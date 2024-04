Billie Eilish lại lập kỷ lục bằng chiến lược quảng bá album có 'một không hai'

Sau khi trở thành người trẻ tuổi nhất chiến thắng 2 lần hạng mục Ca khúc xuất sắc nhất ở Oscar 2024 (cho What Was I Made For), mới đây Billie Eilish đã tiết lộ album mới nhất của mình sẽ được phát hành vào ngày 17.5 tới.

Hình bìa album Hit Me Hard And Soft Universal Music Vietnam

Được đánh giá là tác phẩm táo bạo nhất của nữ ca sĩ từ trước đến nay, Hit Me Hard And Soft như đúng tiêu đề, có sứ mệnh "đánh" vào cảm xúc người nghe một cách mạnh mẽ và nhẹ nhàng nhất, cả về ca từ cũng như âm thanh.

Theo các tiết lộ, đây là một album có sự giao thoa của các thể loại cũng như thách thức các xu hướng âm nhạc trong tương lai. Billie chia sẻ, album là một hành trình xuyên qua bối cảnh âm thanh rộng lớn để đưa người nghe đắm chìm vào tất cả các cung bậc cảm xúc cao trào và sâu thẳm nhất.

Cũng như Beyoncé hay Taylor Swift ở các dự án R ENAISSANCE hay evermore, album lần này được nữ ca sĩ tiết lộ sẽ không có single mở đường nào, mà được phát hành một lần toàn bộ 10 bài hát. Cô chia sẻ đây là một "bộ sưu tập" những bài hát rất gắn kết, lý tưởng nhất là nghe toàn bộ từ đầu đến cuối.

Không dừng ở đó, các quảng bá của ê kíp nữ ca sĩ cũng rất bất ngờ. Theo đó, Billie Eilish bắt đầu "nhá hàng" trên khắp thế giới bằng những lời bài hát không đầu không cuối. Trong một đêm bất ngờ, cô cũng tiến hành thêm tất cả 112 triệu người theo dõi trên Instagram trở thành bạn thân, và chia sẻ những hình ảnh đầu tiên của album mới với những người này.

Chiến lược quảng bá có "một không hai" trên Instagram của nữ nghệ sĩ Universal Music Vietnam

Hành động này tạo nên cơn chấn động trên mạng xã hội, và ngay lập tức, Billie thu được thêm hơn 7 triệu lượt người theo dõi chỉ sau vài giờ đồng hồ, trở thành nhân vật có lượng người theo dõi tăng nhất nhất chỉ trong 1 ngày của mạng xã hội nói trên.

Vẫn như các dự án trước, Hit Me Hard And Soft được viết bởi Billie Eilish và FINNEAS, anh trai cô – một cộng sự lâu năm, cũng là người sản xuất album. Đĩa nhạc có 6 phiên bản đĩa than, được sản xuất bằng các vật liệu và công nghệ thân thiện với môi trường, quán triệt quan điểm của cô về giảm ô nhiễm môi trường và chống biến đổi khí hậu.