Tăng cường năng lực quản lý bệnh mạn tính tại cộng đồng

Ngày 29.10, trong khuôn khổ Hội nghị quốc tế “Chăm sóc sức khỏe toàn dân thời kỳ mới: Vai trò của y học gia đình”, Trường đại học Y Hà Nội và Công ty TNHH Servier Việt Nam ký kết thỏa thuận khung chiến lược triển khai chương trình AS ONE giai đoạn 2026 - 2030.

Chương trình hướng đến nâng cao hiệu quả phát hiện, điều trị và quản lý tăng huyết áp, tiểu đường, góp phần kiểm soát các bệnh không lây nhiễm tại Việt Nam.

Trường đại học Y Hà Nội và Công ty TNHH Servier Việt Nam ký kết thỏa thuận khung chiến lược triển khai chương trình AS ONE giai đoạn 2026 - 2030 Ảnh: T.D

Nâng cao năng lực quản lý bệnh mạn tính

Thỏa thuận tiếp nối Bản ghi nhớ hợp tác ký ngày 3.7 giữa Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Trường đại học Y Hà Nội, Servier và các đối tác chiến lược.

AS ONE đặt mục tiêu đến năm 2030, trên 50% người bệnh đang điều trị tăng huyết áp và tiểu đường đạt mức kiểm soát theo khuyến cáo chuyên môn.

Để thực hiện mục tiêu này, các bên sẽ nâng cao năng lực cho nhân viên y tế tuyến cơ sở, chuẩn hóa đào tạo trực tuyến cho điều dưỡng và nghiên cứu mô hình quản lý bệnh liên tục giữa các tuyến, lấy người bệnh làm trung tâm.

Chương trình cũng chú trọng tầm soát, tư vấn và quản lý sức khỏe tại cộng đồng, qua đó hỗ trợ phát hiện sớm bệnh, theo dõi điều trị và hạn chế nguy cơ biến chứng.

Củng cố vai trò y học gia đình

Hội nghị quốc tế do Trường đại học Y Hà Nội phối hợp với Cộng đồng Wallonie-Bruxelles (Vương quốc Bỉ) tổ chức, nhân dịp kỷ niệm 30 năm hợp tác giữa 2 bên. Các đại biểu tập trung thảo luận giải pháp phát triển y học gia đình, đổi mới đào tạo, ứng dụng chuyển đổi số và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Phát biểu tại hội nghị, ông Dương Huy Lương, Phó cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế, nhấn mạnh phát triển y học gia đình là đổi mới phương thức cung ứng dịch vụ theo hướng toàn diện, liên tục và lấy người dân làm trung tâm, không phải xây dựng thêm một tuyến y tế mới.

Việc triển khai AS ONE giai đoạn 2026 - 2030 góp phần tăng cường năng lực quản lý bệnh mạn tính tại cộng đồng, củng cố y tế cơ sở và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân.