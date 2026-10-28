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    Tê bì, yếu vận động không chỉ do thoát vị đĩa đệm cột sống

    Liên Châu
    Liên Châu

    Xuất hiện triệu chứng tê bì, yếu tay chân, bệnh nhân nữ 63 tuổi được điều trị với hướng chẩn đoán bị thoát vị đĩa đệm tại cơ sở y tế tuyến dưới. Tuy nhiên, đợt điều trị không mang lại cải thiện, tình trạng yếu tứ chi tiếp tục tiến triển nhanh, kèm đi lại khó khăn và nuốt khó.

    Nhận thấy các triệu chứng ngày càng nghiêm trọng và không phù hợp với diễn biến thông thường của bệnh lý cột sống, bệnh nhân (BN) được chuyển đến Khoa Thần kinh - Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình.

    Tê bì, yếu vận động không chỉ do thoát vị đĩa đệm cột sống - Ảnh 1.

    Người bệnh Guillain-Barré được điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình

    ẢNH: THÀNH DƯƠNG

    Khi nhập viện, BN trong tình trạng liệt tứ chi, tê bì, mất phản xạ gân xương. Qua thăm khám lâm sàng, các bác sĩ nghĩ nhiều đến bệnh lý thần kinh ngoại biên, chỉ định khảo sát điện sinh lý thần kinh và xét nghiệm dịch não tủy. Kết quả cho phép chẩn đoán xác định hội chứng Guillain-Barré, một bệnh lý thần kinh ngoại biên cấp tính, dễ tiến triển nhanh, gây yếu, liệt vận động, rối loạn cảm giác, rối loạn nuốt và ảnh hưởng cơ hô hấp, thậm chí có thể phải thở máy.

    Với kết quả chẩn đoán, BN được điều trị kịp thời bằng thay huyết tương, cơ lực, khả năng vận động và cảm giác phục hồi nhanh chóng, tránh được nguy cơ phải thở máy, sau 5 lần thay huyết tương.

    Theo khuyến cáo của Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình, ở người trung niên và cao tuổi, thoái hóa cột sống và thoát vị đĩa đệm là những bệnh lý thường gặp. Tuy nhiên, những bất thường được phát hiện trên hình ảnh cộng hưởng từ cột sống không phải lúc nào cũng là nguyên nhân gây yếu tứ chi hoặc rối loạn cảm giác. Vì vậy, việc chẩn đoán cần dựa trên sự kết hợp tiền sử, bệnh sử, thăm khám thần kinh và các phương pháp cận lâm sàng phù hợp, thay vì chỉ dựa vào hình ảnh học.

    Khi xuất hiện rối loạn cảm giác, yếu tứ chi tiến triển, đặc biệt kèm theo nuốt khó hoặc khó thở, người bệnh cần được thăm khám chuyên khoa thần kinh sớm. Việc xác định đúng nguyên nhân giúp định hướng các xét nghiệm cần thiết, chẩn đoán chính xác và điều trị kịp thời, qua đó nâng cao khả năng hồi phục và hạn chế di chứng thần kinh.

    PGS-TS Võ Hồng Khôi, Viện trưởng Viện Thần kinh Bạch Mai, Bệnh viện Bạch Mai, cho biết hội chứng Guillain-Barré không phải do mầm bệnh trực tiếp phá hủy hệ thần kinh, mà là hậu quả của một phản ứng tự miễn. Khi hệ miễn dịch sinh kháng thể, các kháng thể này tấn công chéo bao myelin sợi trục thần kinh, hậu quả gây yếu liệt. Kết quả điều trị là sự phối hợp giữa đánh giá đúng nguyên nhân, chẩn đoán sớm và triển khai kịp thời phương pháp điều trị chuyên sâu.

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    Thoát vị đĩa đệm Thần kinh tê bì liệt tứ chi xét nghiệm dịch não tủy

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