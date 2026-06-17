Tết Đoan Ngọ ở chợ Bình Tây TP.HCM: 'Chợ trong chợ' diễn ra đúng 1 ngày

Ghi nhận của Thanh Niên lúc 7 giờ sáng nay 17.6, nhằm mùng 3 tháng 5 âm lịch, ngôi chợ trăm tuổi - chợ Bình Tây (TP.HCM) sẽ ngập tràn hương vị Tết Đoan Ngọ với các gian hàng bánh ú tro, bánh bá trạng, đặc sản vùng miền, trái cây… Nhiều tiểu thương, người dân và du khách hào hứng trải nghiệm sự kiện "chợ trong chợ" chỉ diễn ra trong 1 ngày.
Theo Trung tâm cung ứng dịch vụ công phường Bình Tây, phiên "chợ trong chợ" này mang tới trải nghiệm Tết Đoan Ngọ cho khách với các gian hàng bánh ú tro, bánh bá trạng, trái cây tươi, nước giải khát, đặc sản vùng miền và các gian hàng workshop thủ công
ẢNH: CAO AN BIÊN
Nhiều món bánh dân gian, bánh tuổi thơ được bán ở phiên chợ này. "Đi chợ Bình Tây sáng nay mua đồ, tôi vô tình thấy phiên chợ này nên ghé tham quan, ai dè thấy nhiều bánh ngon quá luôn. Tôi đã mua bánh ú với một số loại bánh miền Tây cho gia đình cho có không khí Tết Đoan Ngọ", chị Cẩm Nhung, sống ở phường Bình Đông chia sẻ
ẢNH: CAO AN BIÊN
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