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Thời sự

Tàu đổ bộ Hải quân Singapore cập cảng Cam Ranh

Kỳ Nam
Kỳ Nam
Tàu đổ bộ của Hải quân Singapore cập cảng quốc tế Cam Ranh, bắt đầu chuyến thăm xã giao tỉnh Khánh Hòa từ ngày 1 - 5.8, góp phần tăng cường quan hệ hợp tác giữa hải quân hai nước.

Ngày 1.8, được sự đồng ý của Bộ Quốc phòng Việt Nam, tàu đổ bộ lớp Endurance RSS Persistence của Hải quân Singapore cập cảng quốc tế Cam Ranh, chính thức bắt đầu chuyến thăm xã giao tỉnh Khánh Hòa.

Đoàn công tác do đại tá Siswi Herlini, Tư lệnh Huấn luyện và học thuyết hàng hải, làm trưởng đoàn; trung tá Hu Junjie Daniel làm thuyền trưởng, cùng 81 sĩ quan, thủy thủ và học viên.

Đại tá Nguyễn Hải Châu, Phó tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân, chủ trì đón đoàn.

Cận cảnh Tàu đổ bộ RSS Persistence của Hải quân Singapore thăm Khánh Hòa - Ảnh 1.

Tàu đổ bộ lớp Endurance RSS Persistence của Hải quân Singapore

ẢNH: VŨ DUY

Cận cảnh Tàu đổ bộ RSS Persistence của Hải quân Singapore thăm Khánh Hòa - Ảnh 2.

Tàu đổ bộ lớp Endurance RSS Persistence di chuyển vào khu vực neo đậu tại cảng quốc tế Cam Ranh

ẢNH: VŨ DUY

Cận cảnh Tàu đổ bộ RSS Persistence của Hải quân Singapore thăm Khánh Hòa - Ảnh 3.

Các thủy thủ trên tàu đổ bộ lớp Endurance RSS Persistence

ẢNH: VŨ DUY

Cận cảnh Tàu đổ bộ RSS Persistence của Hải quân Singapore thăm Khánh Hòa - Ảnh 5.

Đoàn công tác Hải quân Singapore và cán bộ Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân chụp ảnh lưu niệm

ẢNH: VŨ DUY

Chuyến thăm của tàu nhằm góp phần tăng cường quan hệ hợp tác, thúc đẩy sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa quân đội hai nước Việt Nam - Singapore nói chung, hải quân hai nước nói riêng.

Trong thời gian thăm Khánh Hòa, đoàn chỉ huy tàu sẽ đến chào xã giao lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân và Học viện Hải quân.

Bên cạnh đó, thủy thủ đoàn sẽ tham gia các hoạt động giao lưu với cán bộ, học viên Học viện Hải quân và tham quan các địa điểm văn hóa tại địa phương.

Cận cảnh Tàu đổ bộ RSS Persistence của Hải quân Singapore thăm Khánh Hòa - Ảnh 6.

Đại tá Nguyễn Hải Châu tặng hoa trung tá Hu Junjie Daniel

ẢNH: VŨ DUY

Cận cảnh Tàu đổ bộ RSS Persistence của Hải quân Singapore thăm Khánh Hòa - Ảnh 7.

Đại diện Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Khánh Hòa tham gia đón đoàn Hải quân Singapore

ẢNH: VŨ DUY

Cận cảnh Tàu đổ bộ RSS Persistence của Hải quân Singapore thăm Khánh Hòa - Ảnh 8.

Đại tá Nguyễn Hải Châu tặng hoa đại tá Siswi Herlini

ẢNH: VŨ DUY

Trước đó, ngày 26.7, biên đội tàu Hải quân Nga do đại tá Limonov Evgeny Nikolaevich làm chỉ huy trưởng đã cập cảng quốc tế Cam Ranh, trong chuyến thăm Việt Nam kéo dài đến ngày 29.7.

Biên đội gồm nhiều tàu mặt nước và tàu ngầm, thực hiện chuyến thăm trong khuôn khổ các thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Liên bang Nga.

RSS Persistence là một trong 4 tàu đổ bộ lớp Endurance do Singapore tự thiết kế và đóng mới, cùng với các tàu RSS Endurance, RSS Resolution và RSS Endeavour. Tàu dài 141 m, mớn nước 6 m, lượng choán nước khoảng 6.000 tấn. RSS Persistence được trang bị sàn đáp cho 2 trực thăng quân sự cỡ trung cùng nhiều hệ thống, khí tài hiện đại, đáp ứng các nhiệm vụ vận tải, đổ bộ, hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa.

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Hải quân Singapore Vùng 4 Hải quân Tàu đổ bộ Cảng Cam Ranh Khánh Hòa Endurance RSS Persistence

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