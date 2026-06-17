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Đời sống Cộng đồng

Tết Đoan Ngọ ở chợ Bình Tây TP.HCM: 'Chợ trong chợ' diễn ra đúng 1 ngày

Cao An Biên
Cao An Biên
Phiên chợ Tết Đoan Ngọ 2026 đang diễn ra ở ngôi chợ Bình Tây trăm tuổi mang tới cho thực khách TP.HCM trải nghiệm 'chợ trong chợ' độc đáo. Phiên chợ này chỉ diễn ra trong 1 ngày - hôm nay 17.6.

Ghi nhận của Thanh Niên lúc 7 giờ sáng nay 17.6, nhằm mùng 3 tháng 5 âm lịch, ngôi chợ trăm tuổi - chợ Bình Tây (TP.HCM) sẽ ngập tràn hương vị Tết Đoan Ngọ với các gian hàng bánh ú tro, bánh bá trạng, đặc sản vùng miền, trái cây… Nhiều tiểu thương, người dân và du khách hào hứng trải nghiệm sự kiện "chợ trong chợ" chỉ diễn ra trong 1 ngày.

Chợ Tết Đoan Ngọ ở chợ Bình Tây TP.HCM: 'Chợ trong chợ' diễn ra trong 1 ngày - Ảnh 1.

Nhiều tiểu thương, người dân và du khách trải nghiệm chợ Tết Đoan Ngọ trong khuôn viên của chợ Bình Tây sáng nay 17.6

ẢNH: CAO AN BIÊN

Chợ Tết Đoan Ngọ ở chợ Bình Tây TP.HCM: 'Chợ trong chợ' diễn ra trong 1 ngày - Ảnh 2.

Mới hơn 7 giờ 30 phút sáng, phiên chợ Tết Đoan Ngọ ở chợ Bình Tây đã nhộn nhịp khách

ẢNH: CAO AN BIÊN

Chợ Tết Đoan Ngọ ở chợ Bình Tây TP.HCM: 'Chợ trong chợ' diễn ra trong 1 ngày - Ảnh 3.

Gian hàng bánh ú tro, bánh bá trạng... đặc trưng của ngày Tết Đoan Ngọ được bày bán bắt mắt ở chợ thu hút nhiều người đến chụp ảnh, mua sắm

ẢNH: CAO AN BIÊN

Chợ Tết Đoan Ngọ ở chợ Bình Tây TP.HCM: 'Chợ trong chợ' diễn ra trong 1 ngày - Ảnh 4.

Một tiểu thương cho biết giá bánh tro là 80.000 đồng/chục, bánh bá trạng là 80.000 đồng/cái

ẢNH: CAO AN BIÊN

Chợ Tết Đoan Ngọ ở chợ Bình Tây TP.HCM: 'Chợ trong chợ' diễn ra trong 1 ngày - Ảnh 5.
Chợ Tết Đoan Ngọ ở chợ Bình Tây TP.HCM: 'Chợ trong chợ' diễn ra trong 1 ngày - Ảnh 6.
Chợ Tết Đoan Ngọ ở chợ Bình Tây TP.HCM: 'Chợ trong chợ' diễn ra trong 1 ngày - Ảnh 7.
Chợ Tết Đoan Ngọ ở chợ Bình Tây TP.HCM: 'Chợ trong chợ' diễn ra trong 1 ngày - Ảnh 8.

Theo Trung tâm cung ứng dịch vụ công phường Bình Tây, phiên "chợ trong chợ" này mang tới trải nghiệm Tết Đoan Ngọ cho khách với các gian hàng bánh ú tro, bánh bá trạng, trái cây tươi, nước giải khát, đặc sản vùng miền và các gian hàng workshop thủ công

ẢNH: CAO AN BIÊN

Chợ Tết Đoan Ngọ ở chợ Bình Tây TP.HCM: 'Chợ trong chợ' diễn ra trong 1 ngày - Ảnh 9.

Chợ Tết Đoan Ngọ ở chợ Bình Tây TP.HCM: 'Chợ trong chợ' diễn ra trong 1 ngày - Ảnh 10.

Là một tiểu thương buôn bán bánh kẹo ở chợ Bình Tây hàng chục năm, bà Ứng Thị Liên hào hứng tham gia phiên chợ Tết Đoan Ngọ năm 2026. Mua nhiều loại bánh tuổi thơ, bánh ú tro, bà cho biết trải nghiệm "chợ trong chợ" này không chỉ mang tới sự hào hứng cho du khách mà còn cho cả những tiểu thương bán lâu năm ở chợ

ẢNH: CAO AN BIÊN

Chợ Tết Đoan Ngọ ở chợ Bình Tây TP.HCM: 'Chợ trong chợ' diễn ra trong 1 ngày - Ảnh 11.
Chợ Tết Đoan Ngọ ở chợ Bình Tây TP.HCM: 'Chợ trong chợ' diễn ra trong 1 ngày - Ảnh 12.
Chợ Tết Đoan Ngọ ở chợ Bình Tây TP.HCM: 'Chợ trong chợ' diễn ra trong 1 ngày - Ảnh 13.

Nhiều món bánh dân gian, bánh tuổi thơ được bán ở phiên chợ này. "Đi chợ Bình Tây sáng nay mua đồ, tôi vô tình thấy phiên chợ này nên ghé tham quan, ai dè thấy nhiều bánh ngon quá luôn. Tôi đã mua bánh ú với một số loại bánh miền Tây cho gia đình cho có không khí Tết Đoan Ngọ", chị Cẩm Nhung, sống ở phường Bình Đông chia sẻ

ẢNH: CAO AN BIÊN

Chợ Tết Đoan Ngọ ở chợ Bình Tây TP.HCM: 'Chợ trong chợ' diễn ra trong 1 ngày - Ảnh 14.

Chợ Tết Đoan Ngọ ở chợ Bình Tây TP.HCM: 'Chợ trong chợ' diễn ra trong 1 ngày - Ảnh 15.

Diện những bộ bà ba thật đẹp, nhiều người hẹn nhau đến chợ Bình Tây chụp ảnh sáng nay

ẢNH: CAO AN BIÊN

Chợ Tết Đoan Ngọ ở chợ Bình Tây TP.HCM: 'Chợ trong chợ' diễn ra trong 1 ngày - Ảnh 16.

Phiên chợ Tết Đoan Ngọ chỉ diễn ra trong hôm nay 17.6 ở chợ Bình Tây

ẢNH: CAO AN BIÊN



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