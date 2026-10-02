Tập đoàn PC1 sắp phát hành gần 61,7 triệu cổ phiếu để trả cổ tức

Công ty CP Tập đoàn PC1 (mã chứng khoán: PC1) sắp phát hành 61,7 triệu cổ phiếu, tương đương 15% tổng số cổ phiếu đang lưu hành để trả cổ tức năm 2025 cho cổ đông.

Tỷ lệ thực hiện quyền là 100:15, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được 1 quyền và cứ 100 quyền sẽ được nhận 15 cổ phiếu mới.

Số cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Toàn bộ số cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có) phát sinh sẽ bị hủy bỏ, xem như không được phát hành.

Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá gần 617 tỉ đồng, nguồn vốn được lấy từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ trên Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của PC1.

Thời gian thực hiện phát hành 61,7 cổ phiếu, theo nghị quyết của HĐQT Tập đoàn PC1 là trong năm 2026.

Diễn biến giá cổ phiếu PC1 niêm yết trên sàn HOSE từ đầu năm 2026 tới nay ẢNH: TRADINGVIEW

Việc phát hành gần 61,7 triệu cổ phiếu là một trong 3 phương án nhằm tăng vốn điều lệ lên hơn 5.590 tỉ đồng (hiện tại là 4.113 tỉ đồng) đã được Đại hội đồng cổ đông Tập đoàn PC1 thông qua hồi cuối tháng 4.

Ngoài phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, Tập đoàn PC1 cũng đã có kế hoạch chào bán tối đa hơn 74 triệu cổ phiếu với giá 20.000 đồng/cổ phiếu (tỷ lệ thực hiện 18%) với các cổ đông hiện hữu, dự kiến huy động khoảng 1.480 tỉ đồng. Số vốn thu về được sử dụng để góp vốn cho các dự án và trả nợ.

Cùng đó là phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP) với khoảng 12,3 triệu cổ phiếu, bổ sung lượng vốn lưu động khoảng 123,38 tỉ đồng.

Trong diễn biến liên quan, ngày 29.9 vừa qua, Hội đồng quản trị PC1 đã ban hành nghị quyết chuyển nhượng toàn bộ 1,2 triệu cổ phần (tương đương 40% vốn) tại Công ty CP Tân Thanh. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý III và IV năm 2026.

Trước đó, hồi giữa tháng 5 vừa qua, ông Trịnh Văn Tuấn, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn PC1, cùng nhiều lãnh đạo khác tại doanh nghiệp này đã bị khởi tố trong vụ án xảy ra tại Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia (EVNNPT), Công ty cổ phần Tập đoàn PC1 (PC1) và nhiều đơn vị liên quan dự án đường dây 500 KV mạch 3 do EVNNPT làm chủ đầu tư. Trong dự án này, PC1 trúng nhiều gói thầu với tổng giá trị hơn 2.000 tỉ đồng.

Tới nay, cơ quan công an cho biết, đã khởi tố 48 bị can trong vụ án này.

Tại PC1, vào tháng 7 vừa qua, bà Trịnh Khánh Linh (27 tuổi, con gái ông Trịnh Văn Tuấn) được Tập đoàn PC1 bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị PC1 thay cho cha mình.

Theo báo cáo tài chính công khai của công ty, trong 6 tháng đầu năm 2026, PC1 ghi nhận doanh thu thuần hơn 4.206 tỉ đồng, giảm 12,3% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận sau thuế đạt gần 477,6 tỉ đồng, tăng 54,2%.

Tập đoàn PC1 được thành lập vào năm 1963, hoạt động trong lĩnh vực xây dựng các nhà máy điện và truyền tải điện. Doanh nghiệp này tham gia vào nhiều dự án trọng điểm quốc gia như giai đoạn 1 và giai đoạn 2 của dự án đường điện 500 KV Bắc Nam; dự án đường điện Sơn La - Lai Châu 500 KV, trạm biến áp 500 KV Phố Nối, đường điện Sơn La - Hòa Bình - Nho Quan 500KV, nhà máy thủy điện Trung Thu.

Tập đoàn PC1 được chính thức niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) từ năm 2016.