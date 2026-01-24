Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Tàu hàng gần 3.000 tấn mắc cạn tại cảng biển ở Quảng Trị

Bá Cường
Bá Cường
24/01/2026 13:25 GMT+7

Một tàu hàng trọng tải gần 3.000 tấn khi chuẩn bị nhập cảng Cửa Việt (Quảng Trị) thì bị mắc cạn, lực lượng chức năng đang chờ thời tiết thuận lợi để ứng cứu con tàu này.

Trưa 24.1, thông tin từ Đồn biên phòng Cửa khẩu cảng Cửa Việt (Quảng Trị) cho biết, một tàu hàng trọng tải lớn đang gặp sự cố mắc cạn ở khu vực cảng Cửa Việt.

Tàu hàng gần 3.000 tấn mắc cạn tại cảng biển ở Quảng Trị- Ảnh 1.

Tàu hàng trọng tải lớn mắc cạn ở cảng Cửa Việt

ẢNH: B.H

Trước đó, vào lúc 6 giờ 30 phút ngày 23.1, tàu Thanh Thành Đạt do ông Lường Văn Hưng (48 tuổi, trú tại Thanh Hóa) làm thuyền trưởng đang điều khiển tiền từ cảng Yangpu (Trung Quốc) vào cảng Cửa Việt để làm thủ tục nhận hàng thì gặp sự cố.

Con tàu của ông Đạt dài 79,6 m, rộng 12,8 m, trọng tải toàn phần gần 3.000 tấn. Khi đến khu vực cửa cảng Cửa Việt, tàu bị mắc cạn ở vị trí cách bờ khoảng 700 m. 

Thời điểm xảy ra vụ việc, trên tàu có 11 thuyền viên, sau đó đã được đưa vào bờ an toàn.

Đến thời điểm hiện tại, lực lượng chức năng đã lên phương án lai dắt tàu vào cảng, tuy nhiên phải chờ điều kiện thời tiết thuận lợi mới có thể triển khai.

Tin liên quan

Kiểm tra tàu cá nước ngoài mắc cạn ở Quảng Ngãi: Không phát hiện ngư cụ

Kiểm tra tàu cá nước ngoài mắc cạn ở Quảng Ngãi: Không phát hiện ngư cụ

Kiểm tra tàu cá nước ngoài mắc cạn tại vùng biển Quảng Ngãi, lực lượng chức năng nhận thấy có dấu hiệu sinh hoạt của thuyền viên cách thời điểm phát hiện khoảng 5 - 7 ngày; không phát hiện ngư cụ hay hàng hóa.

Khám phá thêm chủ đề

mắc cạn Quảng Trị Cảng Cửa Việt
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận