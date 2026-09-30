Tập đoàn Becamex nói gì về việc nâng nền khi thi công quốc lộ 13?

Ngày 29.9, Tập đoàn Becamex (Công ty mẹ của Công ty CP Phát triển Hạ tầng kỹ thuật Becamex IJC, chủ đầu tư dự án) đã có văn bản giải trình liên quan đến việc thi công dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 13 (đoạn từ cầu Vĩnh Bình đến ngã tư Lê Hồng Phong, còn gọi là ngã tư Địa Chất mà Thanh Niên đã thông tin).

Vì sao phải nâng nền quốc lộ 13?

Theo Tập đoàn Becamex, quốc lộ 13, đoạn từ cầu Vĩnh Bình (phường Bình Hòa, TP.HCM) đến cầu Tân Phú (đoạn giao quốc lộ 13 với đường Gia Long, phường Lái Thiêu) được xây dựng từ năm 2000.

Qua nhiều năm khai thác, tuyến đường nằm trên khu vực có nền đất yếu nên đã xuất hiện tình trạng lún cục bộ; đồng thời, một số vị trí thường xuyên bị ngập khi mực nước triều trên sông Sài Gòn dâng cao.

Tập đoàn Becamex giải thích: "Trong quá trình chuẩn bị và triển khai dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 13, hiện trạng nền đường, cao độ và tình hình ngập nước của tuyến đường đã được khảo sát, đánh giá để làm cơ sở xác định các giải pháp kỹ thuật".

Nâng nền quốc lộ 13 khiến người dân gặp khó khăn trong quá trình thi công ẢNH: NI NA

Theo số liệu khảo sát, tại một số thời điểm, cao độ thực tế mực nước sông Sài Gòn cao hơn mặt đường quốc lộ 13 đoạn từ cầu Vĩnh Bình đến trạm thu phí Lái Thiêu trung bình khoảng 0,6m.

Vì vậy, Tập đoàn Becamex cho rằng việc nâng cao cao độ mặt đường là giải pháp cần thiết về mặt kỹ thuật, nhằm khắc phục tình trạng ngập, cải thiện điều kiện khai thác, nâng cao khả năng chịu tải và bảo đảm an toàn giao thông, phù hợp với yêu cầu của dự án và các tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành.

Đồng thời, trong quá trình lập dự án, chủ đầu tư và đơn vị tư vấn đã nghiên cứu các giải pháp nhằm bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu kỹ thuật của công trình và điều kiện tiếp cận, sinh hoạt của các hộ dân dọc tuyến.

Đối với một số vị trí đường cong, Tập đoàn Becamex cho biết phương án giảm độ dốc siêu cao kết hợp bố trí biển báo hạn chế tốc độ cũng được xem xét. Trên cơ sở đánh giá tổng hợp các yếu tố về cao độ và mực nước triều, phương án thiết kế được nghiên cứu theo hướng hạn chế tối đa việc nâng cao mặt đường nhưng vẫn đáp ứng yêu cầu về thoát nước, an toàn giao thông và các quy định kỹ thuật áp dụng cho dự án, chỉ cần thiết kế mặt đường cao hơn mực nước triều thường xuyên 0,1 m thay vì phải cao hơn 0,5 m như tiêu chuẩn.

"Tuy nhiên, việc nâng cao cao độ mặt đường cũng dẫn đến sự thay đổi cao độ tại các vị trí tiếp giáp với nhà dân, công trình và lối ra vào hiện hữu. Đặc biệt, tại một số đoạn đường cong, việc bố trí độ dốc siêu cao theo yêu cầu kỹ thuật cũng làm cho cao độ và điều kiện tiếp cận tại một số vị trí có sự thay đổi so với hiện trạng", theo giải thích của Tập đoàn Becamex.

Tập đoàn Becamex cho biết đang triển khai các giải pháp đối với những trường hợp bị ảnh hưởng ẢNH: NI NA

"Chúng tôi rất chia sẻ với những khó khăn, bất tiện mà người dân đang phải đối mặt trong quá trình thi công, nhất là đối với các hộ dân sinh sống, kinh doanh trực tiếp dọc tuyến. Trong thời gần đây, điều kiện thời tiết diễn biến phức tạp, mưa nắng thất thường cũng ảnh hưởng nhất định đến sinh hoạt của người dân và tiến độ hoàn thiện các hạng mục của dự án", Tập đoàn Becamex chia sẻ.

Tập đoàn Becamex cho biết hiện tại chủ đầu tư đã xuống làm việc trực tiếp với những người dân bị ảnh hưởng và phối hợp với chính quyền địa phương. Trên cơ sở đó, chủ đầu tư đang triển khai các giải pháp kỹ thuật, phương án hỗ trợ phù hợp đối với từng trường hợp cụ thể, trên cơ sở quy định pháp luật và điều kiện thực tế của dự án, nhằm bảo đảm việc ra vào nhà dân được thuận lợi, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến sinh hoạt và hoạt động kinh doanh của người dân trong thời gian thi công cũng như sau khi công trình hoàn thành.

Như Thanh Niên đã thông tin, nhiều hộ dân dọc quốc lộ 13, đoạn từ cầu Vĩnh Bình đến trước siêu thị Lotte (phường Lái Thiêu), bị ảnh hưởng bởi việc nâng, hạ nền đường trong quá trình thi công. Việc ra vào nhà và các cơ sở kinh doanh gặp nhiều khó khăn; một số hộ phải bỏ thêm chi phí để khắc phục chênh lệch cao độ.

Sau phản ánh của Thanh Niên, chính quyền địa phương (UBND phường Bình Hòa và phường Lái Thiêu) cũng lập tổ công tác đến hiện trường, khảo sát, ghi nhận, đồng thời có văn bản đề nghị chủ đầu tư có giải pháp khắc phục.