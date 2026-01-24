Tàu hàng gần 3.000 tấn mắc cạn tại cảng biển ở Quảng Trị

Trưa 24.1, thông tin từ Đồn biên phòng Cửa khẩu cảng Cửa Việt (Quảng Trị) cho biết, một tàu hàng trọng tải lớn đang gặp sự cố mắc cạn ở khu vực cảng Cửa Việt.

Tàu hàng trọng tải lớn mắc cạn ở cảng Cửa Việt ẢNH: B.H

Trước đó, vào lúc 6 giờ 30 phút ngày 23.1, tàu Thanh Thành Đạt do ông Lường Văn Hưng (48 tuổi, trú tại Thanh Hóa) làm thuyền trưởng đang điều khiển tiền từ cảng Yangpu (Trung Quốc) vào cảng Cửa Việt để làm thủ tục nhận hàng thì gặp sự cố.

Con tàu của ông Đạt dài 79,6 m, rộng 12,8 m, trọng tải toàn phần gần 3.000 tấn. Khi đến khu vực cửa cảng Cửa Việt, tàu bị mắc cạn ở vị trí cách bờ khoảng 700 m.

Thời điểm xảy ra vụ việc, trên tàu có 11 thuyền viên, sau đó đã được đưa vào bờ an toàn.

Đến thời điểm hiện tại, lực lượng chức năng đã lên phương án lai dắt tàu vào cảng, tuy nhiên phải chờ điều kiện thời tiết thuận lợi mới có thể triển khai.