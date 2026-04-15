Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Dân sinh

Tây Ninh: Cháy lớn tại quán ăn mới hoạt động được khoảng 1 tháng

Bắc Bình
15/04/2026 13:34 GMT+7

Cháy lớn tại quán ăn trên đường Hùng Vương nối dài, thuộc phường Long An, tỉnh Tây Ninh, khiến người dân hốt hoảng.

Sáng 15.4, đám cháy bất ngờ bùng phát tại quán Ếch 62 trên đường Hùng Vương nối dài (thuộc phường Long An, tỉnh Tây Ninh), cột khói cao hàng chục mét.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ 20 cùng ngày, người dân phát hiện khói đen bốc lên dữ dội từ phía sau quán Ếch 62. Lúc này, quán đang đóng cửa phía trước, người dân lập tức hô hoán và thông báo cho những người bên trong biết để di tản; đồng thời gọi điện báo tin cho lực lượng chữa cháy

Hiện trường vụ cháy

ẢNH: B.B

Phát hiện hỏa hoạn, lực lượng bảo vệ của các quán ăn, quán giải khát lân cận nhanh chóng huy động bình chữa cháy tại chỗ để tiếp cận hiện trường. Do bên trong quán Ếch 62 chứa nhiều vật dụng dễ cháy và khu vực bếp có nhiều vật dụng dễ bắt lửa nên đám cháy nhanh chóng bùng phát mạnh, tạo thành cột khói đen cao hàng chục mét, đe dọa cháy lan sang các hộ kinh doanh liền kề.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Tây Ninh đã điều động xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ tức tốc đến hiện trường. Lực lượng chức năng vừa triển khai các mũi lăng vòi dập lửa, vừa tổ chức phân luồng giao thông để đảm bảo an toàn cho khu vực xung quanh.

Cột khói bốc lên cao từ đám cháy 

ẢNH: B.B

Sau khoảng 20 phút nỗ lực triển khai các biện pháp nghiệp vụ, đám cháy cơ bản được khống chế. Đến 10 giờ cùng ngày, ngọn lửa hoàn toàn được dập tắt. 

Ghi nhận tại hiện trường, vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng đã thiêu rụi nhiều tài sản, trang thiết bị bên trong, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động kinh doanh của quán. Được biết, quán Ếch 62 vừa chuyển về địa điểm này và đi vào hoạt động được khoảng 1 tháng.

Hiện nguyên nhân vụ cháy cũng như mức độ thiệt hại cụ thể đang được cơ quan chức năng tỉnh Tây Ninh điều tra, làm rõ.

Tin liên quan

Cháy lớn thiêu rụi 3 cửa hàng ở TP.HCM

Cơ quan chức năng TP.HCM đang khẩn trương xử lý đám cháy lớn tại 3 cửa hàng trên đường Đỗ Xuân Hợp.

Khám phá thêm chủ đề

Tây Ninh hỏa hoạn cháy quán cháo cột khói cao hàng chục mét cháy ở Long An
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận