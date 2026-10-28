Tê bì, yếu vận động không chỉ do thoát vị đĩa đệm cột sống

Nhận thấy các triệu chứng ngày càng nghiêm trọng và không phù hợp với diễn biến thông thường của bệnh lý cột sống, bệnh nhân (BN) được chuyển đến Khoa Thần kinh - Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình.

Người bệnh Guillain-Barré được điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình ẢNH: THÀNH DƯƠNG

Khi nhập viện, BN trong tình trạng liệt tứ chi, tê bì, mất phản xạ gân xương. Qua thăm khám lâm sàng, các bác sĩ nghĩ nhiều đến bệnh lý thần kinh ngoại biên, chỉ định khảo sát điện sinh lý thần kinh và xét nghiệm dịch não tủy. Kết quả cho phép chẩn đoán xác định hội chứng Guillain-Barré, một bệnh lý thần kinh ngoại biên cấp tính, dễ tiến triển nhanh, gây yếu, liệt vận động, rối loạn cảm giác, rối loạn nuốt và ảnh hưởng cơ hô hấp, thậm chí có thể phải thở máy.

Với kết quả chẩn đoán, BN được điều trị kịp thời bằng thay huyết tương, cơ lực, khả năng vận động và cảm giác phục hồi nhanh chóng, tránh được nguy cơ phải thở máy, sau 5 lần thay huyết tương.

Theo khuyến cáo của Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình, ở người trung niên và cao tuổi, thoái hóa cột sống và thoát vị đĩa đệm là những bệnh lý thường gặp. Tuy nhiên, những bất thường được phát hiện trên hình ảnh cộng hưởng từ cột sống không phải lúc nào cũng là nguyên nhân gây yếu tứ chi hoặc rối loạn cảm giác. Vì vậy, việc chẩn đoán cần dựa trên sự kết hợp tiền sử, bệnh sử, thăm khám thần kinh và các phương pháp cận lâm sàng phù hợp, thay vì chỉ dựa vào hình ảnh học.

Khi xuất hiện rối loạn cảm giác, yếu tứ chi tiến triển, đặc biệt kèm theo nuốt khó hoặc khó thở, người bệnh cần được thăm khám chuyên khoa thần kinh sớm. Việc xác định đúng nguyên nhân giúp định hướng các xét nghiệm cần thiết, chẩn đoán chính xác và điều trị kịp thời, qua đó nâng cao khả năng hồi phục và hạn chế di chứng thần kinh.