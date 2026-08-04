Khởi công xây dựng phần lõi cao tốc dự án đường Vành đai 4 TP.HCM dịp 2.9

Theo Sở Xây dựng TP.HCM, dự án đường Vành đai 4 TP.HCM được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư tháng 6.2025, đến nay toàn bộ 5 dự án thành phần sử dụng vốn đầu tư công đã được phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi.

Trong đó, 5 dự án thành phần đầu tư theo phương thức PPP, các địa phương (TP.HCM, thành phố Đồng Nai, tỉnh Tây Ninh) đã phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi 3/5 dự án và 2/5 đã tổ chức thẩm định.

Đường Vành đai 4 TP.HCM đoạn qua cầu Thủ Biên giáp TP.HCM và thành phố Đồng Nai ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Tại địa bàn thành phố Đồng Nai, ngày 30.6 đã tổ chức khởi công xây dựng công trình đối với các dự án đầu tư công (đầu tư đường gom, đường bên và công tác giải phóng mặt bằng).

Về công tác giải phóng mặt bằng, Sở Xây dựng TP.HCM cho biết các địa phương đang khẩn trương tổ chức thực hiện để đảm bảo tiến độ theo yêu cầu.

Vành đai 4 TP.HCM đoạn qua Bình Dương cũ được xây dựng cao tốc như thế nào?

Dự án đường Vành đai 4 TP.HCM (đoạn qua Bình Dương cũ) được khởi công ngày 18.6.2025, có điểm đầu từ cầu Thủ Biên (xã Thường Tân, TP.HCM) đến sông Sài Gòn (phường Tây Nam, TP.HCM), tổng chiều dài gần 48 km.

Đường Vành đai 4 TP.HCM đoạn qua xã Thường Tân (TP.HCM) đã hình thành ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Giai đoạn 1 của dự án đường Vành đai 4 TP.HCM (đoạn qua Bình Dương) được đầu tư xây dựng đường cao tốc 8 làn xe cao tốc đầy đủ, bao gồm làn dừng khẩn cấp liên tục vận tốc thiết kế 100 km/giờ.

Trong đó, đoạn từ Khu công nghiệp VSIP 2A (phường Vĩnh Tân, TP.HCM) đến Khu công nghiệp Mỹ Phước 3 (phường Thới Hòa và phường Chánh Phú Hòa, TP.HCM) được đầu tư đồng bộ 10 làn xe, rộng 62 mét; được đầu tư phân bổ các nút giao liên thông, trực thông và xây dựng đường song hành 2 bên tuyến đảm bảo các yếu tố kỹ thuật của tuyến cao tốc và kết nối giao thông khu vực.

Đường Vành đai 4 đoạn qua phường Khu công nghiệp VSIP 2A đã hình thành, sẽ được nâng cấp thành cao tốc ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Liên danh Tập đoàn Becamex và Tập đoàn Đèo Cả, trúng thầu dự án xây dựng đường Vành đai 4 TP.HCM (đoạn qua Bình Dương) theo phương thức đối tác công - tư (PPP).

Đại diện Tập đoàn Becamex cho biết hiện nay đơn vị này đang trình hồ sơ thiết kế kỹ thuật để tiến hành thi công. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM cũng đang tích cực chuẩn bị các thủ tục khởi công phần lõi cao tốc dịp 2.9.

Đường Vành đai 4 TP.HCM đi qua Khu công nghiệp Mỹ Phước 3 (phường Chánh Phú Hòa, TP.HCM), sẽ được nâng cấp thành cao tốc ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Trao đổi với PV Thanh Niên, bà Trần Hoài Thu, Chủ tịch phường Bình Cơ (TP.HCM), cho biết dự án đường Vành đai 4 TP.HCM đi qua địa phương này có chiều dài 5,4 km, hiện có 194/256 trường hợp đã được chi tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng được 11,21 ha cho nhà thầu thi công.

Đường Vành đai 4 TP.HCM qua phường Thới Hòa (TP.HCM) sẽ được nâng cấp thành cao tốc ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG