Tem quý 80 năm kể chuyện Việt Nam

Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công, Quốc khánh 2.9 và nhân Ngày tem VN 27.8, sáng qua (26.8), Bảo tàng Lịch sử TP.HCM phối hợp CLB Viet Stamp tổ chức trưng bày chuyên đề Tem thư 80 năm VN vươn mình ra biển lớn. Theo Chủ nhiệm CLB Viet Stamp Hoàng Anh Thi: "Trưng bày nhằm giới thiệu và tôn vinh giá trị tư liệu và nghệ thuật của tem bưu chính như một phương tiện lưu giữ lịch sử, phản ánh văn hóa, chính trị, và các sự kiện quan trọng, đặc biệt là thời kỳ đầu của nước VN Dân chủ Cộng hòa, đồng thời tăng cường sự hiểu biết về vai trò của tem bưu chính như một "sứ giả văn hóa", giúp kết nối các dân tộc và ghi dấu những mối quan hệ hữu nghị giữa VN với thế giới".

Đến với trưng bày độc đáo này, người xem bồi hồi xúc động khi tận mắt chiêm ngưỡng bộ tem bưu chính đầu tiên của nước VN Dân chủ Cộng hòa, phát hành ngày 2.9.1946. Trước đó, ngày 27.8.1946, Chính phủ đã ban hành Sắc lệnh cho phép Bưu điện VN phát hành một bộ tem bưu chính gồm 5 mẫu tem, kích thước 26 x 41 mm, thể hiện chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, do họa sĩ Nguyễn Sáng thiết kế. Trên các mẫu tem có in tiêu đề Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Đây là bộ tem đầu tiên do Bưu điện VN tự thiết kế, in ấn và phát hành, mở đầu cho dòng tem Bưu chính Cách mạng VN. Việc phát hành bộ tem này đánh dấu một mốc quan trọng trên con đường phát triển độc lập của tem bưu chính và cũng là bộ tem đầu tiên mang Quốc hiệu VN. Từ đó, tem bưu chính VN bắt đầu hòa nhập, trở thành tấm thông điệp quốc gia, vị đại sứ hòa bình và hữu nghị với các nước trên toàn thế giới qua những cánh thư xanh.

Quốc kỳ nước CHXHCN VN trên loạt tem giới thiệu quốc kỳ các quốc gia thành viên do Bưu chính LHQ phát hành năm 1980, chỉ 3 năm sau khi VN gia nhập LHQ vào năm 1977 ẢNH: T.L HOÀNG ANH THI

Tem kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Bác do Bưu chính Madagascar phát hành đúng ngày 19.5.1990, trên tem có tiêu đề tôn vinh Bác: “Anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam” ẢNH: T.L HOÀNG ANH THI

Bộ tem kỷ niệm 60 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19.8.1945 - 19.8.2005) phát hành ngày 19.8.2005 do họa sĩ Hoàng Thúy Liệu thiết kế ẢNH: T.L HOÀNG ANH THI

T EM BƯU CHÍNH VỀ B ÁC H Ồ VÀ CÁC LÃNH ĐẠO

Nhà sưu tập tem Hoàng Anh Thi kể: "Năm 2000, như một định mệnh khi tôi gặp được bộ tem kỷ niệm 70 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh do Cuba phát hành. Khởi đầu từ việc sưu tập những mẫu tem tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh do thế giới phát hành và được sự động viên của nhà sưu tập lão thành Phùng Thắng Bình, tôi hình thành ý thức sưu tập tất cả tem và vật phẩm bưu chính nước ngoài có liên quan đến VN. Đến nay tròn một phần tư thế kỷ theo đuổi chuyên đề sưu tập VN trên tem thế giới, tôi đã xây dựng nên các bộ sưu tập tem đạt những giải cao tại triển lãm tem bưu chính trong và ngoài nước, với gần 700 mẫu tem và vật phẩm bưu chính thế giới".

Tem kỷ niệm các ngày lịch sử 19.8.1945 và 2.9.1945 phát hành ngày 10.4.1987 do họa sĩ Ngô Mạnh Lân thiết kế ẢNH: T.L HOÀNG ANH THI

Bộ tem đầu tiên mang quốc hiệu của nước VN độc lập, phát hành ngày 2.9.1946 ẢNH: T.L HOÀNG ANH THI

Tem thư 80 năm VN vươn mình ra biển lớn còn đưa mọi người đến với Bộ tem Chủ tịch Hồ Chí Minh (1890 - 1969) với bạn bè quốc tế. Năm 1987, tại cuộc họp lần thứ 24, tổ chức Giáo dục - Khoa học và Văn hóa của LHQ (UNESCO) ra nghị quyết về việc kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Bác vào năm 1990 và tôn vinh Bác là Anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam và Nhà văn hóa kiệt xuất. Nhân dịp này, một số nước trên thế giới đã phát hành tem có hình ảnh của Người. Có thể kể đến bộ tem kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Bác do Madagascar phát hành, đúng ngày 19.5.1990, có ghi rõ danh hiệu UNESCO tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh là "Anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam". Ngoài bộ sưu tập tem bưu chính Thế giới kể chuyện VN, chuyên đề còn mang đến bộ sưu tập huân chương, huy chương, huy hiệu thời kỳ đầu của nước VN Dân chủ Cộng hòa do nhóm sưu tập kỷ vật cách mạng "Sao đỏ" sưu tầm.

Dịp này, trưng bày cũng giới thiệu bộ tem bưu chính về Đại tướng Võ Nguyên Giáp (1911 - 2013), bộ tem bưu chính về nhà ngoại giao kiệt xuất Lê Đức Thọ (1911 - 1990), tem về VN - đất nước, con người và danh lam thắng cảnh; và tem bưu chính VN - điểm đến của bạn bè quốc tế…