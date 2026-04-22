Tay đua kỳ cựu Trịnh Đức Tâm có niềm vui thắng chặng ở Cúp truyền hình

Nỗ lực đáng khen của tay đua kỳ cựu Trịnh Đức Tâm

Ở tuổi 34, cựu tuyển thủ xe đạp Việt Nam, tay đua Trịnh Đức Tâm vẫn miệt mài theo đuổi niềm đam mê, tiếp tục sát cánh cùng CLB Tập đoàn Lộc Trời An Giang thi đấu ở Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM. Ngoài vai trò làm "máy kéo" hỗ trợ cho đồng đội, tay đua quê Hưng Yên còn thi đấu năng nổ, tích cực tấn công nhằm tìm kiếm danh hiệu.

Các tay đua bứt phá liên tục ở chặng 18 Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM từ Phan Thiết đến Vũng Tàu diễn ra hôm nay ẢNH: KHẢ HÒA

Ở chặng 18 diễn ra hôm nay từ phường Phan Thiết (Lâm Đồng) đi phường Vũng Tàu (TP.HCM) dài 166 km. Nỗ lực không ngừng nghỉ của Trịnh Đức Tâm giúp anh có được chiến thắng ở giải thưởng dọc đường thứ hai. Không những thế, tay đua kỳ cựu này còn một mình một ngựa bứt phá thành công, cán đích đầu tiên tại Vũng Tàu. Đây là chiến thắng ngọt ngào cho Trịnh Đức Tâm bởi anh thuộc số ít tay đua nội binh có được chiến thắng chặng. Trước đó những nội binh có được niềm vui thắng chặng ở Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM là Trần Tuấn Kiệt (Công an TP.HCM), Đặng Thành Được (Hà Nội), Trần Clement Em (Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang).

Tay đua kỳ cựu Trịnh Đức Tâm một mình về đích, giành chiến thắng chặng 18 Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM 2026 ẢNH: KHẢ HÒA

Niềm vui của Trịnh Đức Tâm (giữa) khi bước lên bục cao nhất ở chặng 18 Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM 2026 ẢNH: KHẢ HÒA

Chiến thắng của Trịnh Đức Tâm không làm thay đổi các danh hiệu sau 18 chặng của Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM 2026. Yarash Uladzislau (TP.HCM New Group) giữ vững áo vàng danh giá cho tay đua có thời gian thi đấu ít nhất. Phạm Lê Xuân Lộc (Quân khu 7) giữ áo cam dành cho tay đua Việt Nam có thành tích thi đấu tốt nhất. Marchuk Dzianis (Kenda Đồng Nai) giữ vững danh hiệu áo xanh - vua nước rút. Trần Trọng Phúc (Võ Đắc Đồng Nai) giữ áo trắng cho tay đua trẻ xuất sắc. Mugisha Moise (TP.HCM Vinama) giữ áo chấm đỏ - vua leo núi và ngôi nhất đồng đội vẫn trong tay CLB TP.HCM Vinama.

Tay đua Yarash Uladzislau (TP.HCM New Group) giữ vững danh hiệu áo vàng ẢNH: KHẢ HÒA

Phạm Lê Xuân Lộc xây chắc danh hiệu áo cam ẢNH: KHẢ HÒA

Ngày 23.4, các tay đua nghỉ tự do tại phường Vũng Tàu (TP.HCM) trước khi tranh tài chặng 19 cá nhân tính giờ với cự ly 5 km vào ngày 24.4. Đây là nội dung các tay đua phải tự lực cánh sinh với ưu thế cho những VĐV có khả năng chạy cá nhân tính giờ, nhất là các ngoại binh. Tuy nhiên cự ly ngắn (chỉ 5 km) khó tạo nên xáo trộn lớn trên bảng xếp hạng các danh hiệu Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM.