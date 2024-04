Taylor Swift khiến làng nhạc 'dậy sóng' vì các bình luận xoay quanh album mới

Chỉ 2 tiếng sau khi bản phổ thông của album mới The Tortured Poets Department gồm 15 ca khúc chính thức ra mắt, Taylor Swift bất ngờ phát hành phiên bản mở rộng của đĩa nhạc này với 16 ca khúc, nâng tổng thời lượng của toàn đĩa nhạc lên 31 bài. Đây có thể nói là bước đi đầy mạo hiểm của nữ ca sĩ, bởi không chỉ tạo được sự bất ngờ, mà ở khía cạnh khác, thời lượng lên đến 2 giờ đồng hồ của đĩa nhạc này cũng không phù hợp với thời buổi tiêu thụ nội dung ngắn.

Phiên bản đĩa than của album mới T.S.

Cũng chính bởi điều này mà album mới, nhìn chung, không quá được lòng giới phê bình. Chuyên trang đánh giá âm nhạc Pitchfork cho phiên bản mở rộng của toàn đĩa nhạc số điểm 6.0 - thấp nhất trong các dự án của Taylor Swift - cùng lời lý giải là album quá dài, thiếu cao trào và điểm nhấn. Nếu so với bản phổ thông nhận về số điểm là 6.5, thì thời lượng hơn 2 giờ đồng hồ không khiến album hay hơn, mà còn làm giảm chất lượng nghe xuống.

Bên cạnh đó, nhiều bài viết của nhiều tạp chí như The Guardian, The New York Times, The Rolling Stone... còn so sánh album này với âm nhạc của các nghệ sĩ như Adele, Olivia Rodrigo... khiến người hâm mộ của Taylor Swift cảm thấy bất bình khi nghệ sĩ mà họ yêu thích giờ được đưa ra như một "con mồi" lôi kéo truyền thông thay vì tập trung vào chất lượng chính.

Nhiều người cũng chỉ ra rằng những đánh giá trên mang tính phiến diện, bởi các bài phê bình xuất hiện rất nhanh sau khi album chính thức ra mắt. Điều này có thể hợp lý với phiên bản tiêu chuẩn, nhưng với 16 bài hát thêm vào, thì việc phê bình thiếu sự cẩn trọng trong khoảng thời gian gấp gáp cũng khiến người hâm mộ cảm thấy bức xúc.

Không chỉ đến từ các bài báo lớn, mà các chuyên trang ghi nhận đánh giá của người hâm mộ cũng xuất hiện rất nhiều bình luận mang tính tiêu cực chỉ vài giờ sau khi album ra mắt. Dù có các hệ thống lọc bình luận, nhưng những đánh giá mang tính phiến diện vẫn đang xuất hiện ngày càng nhiều hơn.

Tuy vậy, theo nhiều chuyên gia, bằng cách phát hành như đã nói trên, Taylor Swift đang tìm cách đến gần với người hâm mộ của bản thân mình hơn bao giờ hết. Chẳng hạn khi nghe lần đầu đĩa nhạc mới này, một số lượng lớn người hâm mộ bên cạnh thưởng thức âm nhạc thì cũng tìm những manh mối để trả lời những câu hỏi như: bài hát này nói về ai - 2 người yêu cũ hay chàng vận động viên hiện tại?, câu hát này có liên kết với các bài hát khác không?, hay phần sản xuất có gì mới không?...

Taylor Swift trong MV "mở đường" Fortnight T.S.

Những câu hỏi này chắc chắn chính là "sản phẩm" của mối quan hệ mà Taylor Swift đã xây dựng với khán giả của mình, nhưng nó chỉ nên xuất hiện sau khi việc thưởng thức album một cách hoàn toàn. Việc các chuyên trang phê bình uy tín cũng tham gia vào trò chơi giải mã, đưa tính đời tư của một nghệ sĩ vào bài đánh giá, theo người hâm mộ, là đang hạ thấp trải nghiệm nghe và giảm bớt sắc thái trong các sáng tạo của người người sĩ.

Nhiều người yêu thích nữ ca sĩ cũng đang kêu gọi những người nghe khác bỏ qua các bài phê bình, bỏ qua những tin đồn đoán về các đối tượng bài hát hướng tới để lắng nghe âm nhạc thật sự, bởi việc quan tâm đến những điều đó không chỉ gây bất lợi cho nghệ sĩ mà còn làm tổn hại đến việc thưởng thức sản phẩm của họ.

Qua vụ việc trên, có thể thấy Taylor Swift không chỉ là một người viết nhạc tài ba, mà đời sống riêng của nữ ca sĩ cũng là một nguồn thu hút rất nhiều bàn luận. Dẫu thế, nó cũng cần được tách bạch nó khỏi quá trình thưởng thức. Sự việc lần này cũng khơi gợi lên một câu hỏi khác: rằng ta nên thưởng thức sáng tạo của một nghệ sĩ, hay cố gắng tìm những gì ẩn giấu thuộc về cuộc sống cá nhân của họ qua sáng tạo đó?