Tây Ninh khởi động Vành đai 4 TP.HCM, vốn hơn 43.000 tỉ đồng

Ngày 15.10, UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức lễ khởi động dự án đường Vành đai 4 TP.HCM. Dự án gồm hai dự án thành phần 2-4 và 2-5; đoạn tuyến đi từ kênh Thầy Cai đến cảng Hiệp Phước.

Dự lễ khởi động có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc; nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang.

Lễ khởi động dự án đường Vành đai 4 TP.HCM qua tỉnh Tây Ninh ẢNH: B.B

Dự án thành phần 2-4 và 2-5 được đầu tư theo phương thức đối tác công - tư (PPP). Nhà đầu tư là Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải. Đoạn tuyến qua địa bàn tỉnh Tây Ninh dài gần 78 km. Giai đoạn 1, tuyến được đầu tư quy mô 4 làn xe. Đường đạt tiêu chuẩn cao tốc cấp 100, vận tốc thiết kế 100 km/giờ. Tổng mức đầu tư dự án hơn 43.000 tỉ đồng.

Ông Lê Văn Hẳn, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, phát lệnh khởi động dự án ẢNH: B.B

Tuyến đường đi qua 15 xã của Tây Ninh gồm: Hậu Nghĩa, Đức Lập, Hòa Khánh, Đức Huệ, Thạnh Lợi, Bình Đức, Bến Lức, Mỹ Yên, Long Cang, Rạch Kiến, Mỹ Lệ, Mỹ Lộc, Phước Vĩnh Tây, Cần Giuộc, Tân Tập. Tuyến còn đi qua xã Hiệp Phước (TP.HCM).

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Văn Hẳn, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, cho biết Vành đai 4 TP.HCM là công trình giao thông quan trọng của vùng kinh tế trọng điểm phía nam. Toàn tuyến dài khoảng 159 km, đi qua nhiều địa phương. Tuyến đường tạo thêm trục kết nối TP.HCM với Đông Nam bộ, Đồng bằng sông Cửu Long và Tây nguyên.

Với Tây Ninh, dự án giúp kết nối các không gian phát triển của tỉnh với mạng lưới giao thông vùng. Tỉnh cũng gắn kết chặt hơn với chuỗi sản xuất, logistics của toàn vùng.

Khi tuyến đường Vành đai 4 TP.HCM qua địa bàn tỉnh Tây Ninh hoàn thành, hàng hóa của Tây Ninh sẽ có thêm hướng đi thuận lợi. Hàng từ các khu, cụm công nghiệp, vùng sản xuất và khu vực cửa khẩu sẽ dễ dàng đến cảng biển, cảng hàng không. Công trình cũng tạo điều kiện phát triển công nghiệp, đô thị, thương mại, dịch vụ và logistics dọc tuyến.

Vành đai 4 TP.HCM cũng được xác định là công trình giao thông chiến lược, kết nối các khu công nghiệp, đô thị, cảng biển, sân bay. Công trình góp phần giảm áp lực giao thông cho khu vực trung tâm TP.HCM; đồng thời, mở rộng không gian phát triển kinh tế - xã hội vùng kinh tế trọng điểm phía nam.