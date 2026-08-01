Tàu đổ bộ Hải quân Singapore cập cảng Cam Ranh

Ngày 1.8, được sự đồng ý của Bộ Quốc phòng Việt Nam, tàu đổ bộ lớp Endurance RSS Persistence của Hải quân Singapore cập cảng quốc tế Cam Ranh, chính thức bắt đầu chuyến thăm xã giao tỉnh Khánh Hòa.

Đoàn công tác do đại tá Siswi Herlini, Tư lệnh Huấn luyện và học thuyết hàng hải, làm trưởng đoàn; trung tá Hu Junjie Daniel làm thuyền trưởng, cùng 81 sĩ quan, thủy thủ và học viên.

Đại tá Nguyễn Hải Châu, Phó tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân, chủ trì đón đoàn.

Tàu đổ bộ lớp Endurance RSS Persistence của Hải quân Singapore

ẢNH: VŨ DUY

Tàu đổ bộ lớp Endurance RSS Persistence di chuyển vào khu vực neo đậu tại cảng quốc tế Cam Ranh

ẢNH: VŨ DUY

Các thủy thủ trên tàu đổ bộ lớp Endurance RSS Persistence ẢNH: VŨ DUY

Đoàn công tác Hải quân Singapore và cán bộ Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân chụp ảnh lưu niệm ẢNH: VŨ DUY

Chuyến thăm của tàu nhằm góp phần tăng cường quan hệ hợp tác, thúc đẩy sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa quân đội hai nước Việt Nam - Singapore nói chung, hải quân hai nước nói riêng.

Trong thời gian thăm Khánh Hòa, đoàn chỉ huy tàu sẽ đến chào xã giao lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân và Học viện Hải quân.

Bên cạnh đó, thủy thủ đoàn sẽ tham gia các hoạt động giao lưu với cán bộ, học viên Học viện Hải quân và tham quan các địa điểm văn hóa tại địa phương.

Đại tá Nguyễn Hải Châu tặng hoa trung tá Hu Junjie Daniel ẢNH: VŨ DUY

Đại diện Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Khánh Hòa tham gia đón đoàn Hải quân Singapore ẢNH: VŨ DUY

Đại tá Nguyễn Hải Châu tặng hoa đại tá Siswi Herlini ẢNH: VŨ DUY

Trước đó, ngày 26.7, biên đội tàu Hải quân Nga do đại tá Limonov Evgeny Nikolaevich làm chỉ huy trưởng đã cập cảng quốc tế Cam Ranh, trong chuyến thăm Việt Nam kéo dài đến ngày 29.7.

Biên đội gồm nhiều tàu mặt nước và tàu ngầm, thực hiện chuyến thăm trong khuôn khổ các thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Liên bang Nga.