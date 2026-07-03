Tàu du lịch tạm dừng hoạt động trên vịnh Hạ Long để tránh bão

Để ứng phó với bão số 1 (bão Maysak), đảm bảo an toàn cho du khách và các phương tiện hoạt động trên biển trước diễn biến của bão số 1, tỉnh Quảng Ninh quyết định tạm dừng cấp phép tàu du lịch hoạt động trên vịnh Hạ Long và các vùng biển trên địa bàn từ ngày 3.7.

Lực lượng Biên phòng Quảng Ninh kêu gọi tàu thuyền về nơi tránh trú ẢNH: T.B

Theo thông báo của Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Ninh, căn cứ dự báo của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, sáng 4.7 bão số 1 sẽ đi qua đảo Hải Nam, tiến vào phía bắc vịnh Bắc Bộ với sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Trước diễn biến thời tiết phức tạp, từ 12 giờ ngày 3.7, tỉnh tạm dừng cấp phép đối với các tàu du lịch lưu trú qua đêm và tàu tham quan buổi tối trên vịnh Hạ Long. Đây là biện pháp nhằm hạn chế rủi ro do mưa giông, lốc xoáy cục bộ có thể xuất hiện trên biển trước khi bão đổ bộ.

Đối với các loại phương tiện thủy khác, thời gian tạm dừng cấp phép bắt đầu từ 17 giờ ngày 3.7. Riêng những tàu đang hoạt động được tạo điều kiện di chuyển về nơi tránh trú an toàn và hoàn thành việc neo đậu trước 7 giờ ngày 4.7. Việc cấp phép trở lại sẽ được xem xét sau khi cơ quan khí tượng phát hành bản tin cuối cùng về bão.

Để đảm bảo an toàn trước bão số 1, tỉnh Quảng Ninh yêu cầu cấm biển ẢNH: T.B

Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh được giao căn cứ diễn biến thực tế của thời tiết để quyết định việc cho phép các phương tiện đủ điều kiện hoạt động trở lại, đồng thời phối hợp với các địa phương triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn.

Để chủ động ứng phó, hơn 4.200 tàu cá trên địa bàn tỉnh đã được thông báo hướng di chuyển và khẩn trương vào nơi neo đậu tránh trú bão. Riêng tại đặc khu Vân Đồn, toàn bộ tàu thuyền đã cập bến an toàn tại cảng Cái Rồng và Ao Tiên.

Ban Quản lý di sản vịnh Hạ Long - Yên Tử cũng đã kích hoạt phương án ứng phó với bão, chuẩn bị lực lượng cứu hộ, cứu nạn, phương tiện hậu cần và các kịch bản khắc phục hậu quả sau thiên tai. Các phương án bảo đảm thông tin liên lạc, sơ tán người dân tại khu vực xung yếu và cung ứng nhu yếu phẩm cũng được triển khai đồng bộ.

Ngành du lịch Quảng Ninh khuyến cáo du khách có kế hoạch tham quan vịnh Hạ Long trong những ngày tới cần chủ động cập nhật thông tin thời tiết, liên hệ với doanh nghiệp lữ hành hoặc chủ tàu để điều chỉnh lịch trình phù hợp, đồng thời tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối trong thời gian bão ảnh hưởng.