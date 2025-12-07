Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Chính sách - Phát triển

Thaco ký kết hợp tác phát triển công nghiệp đường sắt với Hyundai Rotem

Quang Thuần
Quang Thuần
07/12/2025 13:40 GMT+7

Tập đoàn Thaco do Chủ tịch HĐQT Trần Bá Dương dẫn đầu vừa có buổi làm việc và ký kết tại trụ sở Hyundai Rotem (Hàn Quốc), thống nhất thỏa thuận nội địa hóa sản xuất đầu máy toa xe cho tàu đô thị và tàu cao tốc tại Việt Nam.

Thỏa thuận được ký kết giữa ông Lee Yong-bae, Tổng giám đốc Hyundai Rotem và ông Trần Bá Dương, Chủ tịch HĐQT Thaco trong bối cảnh Việt Nam đang triển khai chiến lược phát triển công nghiệp đường sắt cùng với kế hoạch xây dựng mạng lưới giao thông đường sắt một cách mạnh mẽ. Thỏa thuận này cũng chính thức thiết lập hợp tác chiến lược trong lĩnh vực công nghiệp đường sắt giữa hai doanh nghiệp hàng đầu Hàn Quốc và Việt Nam.

Thaco ký kết hợp tác phát triển công nghiệp đường sắt với Hyundai Rotem- Ảnh 1.

Theo thỏa thuận được ký kết, Hyundai Rotem sẽ chuyển giao cho Thaco những công nghệ tiên tiến nhất trong lĩnh vực công nghiệp đường sắt để THACO tổ chức sản xuất nội địa tàu điện đô thị và tàu cao tốc mang thương hiệu Thaco

ẢNH: THACO

Hyundai Rotem cũng đồng hành cùng Thaco xây dựng hệ thống tích hợp từ đầu máy toa xe (rolling stock) cùng với hệ thống thông tin tín hiệu và các hạng mục E&M khác một cách đồng bộ, giúp Thaco từng bước làm chủ toàn bộ chuỗi công nghệ, từ sản xuất - quản lý vận hành - bảo trì, bảo dưỡng và sửa chữa hiệu quả, tối ưu chi phí và đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế.

Thaco ký kết hợp tác phát triển công nghiệp đường sắt với Hyundai Rotem- Ảnh 2.

Trung tâm bảo trì, sửa chữa hiện đại của Hyundai Rotem tại Depot DXLine

ẢNH: THACO

Thaco sẽ đầu tư xây dựng Tổ hợp công nghiệp đường sắt bao gồm khu sản xuất đầu máy toa xe, hệ thống đường thử khép kín và trung tâm sửa chữa lớn hiện đại tại Khu công nghiệp chuyên ngành Cơ khí và Công nghiệp phụ trợ có diện tích 786 ha tại P.Bình Cơ, TP.HCM.

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc, đoàn lãnh đạo của Thaco cũng đã khảo sát tuyến Metro Shinbundang, một trong những tuyến áp dụng công nghệ vận hành tự động hoàn toàn (GoA4), không người lái, mọi hoạt động được điều khiển bằng hệ thống thông minh hoạt động 24/7 với độ chính xác gần như tuyệt đối. Đoàn cũng đến thăm Trung tâm bảo trì, sửa chữa tại Depot DXLine để tìm hiểu mô hình bảo trì, quy trình kỹ thuật và các giải pháp vận hành, bảo dưỡng hiện đại mà Hyundai Rotem đang áp dụng tại Hàn Quốc.

Thaco ký kết hợp tác phát triển công nghiệp đường sắt với Hyundai Rotem- Ảnh 3.

Tổng giám đốc Lee Yong-bae cùng đoàn Lãnh đạo Hyundai Rotem đã đến thăm và làm việc tại Việt Nam. Tại đây, Hyundai Rotem và Thaco đã gặp gỡ Phó thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc để báo cáo về chương trình hợp tác phát triển đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị

ẢNH: THACO

Kế hoạch hợp tác giữa hai bên đã được kết nối từ nhiều tháng qua. Từ tháng 6.2025, đoàn lãnh đạo Thaco đã thăm và làm việc với Hyundai Rotem, tham dự Triển lãm đường sắt tại Trung tâm Bexco và tham quan nhà máy sản xuất của Hyundai Rotem. Ngày 12.8.2025, hai bên ký kết và trao biên bản ghi nhớ hợp tác tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc, dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm cùng lãnh đạo cấp cao hai nước. Tháng 9.2025, Tổng giám đốc Lee Yong-bae cùng đoàn lãnh đạo Hyundai Rotem đã đến thăm và làm việc tại Việt Nam. Tại đây, Hyundai Rotem và THACO đã gặp gỡ Phó thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc, Thứ trưởng Bộ Công thương Trương Thanh Hoài, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương để báo cáo về chương trình hợp tác phát triển đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị. Cùng với đó, hai bên đã trình bày công nghệ và phương án hợp tác trong lĩnh vực đường sắt đô thị với Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết và Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được.

