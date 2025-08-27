Tem quý 80 năm kể chuyện Việt Nam

Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công, Quốc khánh 2.9 và nhân Ngày tem VN 27.8, sáng qua (26.8), Bảo tàng Lịch sử TP.HCM phối hợp CLB Viet Stamp tổ chức trưng bày chuyên đề Tem thư 80 năm VN vươn mình ra biển lớn. Theo Chủ nhiệm CLB Viet Stamp Hoàng Anh Thi: "Trưng bày nhằm giới thiệu và tôn vinh giá trị tư liệu và nghệ thuật của tem bưu chính như một phương tiện lưu giữ lịch sử, phản ánh văn hóa, chính trị, và các sự kiện quan trọng, đặc biệt là thời kỳ đầu của nước VN Dân chủ Cộng hòa, đồng thời tăng cường sự hiểu biết về vai trò của tem bưu chính như một "sứ giả văn hóa", giúp kết nối các dân tộc và ghi dấu những mối quan hệ hữu nghị giữa VN với thế giới".
Đến với trưng bày độc đáo này, người xem bồi hồi xúc động khi tận mắt chiêm ngưỡng bộ tem bưu chính đầu tiên của nước VN Dân chủ Cộng hòa, phát hành ngày 2.9.1946. Trước đó, ngày 27.8.1946, Chính phủ đã ban hành Sắc lệnh cho phép Bưu điện VN phát hành một bộ tem bưu chính gồm 5 mẫu tem, kích thước 26 x 41 mm, thể hiện chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, do họa sĩ Nguyễn Sáng thiết kế. Trên các mẫu tem có in tiêu đề Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Đây là bộ tem đầu tiên do Bưu điện VN tự thiết kế, in ấn và phát hành, mở đầu cho dòng tem Bưu chính Cách mạng VN. Việc phát hành bộ tem này đánh dấu một mốc quan trọng trên con đường phát triển độc lập của tem bưu chính và cũng là bộ tem đầu tiên mang Quốc hiệu VN. Từ đó, tem bưu chính VN bắt đầu hòa nhập, trở thành tấm thông điệp quốc gia, vị đại sứ hòa bình và hữu nghị với các nước trên toàn thế giới qua những cánh thư xanh.
TEM BƯU CHÍNH VỀ BÁC HỒ VÀ CÁC LÃNH ĐẠO
Nhà sưu tập tem Hoàng Anh Thi kể: "Năm 2000, như một định mệnh khi tôi gặp được bộ tem kỷ niệm 70 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh do Cuba phát hành. Khởi đầu từ việc sưu tập những mẫu tem tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh do thế giới phát hành và được sự động viên của nhà sưu tập lão thành Phùng Thắng Bình, tôi hình thành ý thức sưu tập tất cả tem và vật phẩm bưu chính nước ngoài có liên quan đến VN. Đến nay tròn một phần tư thế kỷ theo đuổi chuyên đề sưu tập VN trên tem thế giới, tôi đã xây dựng nên các bộ sưu tập tem đạt những giải cao tại triển lãm tem bưu chính trong và ngoài nước, với gần 700 mẫu tem và vật phẩm bưu chính thế giới".
Tem thư 80 năm VN vươn mình ra biển lớn còn đưa mọi người đến với Bộ tem Chủ tịch Hồ Chí Minh (1890 - 1969) với bạn bè quốc tế. Năm 1987, tại cuộc họp lần thứ 24, tổ chức Giáo dục - Khoa học và Văn hóa của LHQ (UNESCO) ra nghị quyết về việc kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Bác vào năm 1990 và tôn vinh Bác là Anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam và Nhà văn hóa kiệt xuất. Nhân dịp này, một số nước trên thế giới đã phát hành tem có hình ảnh của Người. Có thể kể đến bộ tem kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Bác do Madagascar phát hành, đúng ngày 19.5.1990, có ghi rõ danh hiệu UNESCO tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh là "Anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam". Ngoài bộ sưu tập tem bưu chính Thế giới kể chuyện VN, chuyên đề còn mang đến bộ sưu tập huân chương, huy chương, huy hiệu thời kỳ đầu của nước VN Dân chủ Cộng hòa do nhóm sưu tập kỷ vật cách mạng "Sao đỏ" sưu tầm.
Dịp này, trưng bày cũng giới thiệu bộ tem bưu chính về Đại tướng Võ Nguyên Giáp (1911 - 2013), bộ tem bưu chính về nhà ngoại giao kiệt xuất Lê Đức Thọ (1911 - 1990), tem về VN - đất nước, con người và danh lam thắng cảnh; và tem bưu chính VN - điểm đến của bạn bè quốc tế…
Phát hành bộ tem đặc biệt kỷ niệm 80 năm Quốc khánh
Ngày 26.8, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo T.Ư kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện quan trọng của đất nước tổ chức phát hành bộ tem bưu chính đặc biệt "Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2.9.1945 - 2.9.2025)".
Đến dự có ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo T.Ư kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện quan trọng của đất nước; ông Nguyễn Khắc Định, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó chủ tịch Quốc hội...
Cụ thể, lễ phát hành bộ tem do Bộ KH-CN, Ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư, Bộ VH-TT-DL phối hợp tổ chức. Bộ tem gồm 1 mẫu tem và 1 blốc.
Mẫu tem thể hiện hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh - người khai sinh ra nước VN Dân chủ Cộng hòa được khắc họa bằng phong cách nghệ thuật đồ họa hiện đại, vừa trang nghiêm, vừa gần gũi. Gương mặt Bác hiện lên hiền từ, ánh mắt sáng ngời niềm tin và khát vọng độc lập, tự do cho dân tộc. Đường nét giản dị nhưng tinh tế, kết hợp cùng sắc đỏ - vàng chủ đạo của Quốc kỳ, tạo nên điểm nhấn mạnh mẽ, tôn vinh vị lãnh tụ vĩ đại, biểu tượng bất diệt của tinh thần yêu nước, ý chí tự cường và khát vọng hòa bình của nhân dân VN.
Mẫu blốc thể hiện Quốc huy nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa VN và bản đồ Tổ quốc với chủ quyền biển đảo thiêng liêng và trọn vẹn của lãnh thổ quốc gia. Nền blốc sử dụng hình ảnh trống đồng, biểu tượng ngàn năm văn hiến, gợi nhắc về cội nguồn lịch sử và chiều sâu văn hóa dân tộc.
Tem có khuôn khổ 32x43 mm; Blốc có khuôn khổ 80x100 mm với giá mặt là 4.000 đồng và 19.000 đồng. Bộ tem do họa sĩ Nguyễn Du (Tổng công ty Bưu điện VN) thiết kế; được cung ứng trên toàn quốc tại các bưu điện tỉnh, thành phố, trung tâm, các bưu cục giao dịch từ ngày 26.8.2025 - 30.6.2027.
