Tây Ninh rà soát lại dự án Trung tâm hành chính - chính trị hơn 8.000 tỉ đồng

Ngày 5.8, tin từ Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh cho biết, sở vừa có công văn gửi Sở Xây dựng và Sở Nông nghiệp - Môi trường đề nghị đánh giá lại tính khả thi, quy mô, hiệu quả sử dụng đất, ngân sách và sự phù hợp quy hoạch.

Cụ thể, Sở Tài chính đề nghị 2 sở này cùng với Sở Tài chính tham mưu triển khai thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về dự án xây dựng Trung tâm hành chính - chính trị tỉnh Tây Ninh mới tại khu vực Đức Hòa - Hậu Nghĩa (huyện Đức Hòa, tỉnh Long An cũ).

Trong đó, Sở Xây dựng đánh giá sự cần thiết, quy mô, diện tích sàn và phương án đầu tư; Sở Nông nghiệp - Môi trường rà soát và có ý kiến về hiện trạng, nhu cầu sử dụng đất. Đồng thời đánh giá công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và môi trường theo quy định.

Trụ sở Tỉnh ủy - HĐND - UBND (cơ sở 1 tại phường Long An) tỉnh Tây Ninh hiện nay đã được tỉnh Long An sử dụng từ năm 1975 và được đánh giá xuống cấp, không còn đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh Tây Ninh mới ẢNH: BẮC BÌNH

Sở dĩ Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh có văn bản này vì trước đó, Văn phòng Chính phủ có công văn thông báo ý kiến Phó thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc khẳng định chủ trương thực hiện dự án không thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

HĐND và UBND tỉnh Tây Ninh quyết định theo thẩm quyền và quy định của pháp luật và đảm bảo dự án không ảnh hưởng các mục tiêu khác và chống lãng phí, tiêu cực. Tỉnh Tây Ninh đồng thời phải chịu trách nhiệm về sự cần thiết và hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước. Việc rà soát nhằm bảo đảm việc quyết định đầu tư đúng thẩm quyền, hiệu quả, tránh lãng phí.



Trao đổi với PV Thanh Niên, đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng và Sở Nông nghiệp - Môi trường đề cho biết vẫn đang trong quá trình rà soát, chưa có phản hồi văn bản trên của Sở Tài chính.

Trung tâm hành chính - chính trị tỉnh Long An (cũ) tọa lạc phường Long An, với diện tích 24,5 ha, đã có 3/9 công trình được đưa vào sử dụng và hiện là nơi tập trung của các cơ quan thuộc Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh và nhiều sở ngành, trung tâm lưu trữ ẢNH: BẮC BÌNH

Như Thanh Niên đã thông tin, ngày 28.7, Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh có văn bản gia hạn thời điểm đóng thầu đối với gói thầu tư vấn lập quy hoạch phân khu khu vực định hướng hình thành Khu đô thị Trung tâm hành chính - chính trị tỉnh mới tại khu vực Hiệp Hòa - Hậu Nghĩa - Hòa Khánh (huyện Đức Hòa, tỉnh Long An cũ) đến 8 giờ ngày 7.8.

Nguyên nhân gia hạn do từ ngày mở thầu trên hệ thống đấu thầu quốc gia (10.7) đến thời điểm đóng thầu (8 giờ ngày 28.7) không có nhà thầu nào tham gia.

Nhiều tòa nhà là các cơ quan ngành dọc đưa vào sử dụng trong khoảng 5 năm qua và trong bán kính 1 km của Trung tâm hành chính - chính trị tỉnh Long An (cũ) ẢNH: BẮC BÌNH

Gói thầu tư vấn nói trên phục vụ việc lập quy hoạch phân khu đô thị tỷ lệ 1/2.000, với quy mô khoảng 3.358 ha tại khu vực Hiệp Hòa - Hậu Nghĩa - Hòa Khánh. Trong đó bao gồm quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 cho khu Trung tâm hành chính - chính trị tỉnh Tây Ninh mới có diện tích khoảng 300 ha, với 100 - 150 ha tại khu vực tây nam đô thị Hậu Nghĩa (xã Hậu Nghĩa), hướng ra sông Vàm Cỏ là Trung tâm hành chính - chính trị tỉnh Tây Ninh mới.

Tổng mức đầu tư được tỉnh Tây Ninh khái toán (theo suất đầu tư do Bộ Xây dựng ban hành) khoảng 8.017 tỉ đồng.