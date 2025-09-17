Tạo xung lực mạnh mẽ để đất nước bứt phá

"Thực hiện ngay chứ không chờ đợi"

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, trong 4 nghị quyết được quán triệt và triển khai, Nghị quyết 59 là một trong 4 "nghị quyết trụ cột" đã được đề cập trước đây. Ba nghị quyết còn lại là các nghị quyết chuyên đề, tiếp nối, bổ sung cho bộ tứ nghị quyết chiến lược để tạo thành một chỉnh thể thống nhất, mũi đột phá để hiện thực hóa 2 mục tiêu 100 năm, xây dựng một VN hùng cường, thịnh vượng, trường tồn và bền vững.

Tổng Bí thư cũng thông tin, sắp tới Bộ Chính trị sẽ ban hành tiếp 2 nghị quyết cũng rất quan trọng trong tổng thể sự phát triển là nghị quyết về kinh tế nhà nước và nghị quyết về chấn hưng, phát triển văn hóa VN.

Theo Tổng Bí thư, công việc phải thực hiện rất nhiều nên phải rất khẩn trương, triển khai sớm để dành thời gian cho hành động. Chính phủ, Quốc hội cũng phải tính toán nguồn lực, điều kiện để triển khai. Tổng Bí thư cũng yêu cầu các đảng bộ T.Ư, các địa phương triển khai ngay vào văn kiện, chương trình hành động tại đại hội các cơ quan, địa phương để "thực hiện ngay chứ không chờ đợi gì nữa".

Tổng Bí thư Tô Lâm và lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham quan triển lãm thành tựu nổi bật ngành y tế, giáo dục tại hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai 4 nghị quyết của Bộ Chính trị vào sáng 16.9 ẢNH: GIA HÂN

Tổng Bí thư nêu rõ, tinh thần xuyên suốt của Nghị quyết 59 và 3 nghị quyết 70, 71, 72 là chuyển nhanh từ "ban hành chủ trương" sang "quản trị thực thi", lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, lấy hiệu quả thực tiễn làm thước đo. Mỗi cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm biến nội dung các nghị quyết này thành công việc hằng ngày, thành chương trình hành động cụ thể, có nguồn lực, có thời hạn, có chỉ số đo lường, có giám sát và giải trình.

"Mỗi cán bộ, đảng viên đều phải có trách nhiệm với việc này. Không thể cho rằng nghị quyết giáo dục là của ngành giáo dục, nghị quyết y tế là của ngành y tế. Các nghị quyết này liên quan chặt chẽ với nhau. Đây là một chỉnh thể chứ không phải việc của riêng ai", Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Tổng Bí thư cũng đề nghị tính toán việc thành lập ban chỉ đạo T.Ư đối với từng nghị quyết hoặc ban chỉ đạo T.Ư về việc triển khai các nghị quyết của Bộ Chính trị. Cùng đó, cần xây dựng bảng điều khiển số công khai, cập nhật theo tuần, theo tháng để theo dõi các chỉ số cốt lõi, các nút thắt, tiến độ thực hiện từng nghị quyết và trách nhiệm của từng cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị.

Khuyến khích doanh nghiệp đầu tư ra nước ngoài

Nhấn mạnh định hướng, giải pháp trọng tâm từng nghị quyết, Tổng Bí thư lưu ý, với Nghị quyết 59, là hội nhập đồng bộ, toàn diện và sâu rộng. Đồng thời, phải đẩy mạnh thu hút FDI chất lượng cao, nhất là các tập đoàn lớn toàn cầu có vai trò dẫn dắt một số chuỗi cung ứng quan trọng như công nghệ thông tin, viễn thông, chip bán dẫn, trí tuệ nhân tạo. Đồng thời, khuyến khích doanh nghiệp VN đầu tư ra nước ngoài, xây dựng các thương hiệu quốc gia mang tầm quốc tế. "Chúng ta chuyển từ mở cửa cho đầu tư sang giai đoạn thu hút đầu tư có chọn lọc", Tổng Bí thư lưu ý.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại hội nghị ẢNH: GIA HÂN

Đối với Nghị quyết 70, Tổng Bí thư nhấn mạnh, mục tiêu cốt lõi là hệ thống năng lượng phải an toàn, ổn định, có dự phòng tin cậy; cung cấp đủ cho sản xuất và đời sống; chuyển dịch theo hướng xanh, phát thải thấp; vận hành thông minh trên nền tảng số và đảm bảo chi phí hợp lý, minh bạch. Tổng Bí thư nêu rõ, việc xác định đột phá trong chiến lược đảm bảo năng lượng là phát triển bền vững và hiện thực hóa cam kết "net zero" vào năm 2050, chú trọng 3 điểm: cải cách thể chế, tạo thuận lợi để thu hút nguồn lực xã hội, nhất là khu vực kinh tế tư nhân tham gia vào đầu tư năng lượng tái tạo, truyền tải, phân phối điện.

Đối với Nghị quyết 71, Tổng Bí thư lưu ý phải xác định rõ giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, là động lực then chốt để phát triển đất nước. Đầu tư cho giáo dục chính là đầu tư bồi đắp, nâng cao nguyên khí quốc gia, chính là đầu tư cho tương lai của dân tộc. Tổng Bí thư nhấn mạnh phương châm giáo dục lấy chất lượng làm trục, lấy nhà giáo làm then chốt, lấy công nghệ làm đòn bẩy. Về giải pháp, Tổng Bí thư lưu ý cần đổi mới chương trình và đánh giá, giảm bệnh thành tích, chống dạy thêm tràn lan. Đồng thời, đột phá đội ngũ nhà giáo với chuẩn nghề nghiệp mới, đãi ngộ gắn với hiệu quả, có học bổng thu hút người giỏi vào ngành sư phạm, bồi dưỡng năng lực số và bảo đảm đạo đức, danh dự nhà giáo…

Phát triển y tế cơ sở, bác sĩ gia đình

Dành nhiều thời gian nói về Nghị quyết 72, Tổng Bí thư lưu ý, mục tiêu là tăng tuổi thọ khỏe mạnh, giảm chi trả của người bệnh, số hóa hệ thống, củng cố y tế cơ sở, nâng cao chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của người bệnh, người dân.

Tổng Bí thư cho biết, Nghị quyết 72 nêu tới 9 nhóm giải pháp cần tập trung, trong đó tăng cường y tế dự phòng và sức khỏe cộng đồng. Theo Tổng Bí thư, ngành y tế đã chú trọng phát triển vắc xin là giải pháp hiệu quả, rẻ nhất để phòng bệnh. Hiện trong nước đã sản xuất được 50% các loại vắc xin, còn 50% phải hợp tác quốc tế. Do đó, cần phải tiếp tục nỗ lực trong vấn đề này.

Một nhiệm vụ khác Tổng Bí thư lưu ý là phát triển y tế cơ sở và bác sĩ gia đình. Tổng Bí thư nhấn mạnh, mục tiêu của Nghị quyết 72 là từng người dân một đều phải được chăm sóc sức khỏe, không ai bị để lại phía sau. Để làm được điều này, phải triển khai y tế cơ sở, bác sĩ gia đình. "Mô hình bác sĩ gia đình người ta làm rất tốt, không chỉ khám chữa bệnh mà còn tư vấn, chăm sóc sức khỏe, vận động thể dục thể thao, phòng bệnh. Những việc đó rất dễ làm mà chúng ta lại không tập trung vào", Tổng Bí thư lưu ý.

Tổng Bí thư nói rất mong muốn có những mô hình trung tâm chăm sóc sức khỏe, "chống cô đơn" cho người già, người cao tuổi. "Trung tâm dưỡng lão chăm sóc người già như học sinh, sáng đón đi, chiều đưa về. Đến đây họ được gặp bạn bè, đồng nghiệp cũ tâm sự, hoạt động thể thao, âm nhạc, văn hóa, văn nghệ… rất hay", Tổng Bí thư nói và đề nghị Bộ Nội vụ, Bộ Y tế, Hội Người cao tuổi phân công để làm.

Một nhiệm vụ cũng được Tổng Bí thư lưu ý là bảo hiểm y tế toàn dân đi đôi chi trả theo giá trị; mở rộng quyền lợi, giảm chi phí cho người bệnh. Đồng thời, phát huy tự chủ bệnh viện có kiểm soát, giá dịch vụ theo chi phí thực, công khai chất lượng, mua sắm tập trung, minh bạch, chống lợi ích nhóm. Tổng Bí thư cũng nhấn mạnh việc chuyển đổi số y tế với hồ sơ sức khỏe điện tử toàn dân, đơn thuốc điện tử, khám chữa bệnh từ xa, kho dữ liệu dùng chung cũng như phát triển nhân lực y tế chuẩn năng lực, có chế độ đãi ngộ, thu hút về cơ sở...

Tổng Bí thư khẳng định, động lực phát triển mới của đất nước hình thành từ chính các mối liên kết hữu cơ giữa các nghị quyết trên và yêu cầu mỗi bộ, ngành, mỗi địa phương, mỗi đơn vị, mỗi cán bộ, mỗi đảng viên bắt tay ngay vào những việc cụ thể.

"Bốn nghị quyết được triển khai quyết liệt, đồng bộ sẽ bồi đắp thêm những động lực mới, tạo ra xung lực mạnh mẽ để chúng ta bứt phá, thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược, làm cho đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, nhân dân ta ngày càng hạnh phúc", Tổng Bí thư khẳng định.

Đột phá phát triển, chấn hưng nền giáo dục Quán triệt Nghị quyết 71, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết nghị quyết này đề ra những chủ trương, quyết sách mạnh mẽ hơn để khai thông điểm nghẽn, tạo đột phá phát triển, hiện đại hóa, chấn hưng nền giáo dục nước nhà, góp phần thúc đẩy thực hiện các quyết sách mới của Bộ Chính trị về khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; hội nhập quốc tế; xây dựng pháp luật; phát triển kinh tế tư nhân. Theo Thủ tướng, Nghị quyết 71 xác định 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp, trong đó có nhiều điểm mới và đột phá. Cụ thể là đột phá về thể chế, chính sách, đổi mới tư duy hành động, tạo cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội cho phát triển giáo dục, đào tạo. Đột phá về nguồn lực đầu tư với chính sách chi ngân sách bảo đảm các điều kiện giáo dục đạt chuẩn, phấn đấu cơ cấu chi đầu tư 5%; chi cho giáo dục giáo dục đại học 3%. Ưu tiên bố trí đất sạch, miễn, giảm tiền sử dụng đất, cho thuê đất, mở rộng tín dụng cho cơ sở giáo dục… Cùng đó là chuyển đổi số toàn diện, phổ cập và ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số, trí tuệ nhân tạo trong giáo dục, đào tạo. Tập trung xây dựng đội ngũ nhà giáo, cơ sở vật chất trường lớp đạt chuẩn, nâng cao chất lượng giáo dục mầm non và phổ thông. Tăng cường việc dạy và học ngoại ngữ, từng bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học. Thủ tướng cho biết, đã có chỉ đạo nghiên cứu đưa trí tuệ nhân tạo (AI) vào giảng dạy tại các trường phổ thông ngay từ lớp 1 với tinh thần "vừa học vừa chơi", "công nghệ kết hợp với hoạt động giải trí". Thủ tướng Phạm Minh Chính quán triệt nội dung Nghị quyết 71 ẢNH: GIA HÂN

Cân đối được kinh phí để miễn viện phí toàn dân Quán triệt nội dung Nghị quyết 72, Phó thủ tướng Lê Thành Long cho hay có 3 nhóm chính sách tại nghị quyết được người dân đặc biệt quan tâm, nhất là quan tâm liệu Nhà nước có đủ nguồn lực thực hiện chính sách hay không. Theo đó, nhóm thứ nhất là về phụ cấp ưu đãi nghề ở các mức khác nhau, cho các đối tượng khác nhau từ 70 - 100% cho các nhân viên y tế làm việc tại các cơ sở y tế công lập ở vùng sâu vùng xa, ông Long cho biết, dự kiến cần chi 4.335 tỉ đồng/năm. "Mức này trội hơn so với mức hiện hành đang trả lương nhưng cân đối được", ông Long nêu rõ. Nhóm thứ hai là kinh phí khám sức khỏe định kỳ và khám sàng lọc mỗi năm 1 lần cho toàn dân, theo Phó thủ tướng Lê Thành Long, dân số VN đã khoảng 106 triệu dân, nhưng tính tròn 100 triệu người, mỗi lần khám hết 300.000 đồng thì cần 30.000 tỉ đồng/năm. Số lượng người lao động khoảng 16 triệu người khám định kỳ, khám sàng lọc thì người sử dụng lao động phải chi trả, khoảng 4.800 tỉ đồng. Như vậy, Nhà nước cần chi 25.200 tỉ đồng. Nhóm kinh phí thứ ba là chính sách miễn viện phí, ông Long cho biết, Bộ Y tế lấy số liệu năm 2024, Quỹ BHYT thanh toán khoảng 140.000 tỉ đồng, người bệnh tự chi trả khoảng 21.545 tỉ đồng. Nếu tính toán như vậy, từ năm 2026 tối đa Nhà nước phải chi thêm 21.545 tỉ đồng/năm. Hiện kết dư Quỹ BHYT còn khoảng 49.000 - 50.000 tỉ đồng, đủ để chi trong 2 năm đầu, còn sau phải tính lộ trình tăng thu BHYT để cân đối dần. "Tóm lại Bộ Y tế, Chính phủ tính toán tương đối kỹ và thấy khả thi, có thể cân đối được trong thời gian tới", Phó thủ tướng khẳng định. Phó thủ tướng Lê Thành Long quán triệt nội dung Nghị quyết 72 ẢNH: GIA HÂN

Đa dạng hóa thị trường, không để bị phụ thuộc Quán triệt Nghị quyết 59 về hội nhập quốc tế trong tình hình mới, Bí thư T.Ư Đảng - Quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung cho biết nghị quyết nêu quan điểm trong hội nhập phải thể hiện đúng tinh thần là đối tác tích cực, có trách nhiệm và tâm thế phải chuyển từ việc xin - nhận, gia nhập, tham gia sang chủ động đóng góp và xây dựng, định hình và sẵn sàng đóng góp có trách nhiệm ở công việc chung của cộng đồng quốc tế. Về mục tiêu, cần tranh thủ tối đa các nguồn lực và điều kiện thuận lợi bên ngoài để xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường, phát triển nhanh và bền vững; tăng cường sức mạnh tổng hợp của quốc gia, nâng cao vai trò, vị thế và uy tín quốc tế của đất nước. Ông Lê Hoài Trung cũng khẳng định cần có đề xuất đàm phán, nâng cấp các thỏa thuận, hiệp định hợp tác kinh tế quốc tế, tham gia có chọn lọc các hiệp định thương mại mới, đa dạng hóa thị trường, không để bị phụ thuộc vào một số thị trường hoặc lĩnh vực nhất định... Bí thư T.Ư Đảng - Quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung quán triệt Nghị quyết 59 ẢNH: GIA HÂN