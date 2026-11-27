Tăng ca để "tết có thêm thịt"

19 giờ, khi nhiều văn phòng đã tắt đèn, một số nhà xưởng ở TP.HCM vẫn miệt mài hoạt động. Tiếng máy chạy liên tục, công nhân chuyền may, đóng gói, kiểm tra sản phẩm vẫn luôn tay với phần việc còn dang dở. Trên bảng phân công, những ca làm thêm được cập nhật liên tục. Có người đăng ký ở lại đến 21 giờ, có người nhận thêm ca cuối tuần. Với nhiều lao động trẻ, cuối năm là thời điểm phải tính toán nhiều khoản chi tiêu. Vì vậy, tăng ca trở thành cách để có thêm thu nhập, dành dụm cho những ngày đoàn viên.

Người lao động trẻ tranh thủ từng ca làm thêm để cải thiện thu nhập ẢNH: THANH NAM

Lê Tấn Long (26 tuổi), công nhân Công ty TNHH may mặc Minh Thành (xã Tân Nhựt, TP.HCM), cho biết từ đầu tháng 11 đã chủ động đăng ký làm thêm giờ. Thay vì tan ca lúc 17 giờ, Long thường ở lại đến 20 giờ, thậm chí làm thêm cả ngày thứ bảy. "Ngày thường lương đủ trang trải tiền phòng trọ, ăn uống và gửi về quê một ít. Cuối năm có thêm tiền tăng ca thì mới dành dụm được khoản mua vé xe, mua quà cho cha mẹ. Tết mà về nhà, trong túi có thêm chút tiền, mua được ít thịt, ít bánh trái cho gia đình thì cũng vui hơn", Long nói.

Hoàng Mạnh Phú (29 tuổi), công nhân bộ phận may giày Công ty TNHH giày da Nam Việt (xã Tân Vĩnh Lộc, TP.HCM), cho biết từ khi công ty nhận thêm đơn hàng phục vụ thị trường cuối năm, anh đã đăng ký tăng ca. Trong tổ của Phú, nhiều công nhân trẻ cũng tranh thủ làm thêm để có tiền mua vé xe, gửi về quê hoặc dành dụm chi tiêu dịp tết. "Thấy lịch tăng ca được thông báo, nhiều người đăng ký ngay vì muốn kiếm thêm thu nhập. Ai cũng mong công ty có đơn hàng đều, công việc ổn định để sau tết còn được tiếp tục làm", Phú chia sẻ.

Ông Trần Quý Hải, Phó giám đốc Công ty TNHH giày da Nam Việt, cho biết từ giữa tháng 10, khi công ty thông báo kế hoạch tăng sản lượng vào những tháng cuối năm, nhiều lao động trẻ đã chủ động đăng ký làm thêm. "Với người lao động làm việc theo sản lượng hoặc số đơn hàng, giai đoạn cuối năm cũng là cơ hội cải thiện thu nhập", ông Hải nói.

Doanh nghiệp cũng tăng tốc về đích

Không chỉ người lao động, các doanh nghiệp nhỏ và vừa của những người trẻ khởi sự kinh doanh, cũng bước vào giai đoạn chạy đua với thời gian.

Anh Nguyễn Phi Hùng, Phó giám đốc Công ty chế biến thực phẩm Minh Hà (xã Bình Hưng, TP.HCM), cho biết kế hoạch sản xuất những tháng cuối năm được cập nhật theo từng tuần. "Doanh nghiệp vừa phải hoàn thành các hợp đồng đã ký, vừa tìm kiếm đơn hàng mới, đồng thời chuẩn bị phương án nhân sự, nguyên liệu và dòng tiền cho đầu năm sau", anh nói.

Theo anh Hùng, nguồn lực hạn chế khiến doanh nghiệp nhỏ và vừa phải tính toán kỹ từng khâu. Chỉ cần nguyên liệu về muộn, khách hàng thay đổi yêu cầu hoặc nhân sự biến động, lịch sản xuất và giao hàng đều có thể bị ảnh hưởng. Vì vậy, các cuộc họp đầu ngày, báo cáo cuối ca, kiểm tra tồn kho và cập nhật tiến độ được thực hiện thường xuyên hơn.

Tương tự, anh Đỗ Minh Phúc, Trưởng phòng kinh doanh Công ty TNHH HealthPlus (xã Đông Thạnh, TP.HCM), cho biết từ tháng 10, công ty đã xây dựng kế hoạch bán hàng cho giai đoạn cuối năm, rà soát danh mục sản phẩm, chương trình khuyến mãi và bố trí nhân sự theo từng kênh phân phối. "Cuối năm là thời điểm sức mua ở một số nhóm hàng tăng lên, nhưng cạnh tranh cũng rất lớn. Khách hàng có nhiều lựa chọn, chi phí quảng cáo, vận chuyển và nhân sự đều phải tính kỹ. Doanh nghiệp phải theo sát thị trường, nếu chậm thay đổi thì rất dễ mất khách", anh Phúc chia sẻ.

Theo anh Lê Trường Giang, Quản đốc phân xưởng Công ty TNHH Thiện Ân (xã Bà Điểm, TP.HCM), áp lực hoàn thành kế hoạch năm càng rõ khi kết quả kinh doanh mới đạt khoảng 65% chỉ tiêu, nên doanh nghiệp đang phải tăng tốc trong gần 2 tháng còn lại của năm. "Các bộ phận phải rà soát tiến độ, đẩy nhanh những đơn hàng có khả năng hoàn thành và tìm thêm cơ hội kinh doanh. Công ty cũng cân nhắc phương án tăng ca theo nhu cầu thực tế, nhưng phải bảo đảm sức khỏe người lao động và chất lượng sản phẩm", anh Giang cho biết.