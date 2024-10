Tây Ninh: Triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng hơn 50 tỉ đồng

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh tạm giữ hình sự Lê Thị Huyền (45 tuổi), Kim Ngọc Anh (42 tuổi), Trần Thị Tuyết Mai (46 tuổi), Nguyễn Thị Cẩm Tú (46 tuổi, cùng ở Tây Ninh) và 4 nghi can khác để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc.

Trước đó, vào lúc 17 giờ ngày 12.10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh chủ trì, phối hợp Phòng Cảnh sát cơ động và Công an TP.Tây Ninh chia làm 6 tổ, bắt quả tang 12 nghi can đang tổ chức cho nhiều người chơi tài xỉu qua mạng và mua bán số đề.

Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ 2 ô tô, 7 xe máy, gần 50 triệu đồng và các phơi mua bán số đề thể hiện số tiền gần 1 tỉ đồng.

Nguyễn Thị Cẩm Tú, nghi can giao các trang mạng cho người khác để tổ chức đánh bạc ẢNH: NGỌC HÀ

Qua điều tra, công an xác định, năm 2020, Lê Thị Huyền lấy các trang mạng dùng để tổ chức đánh bài qua mạng internet từ Nguyễn Thị Cẩm Tú rồi giao lại cho Trần Thị Tuyết Mai, Kim Ngọc Anh tổ chức cho nhiều người tham gia đánh bạc tại các quán cà phê trên địa bàn TP.Tây Ninh.



Lê Thị Huyền, nghi can cầm đầu đường dây đánh bạc qua mạng cũng như bán số đề ẢNH: NGỌC HÀ

Tiếp đó, Mai và Ngọc Anh sử dụng trang mạng đã mua, dùng điện thoại của mình tổ chức cho nhiều người (chủ yếu là phụ nữ trung niên) tham gia lắc tài xỉu qua mạng. Trung bình mỗi ván người chơi đặt cược từ 100 đến 500.000 đồng. Mai và Ngọc trực tiếp thu tiền người chơi và chung cho người thắng.

Kết thúc ngày đánh bạc, Huyền và Ngọc Anh tính toán số ván thắng, thua của người chơi để tính tiền với Cẩm Tú. Tổng giao dịch từ tài khoản của Mai, Huyền, Ngọc Anh và Cẩm Tú sử dụng có liên quan hoạt động cờ bạc qua mạng lên đến hơn 50 tỉ đồng.

Kim Ngọc Anh tham gia điều hành đường dây đánh bạc qua mạng ẢNH: NGỌC HÀ

Ngoài ra, Huyền còn giao Huỳnh Tấn Lê (42 tuổi), Nguyễn Thị Tuyết Nhung (45 tuổi), Bùi Thanh Hoa (47 tuổi), Nguyễn Thị Loan (45 tuổi) Cao Thị Thúy Trang (42 tuổi, cùng ở Tây Ninh) bán số đề. Chỉ tính riêng ngày bị bắt, các nghi can bán số đề trên 966 triệu đồng.

Trần Thị Tuyết Mai, thời điểm bị công an bắt giữ ẢNH: NGỌC HÀ

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra mở rộng vụ án, truy bắt các nghi can liên quan đường dây đánh bạc qua mạng để xử lý theo quy định của pháp luật.