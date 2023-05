Tập thể dục vào buổi này rất có lợi cho người bị tiểu đường

Nghiên cứu mới do các chuyên gia của Bệnh viện Brigham and Women's (thuộc Trường Y Harvard, Mỹ) và Trung tâm Bệnh tiểu đường Joslin (bang Massachusetts, Mỹ) hợp tác thực hiện cho thấy việc tập thể dục vào buổi chiều có thể giúp kiểm soát hiệu quả bệnh tiểu đường so với các buổi khác trong ngày, theo chuyên trang News Medical.



Hoạt động thể chất phù hợp với tình trạng tình trạng sức khỏe (đi bộ, đạp xe, bơi lội nhẹ nhàng…) giúp kiểm soát đường huyết Shutterstock

Cụ thể, trong nghiên cứu này, nhóm chuyên gia đã tiến hành đánh giá dữ liệu sức khỏe của hơn 2.400 bệnh nhân trưởng thành mắc tiểu đường được theo dõi trong 4 năm liên tục.

Khi so sánh dữ liệu từ năm thứ 4 với năm đầu tiên, nhóm bệnh nhân thường tập thể dục buổi chiều cho thấy khả năng duy trì mức giảm đường huyết đều đặn. Sức khỏe của một số người trong nhóm này cũng trở nên ổn định và không cần phải tiếp tục dùng thuốc kiểm soát đường huyết.

Đồng tác giả nghiên cứu, tiến sĩ Jingyi Qian - chuyên gia phân tích giấc ngủ tại Bệnh viện Brigham and Women's, cho biết trước đây đã có nhiều nghiên cứu chứng minh được mối liên hệ tích cực giữa chỉ số đường huyết và tập thể dục, tuy nhiên, phát hiện mới cho thấy việc chọn thời điểm tập luyện cũng rất quan trọng.

Chuyên gia này nói rõ các bác sĩ cũng thường khuyên bệnh nhân tiểu đường loại 2 nên tham gia các hoạt động thể chất phù hợp với tình trạng tình trạng sức khỏe (đi bộ, đạp xe, bơi lội nhẹ nhàng…) để kiểm soát đường huyết, đồng thời giảm nguy cơ mắc thêm bệnh tim, bệnh thận hay bị suy giảm thị lực trong tương lai.