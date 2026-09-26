Nâng nền quốc lộ 13 khiến nhà dân thấp hơn mặt đường: Chính quyền xuống khảo sát

Sáng 26.9, ông Nguyễn Tiến Lâm, Phó chủ tịch UBND phường Bình Hòa (TP.HCM) cùng với Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường đã đến khảo sát, ghi nhận những ảnh hưởng của quá trình thi công nâng cấp mở rộng quốc lộ 13 đến đời sống, sinh hoạt và hoạt động kinh doanh của người dân.

Lãnh đạo UBND phường Bình Hòa khảo sát, tiếp nhận ý kiến phản ánh của người dân bị ảnh hưởng trong quá trình thi công quốc lộ 13 ẢNH: M.T

Chính quyền địa phương yêu cầu khẩn trương khắc phục

Tiếp xúc với đoàn khảo sát của phường Bình Hòa, nhiều người dân tiếp tục phản ánh những vấn đề trong quá trình thi công quốc lộ 13 như bụi bẩn, đọng nước, ngập nước, đặc biệt là việc đổ đất đá nâng nền đường làm chắn lối ra vào nhà, cửa tiệm kinh doanh…

Qua khảo sát ông Nguyễn Tiến Lâm, Phó chủ tịch UBND phường Bình Hòa yêu cầu Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị của phường ghi nhận đầy đủ ý kiến, kiến nghị của người dân để có văn bản đề nghị chủ đầu tư dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 13 có giải pháp khắc phục và hỗ trợ cho người dân.

Trong khi đó, ông Nguyễn Hữu Châu, Chủ tịch UBND phường Lái Thiêu (TP.HCM) cho biết UBND phường đã có văn bản đề nghị chủ đầu tư dự án phối hợp với đơn vị thi công có giải pháp xử lý, khắc phục tình trạng: Tổ chức thi công gây khó khăn cho việc đi lại của người dân; xây dựng tường chắn làm ảnh hưởng, gây khó khăn cho việc ra vào khu căn hộ; chưa được cung cấp đầy đủ thông tin về phương án thi công tại khu vực; khắc phục, lắp đặt lại hố ga bị ảnh hưởng theo chất liệu, thiết kế phù hợp…

Nhiều đoạn nâng nền trong quá trình thi công quốc lộ 13 làm nền nhà dân thấp hơn nền đường ẢNH: NI NA

Trước đó, Thanh Niên đã đăng bài "Nâng nền quốc lộ 13: Có hộ chi 70 triệu sửa nhà, từ nền đến trần chỉ còn 1,9 m", phản ánh những ý kiến kiến nghị của người dân về những vấn đề như đã nêu ở trên.

Trả lời câu hỏi của PV Thanh Niên, đại diện chủ đầu tư dự án là Công ty CP Phát triển Hạ tầng kỹ thuật Becamex IJC cho biết đơn vị này đang lên các phương án, xử lý, khắc phục và hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng trong quá trình thi công.

Dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 13 (đoạn từ cầu Vĩnh Bình đến ngã tư Địa chất, Bình Dương cũ) dài khoảng 15km, được khởi công xây dựng năm 2022, tổng vốn đầu tư 12.463 tỉ đồng do Công ty CP Phát triển Hạ tầng kỹ thuật Becamex IJC làm chủ đầu tư BOT. Các phương án kỹ thuật xây dựng, nâng cấp mở rộng quốc lộ 13 đã được Sở Xây dựng, Sở Giao thông - Vận tải Bình Dương (trước đây)… phối hợp nhà thầu thi công trước đây khảo sát địa chất, nghiên cứu, đánh giá kỹ thuật và đã được HĐND tỉnh Bình Dương (nay là TP.HCM) thông qua. Các hộ dân bị ảnh hưởng nhiều nhất trong quá trình thi công nâng, hạ nền đường quốc lộ 13 để chống ngập, chống triều cường, thoát nước (trước đây thường xuyên bị ngập do mưa lớn, triều cường) tập trung đoạn từ cầu Vĩnh Bình (phường Bình Hòa) đến qua cầu Ông Bố (đối diện siêu thị Lotte, phường Lái Thiêu, TP.HCM), dài khoảng 3,5 km. https://thanhnien.vn/nang-nen-qu...



