Tập trung hoàn thiện đề án cải cách tiền lương

Tại buổi lễ đã công bố Quyết định do Chủ tịch nước ký ngày 20.7.2026 để ông Đỗ Thanh Bình thôi giữ chức Bộ trưởng Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2026 - 2031, bố trí công tác khác theo ý kiến của cấp có thẩm quyền. Theo Quyết định số 1315/QĐ-TTg ngày 20.7.2026, Thủ tướng Chính phủ quyết định điều động ông Nguyễn Tiến Hải, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang về công tác tại Bộ Nội vụ, giao quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Tại Quyết định số 1312/QĐ-TTg ngày 19.7.2026, Thủ tướng Chính phủ quyết định điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo.

Cũng tại buổi lễ, Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ công bố các quyết định chỉ định Bí thư Đảng ủy Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2025 - 2030 đối với ông Nguyễn Tiến Hải; chỉ định chức danh Phó bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Dân tộc và Tôn giáo nhiệm kỳ 2025 - 2030 đối với ông Nguyễn Hoài Anh.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng trao quyết định cho quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải và Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Hoài Anh Ảnh: TTXVN

Trao quyết định và phát biểu ý kiến tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chúc mừng ông Nguyễn Tiến Hải và ông Nguyễn Hoài Anh đã được Đảng, Nhà nước tin tưởng, giao đảm nhiệm những trọng trách quan trọng. Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định các cán bộ được điều động, bổ nhiệm đều được đào tạo bài bản, có năng lực chuyên môn vững vàng, tư duy, phương pháp làm việc khoa học, giàu kinh nghiệm thực tiễn cơ sở và có uy tín cao trong tập thể lãnh đạo các địa phương, dù ở vị trí nào cũng luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đóng góp quan trọng vào thành tích chung của cơ quan, địa phương nơi công tác.

Thủ tướng cũng ghi nhận, biểu dương những nỗ lực và đóng góp của ông Đỗ Thanh Bình trên cương vị Bộ trưởng Bộ Nội vụ, trong thời gian qua đã tích cực tham mưu để triển khai vận hành hiệu quả mô hình bộ máy mới của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính.

Chỉ rõ đất nước đang trong năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, bối cảnh tình hình tiếp tục có nhiều biến động phức tạp, khó lường, Thủ tướng nhấn mạnh nhiệm vụ đặt ra đối với Chính phủ rất nặng nề, đòi hỏi nỗ lực rất lớn, quyết tâm rất cao, việc tổ chức triển khai phải thực chất, hiệu quả theo đúng chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: "Chính phủ phải tổ chức một chương trình hành động đặc biệt cho 6 tháng cuối năm".

Trên cơ sở đó, Thủ tướng đề nghị các cán bộ được bổ nhiệm cùng tập thể lãnh đạo Chính phủ, các bộ, cơ quan tăng cường đoàn kết, phối hợp chặt chẽ, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, toàn diện; quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức bản lĩnh, trí tuệ, chuyên nghiệp, tận tụy, vì sự nghiệp chung. Nhanh chóng tiếp cận, bắt nhịp với công việc mới, nhất là tập trung xử lý ngay những việc quan trọng, cấp bách theo chương trình, kế hoạch; bảo đảm thực hiện tốt công việc thường xuyên; ứng phó hiệu quả các vấn đề phát sinh; có lộ trình, kế hoạch và phân công trách nhiệm cụ thể đối với công việc trong trung hạn và dài hạn.

Đối với quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tiếp tục tham mưu sắp xếp tinh gọn bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả; bảo đảm vận hành hiệu quả chính quyền địa phương 2 cấp. Cùng với đó, tập trung cao độ hoàn thiện nhiệm vụ đề án rất quan trọng về cải cách thực chất tiền lương và chính sách bảo hiểm xã hội; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, đặc biệt công tác chăm lo đối với người có công với cách mạng, trong đó có "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ".

Thủ tướng yêu cầu tân Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo cùng tập thể lãnh đạo bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để kịp thời tham mưu sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách và rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy làm công tác dân tộc, tôn giáo phù hợp với chính quyền địa phương 2 cấp; thực hiện tốt các chính sách bảo đảm quyền tự do, tín ngưỡng tôn giáo. Đồng thời phối hợp tốt với các bộ, ngành triển khai hiệu quả Chương trình Mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026 - 2030, trong đó ưu tiên phát triển hạ tầng, giáo dục, y tế, văn hóa vùng đồng bào dân tộc thiểu số; phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, bảo đảm các dân tộc, tôn giáo được quyền tiếp cận bình đẳng, không để các thế lực thù địch, phản động lợi dụng chia rẽ, kích động; kịp thời xử lý các "điểm nóng" tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và tôn giáo; tăng cường tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số, các tổ chức tôn giáo thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.