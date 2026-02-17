Tết Nguyên đán trùng tháng Ramadan, người Việt ở Iraq đón tết theo cách đặc biệt

Chị Nguyễn Ngọc Huyền (30 tuổi) và anh Nguyễn Văn Biên (41 tuổi) hiện đang sinh sống và làm việc tại Sulaymaniyah (Iraq). Chồng chị sang đây được 10 năm còn chị mới qua được 8 năm, vợ chồng có 1 bé trai và 1 bé gái.



Chị Huyền cho biết, ở đất nước Hồi giáo như Iraq không có thịt heo, chỉ có gà công nghiệp, thịt bò, thịt cừu… Ở công ty, chồng chị phải thường xuyên ăn thịt gà nên rất ngán. Thay vì nấu các món gà thông thường, chị chế biến thành giò lụa, chả quế ăn dai và ngon.

Năm nay, tháng Ramadan dự kiến sẽ bắt đầu vào ngày 17.2 và kéo dài đến ngày 19.3. Trong suốt tháng thiêng này, những người theo đạo Hồi sẽ nhịn ăn từ lúc mặt trời mọc đến lúc mặt trời lặn.

Gia đình nhỏ của chị Huyền Ảnh: NVCC

Vài ngày trước Tết Nguyên đán, chị chủ động chuẩn bị mâm cơm nhỏ để đón tết sớm cùng anh em người Việt đang làm việc ở Iraq. Mùng 1 Tết Nguyên đán năm nay trùng với ngày đầu tiên của tháng Ramadan, mọi người phải làm việc theo các ca khác nhau, khó có thể sum họp đông đủ như thường lệ.

Chị Huyền cho biết, do lịch làm việc được thông báo khá gấp, chị chỉ có một ngày để chuẩn bị nên mâm cơm không thể quá đầy đủ. Trong dịp này, người lao động chỉ được nghỉ một ngày, vì vậy việc sắp xếp thời gian gặp mặt cũng gặp nhiều khó khăn. Bữa tối hôm đó có chồng chị và hai anh em người Việt đến chung vui. Sang ngày hôm sau, một người đồng hương khác cũng tranh thủ tới thăm sau ca làm đêm, bắt xe buýt của công ty đến để kịp gặp gỡ mọi người.

"Mình chỉ kịp chuẩn bị được món canh măng khô, chả quế ăn kèm bánh cuốn tráng bằng chảo, mề gà xào bí ngòi và cá hấp xì dầu. Chả quế mình làm bằng thịt gà, nhân bánh cuốn cũng từ thịt gà vì ở đây hầu hết người bản địa không ăn thịt heo", chị Huyền nói.

Mâm cỗ tất niên năm ngoái của chị Huyền vẫn đủ các món truyền thống như gà luộc lá chanh, nem rán, bánh chưng, miến nấu lòng gà… Bên trong căn bếp nhỏ của gia đình vẫn tỏa ra sự ấm áp, không khí tết đến gần. Năm nay, vì sức khỏe không đảm bảo nên chị Huyền gói gọn trong bữa gặp mặt đồng nghiệp của chồng.

Món bánh cuốn có nhân từ thịt gà của chị Huyền ẢNH: NVCC

Anh Biên tâm sự, trước đây lúc vợ chưa sang cùng, anh thường mua bánh mang đi chống đói. Từ khi vợ sang, chị thường làm bánh, nấu chè, trái cây để anh mang đi làm.

"Tôi không hợp đồ ăn của Tây Á như vợ, vẫn là cơm Việt ngon hơn cả. Cơm ở đây họ thường xào với dầu hoặc bơ thêm hành tây, muối…Tết Nguyên đán, vợ chồng tôi cố gắng nấu các món truyền thống để cảm nhận không khí tết dù sống xa nhà", người chồng chia sẻ.

Chị Huyền nấu thêm món canh măng ẢNH: NVCC

Nhân dịp năm mới, vợ chồng chị Huyền gửi lời chúc đến các gia đình tại Việt Nam cũng như những người Việt đang mưu sinh nơi xa quê sẽ có một năm mới bình an, hạnh phúc, dồi dào sức khỏe. Chị bày tỏ mong muốn, dù ở bất cứ đâu, mọi người vẫn giữ được sự ấm áp, gắn kết và niềm tin vào những điều tốt đẹp phía trước.