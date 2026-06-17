Tết Đoan Ngọ ở chợ Bình Tây TP.HCM: 'Chợ trong chợ' diễn ra đúng 1 ngày

Nhiều món bánh dân gian, bánh tuổi thơ được bán ở phiên chợ này. "Đi chợ Bình Tây sáng nay mua đồ, tôi vô tình thấy phiên chợ này nên ghé tham quan, ai dè thấy nhiều bánh ngon quá luôn. Tôi đã mua bánh ú với một số loại bánh miền Tây cho gia đình cho có không khí Tết Đoan Ngọ", chị Cẩm Nhung, sống ở phường Bình Đông chia sẻ