ biến chứng.

    Củng cố vai trò y học gia đình

    Hội nghị quốc tế do Trường đại học Y Hà Nội phối hợp với Cộng đồng Wallonie-Bruxelles (Vương quốc Bỉ) tổ chức, nhân dịp kỷ niệm 30 năm hợp tác giữa 2 bên. Các đại biểu tập trung thảo luận giải pháp phát triển y học gia đình, đổi mới đào tạo, ứng dụng chuyển đổi số và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu.

    Phát biểu tại hội nghị, ông Dương Huy Lương, Phó cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế, nhấn mạnh phát triển y học gia đình là đổi mới phương thức cung ứng dịch vụ theo hướng toàn diện, liên tục và lấy người dân làm trung tâm, không phải xây dựng thêm một tuyến y tế mới.

    Việc triển khai AS ONE giai đoạn 2026 - 2030 góp phần tăng cường năng lực quản lý bệnh mạn tính tại cộng đồng, củng cố y tế cơ sở và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân.

    Tin liên quan

    Tiền tiểu đường: 3 dấu hiệu cho thấy đường huyết đang tiến triển xấu

    Tiền tiểu đường: 3 dấu hiệu cho thấy đường huyết đang tiến triển xấu

    Một trong những điều đáng lo nhất khi mắc tiền tiểu đường là tình trạng này không xuất hiện triệu chứng rõ ràng. Do đó, nhiều người mắc tiền tiểu đường trong thời gian dài mà không hay biết.

    Khám phá thêm chủ đề

    bệnh mạn tính tiểu đường Tăng huyết áp y tế cơ sở chăm sóc sức khỏe người dân As One

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận