Tàu cá 600 triệu đồng bị sóng đánh vỡ, ngư dân Khánh Hòa gánh nợ

Chiều 11.11, tại bãi đá Hòn Khai, thuộc xã Vĩnh Lương (Khánh Hòa), vợ chồng ông Nguyễn Xuân Minh (49 tuổi) và bà Huỳnh Thị Hoa (40 tuổi) đứng lặng nhìn con tàu từng là nguồn sống của cả gia đình nằm nghiêng, thân tàu bị sóng biển đánh vỡ.

Con tàu trị giá 600 triệu đồng của vợ chồng ông Minh bị sóng đánh vỡ ẢNH: CÔNG THI

Những đợt sóng liên tiếp xô mạnh vào con tàu khiến cảnh tượng càng thêm xót xa. Hơn 10 năm qua, vợ chồng ông Minh dựa vào con tàu này để mưu sinh, nuôi 3 người con ăn học và trả dần khoản tiền vay mua tàu. Giờ đây, phương tiện kiếm sống của gia đình gần như đã bị phá hủy.

Vay 600 triệu đồng mua tàu, nay vẫn còn nợ hơn 200 triệu

Theo ông Minh, năm 2016, gia đình phải vay mượn người thân trong họ và bạn bè khoảng 600 triệu đồng để mua con tàu dài hơn 14 m, rộng gần 4 m, mang biển kiểm soát KH-91783 TS.

Đó là tài sản lớn nhất, đồng thời cũng là phương tiện mưu sinh duy nhất của gia đình. Từ ngày có tàu, vợ chồng ông Minh gắn bó với biển, chắt chiu từng chuyến đi để trang trải cuộc sống và trả nợ.

Trước diễn biến thời tiết xấu, gia đình đã đưa tàu vào neo đậu tại cảng cá Vĩnh Lương để tránh sóng gió. Tuy nhiên, đêm 10.11, tàu bất ngờ bị đứt neo, sau đó bị sóng đánh dạt vào bãi đá ở phía tây bắc cảng cá, cách vị trí neo đậu khoảng 600 m.

Lực lượng biên phòng cùng người dân cứu tàu cá của ông Minh ẢNH: CÔNG THI

Nhận được tin báo, cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Vĩnh Lương cùng đông đảo ngư dân địa phương đã tìm cách ứng cứu. Tuy nhiên, do con tàu lớn, sóng biển mạnh nên mọi người không thể đưa tàu ra khỏi bãi đá.

Đến chiều 11.11, con tàu vẫn nằm nghiêng giữa bãi đá, liên tục hứng chịu những đợt sóng lớn. Những nỗ lực ứng cứu trước đó không thể cứu được phương tiện đã gắn bó với gia đình ông Minh suốt một thập niên.

Mong được hỗ trợ để tiếp tục bám biển

Theo bà Nguyễn Thảo, một người dân địa phương, gia đình ông Minh từ trước đến nay chỉ làm nghề biển để kiếm sống. Vợ chồng ông còn 3 người con trai đang tuổi đi học, mọi chi phí sinh hoạt và học hành đều trông cậy vào thu nhập từ con tàu.

Suốt 10 năm qua, gia đình vừa làm ăn vừa cố gắng trả khoản tiền vay mua tàu cá. Đến nay, số nợ vẫn còn hơn 200 triệu đồng. Việc con tàu bị sóng đánh vỡ khiến gia đình đứng trước nguy cơ mất đi nguồn thu nhập chính, trong khi khoản nợ cũ vẫn chưa trả hết.

Kế sinh nhai của vợ chồng ông Minh bị sóng đánh tan ẢNH: CÔNG THI

Bà Thảo mong các cấp có thẩm quyền và lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa quan tâm, xem xét hoàn cảnh của gia đình ông Minh, tạo điều kiện hỗ trợ hoặc cho vay vốn để sửa chữa, khắc phục con tàu, giúp vợ chồng ông có phương tiện tiếp tục hành nghề trên biển.

Với gia đình ông Minh, con tàu không chỉ là tài sản trị giá hàng trăm triệu đồng mà còn là kế sinh nhai, là nguồn thu nhập để nuôi 3 người con ăn học và từng bước trả nợ. Nhìn phương tiện mưu sinh nằm bất động giữa bãi đá sau một đêm sóng dữ, nỗi lo lớn nhất của vợ chồng ông lúc này là làm sao có thể tiếp tục bám biển, ổn định cuộc sống.