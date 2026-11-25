Theo Reuters dẫn thông báo từ ESA, tàu BepiColombo đi vào quỹ đạo sao Thủy ngày 21.11, đánh dấu cột mốc quan trọng trong sứ mệnh thám hiểm chung giữa châu Âu và Nhật Bản. Tuy nhiên, quá trình điều chỉnh quỹ đạo sau đó gặp trục trặc do lỗi phần mềm.

Cụ thể, khi tàu bay ở độ cao khoảng 635 km so với bề mặt sao Thủy, động cơ được kích hoạt để giảm tốc. Theo kế hoạch, quá trình này kéo dài 37 phút nhưng bất ngờ bị gián đoạn, khiến tàu tự động chuyển sang chế độ an toàn, tạm ngừng các hoạt động không thiết yếu để bảo vệ hệ thống.

Sao Thủy với bề mặt đầy miệng hố Ảnh: Reuters

ESA cho biết sự cố khiến tàu chỉ đạt khoảng 77% mức thay đổi vận tốc dự kiến. Dù vậy, BepiColombo vẫn duy trì quỹ đạo ổn định và sứ mệnh tiếp tục theo kế hoạch. Các chuyên gia đang điều tra nguyên nhân và dự kiến kích hoạt động cơ bổ sung trong những tháng tới để điều chỉnh quỹ đạo. ESA cũng xác nhận kế hoạch tách 2 tàu thăm dò khoa học vào ngày 9.12 không thay đổi. BepiColombo gồm tàu nghiên cứu hành tinh của ESA và tàu nghiên cứu từ quyển của Cơ quan Thám hiểm hàng không vũ trụ Nhật Bản (JAXA).

Được phóng năm 2018, BepiColombo là sứ mệnh thứ ba đưa tàu vũ trụ đến sao Thủy và là sứ mệnh thứ hai đưa tàu vào quỹ đạo hành tinh này. Hoạt động nghiên cứu khoa học dự kiến bắt đầu vào tháng 4.2027. Sứ mệnh nhằm giải đáp những bí ẩn về sao Thủy.