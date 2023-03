Tây nguyên, một trong những vùng phát triển giáo dục ngoài công lập cao nhất cả nước

Tỷ lệ lao động đã qua đào tạo đạt 50,2%

Tây nguyên là một trong 6 vùng kinh tế - xã hội, bao gồm 5 tỉnh: Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông và Lâm Đồng. Quy mô dân số chiếm 6,1% dân số cả nước với 53 thành phần dân tộc cùng sinh sống, trong đó có 52 dân tộc thiểu số.

Báo cáo về thực trạng giáo dục và đào tạo vùng Tây nguyên giai đoạn 2011-2022, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Văn Phúc cho biết: Trong 10 năm qua, về cơ bản, không còn xã trắng về giáo dục mầm non, mọi thôn bản đều có lớp mầm non. Hiện toàn vùng có 3.984 cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, thường xuyên.

Đáng chú ý khi tỷ lệ huy động trẻ mẫu giáo 5 tuổi đến trường của Tây nguyên đạt 99,6%, cao hơn so với bình quân cả nước và đứng thứ 3 toàn quốc. 100% trẻ em 5 tuổi tại các cơ sở giáo dục mầm non được học 2 buổi/ngày, cao hơn bình quân cả nước và cao hơn cả vùng Đông Nam bộ và ĐBSCL.

Vùng Tây nguyên hiện có 9 cơ sở giáo dục đại học và phân hiệu của các trường đại học, 4 trường cao đẳng sư phạm và 107 cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Quy mô sinh viên đại học của vùng là 30.221, trong đó sinh viên là người dân tộc thiểu số chiếm 13,3%. Tỷ lệ lao động đã qua đào tạo đạt 50,2%.