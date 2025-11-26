Thaco ký hợp đồng xuất khẩu chuối với 'ông trùm' nông sản thế giới

Ông Trần Bá Dương - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thaco trò chuyện cùng lãnh đạo Tập đoàn Del Monte tại buổi lễ ký kết ẢNH: QUANG THUẦN

Theo thỏa thuận ký kết, Del Monte sẽ bao tiêu ít nhất 71.500 tấn chuối cho Thaco trong năm 2026, tương đương 12 container/ngày và có thể mở rộng tiêu thụ đến gấp 3 lần con số này, hướng đến 240.000 tấn/năm (tương đương 4 container/ngày) nếu Thaco nâng cao sản lượng. Thời hạn của hợp đồng hợp tác kéo dài đến 10 năm, sản lượng thu mua mỗi năm sẽ tăng lên. Bên cạnh đó, Del Monte sẽ cung cấp giống dứa châu Phi độc quyền để Thaco sản xuất theo đơn đặt hàng với diện tích sản xuất khoảng 2.000 hecta. Ngoài ra, Thaco với thế mạnh là tập đoàn công nghiệp, sẽ nghiên cứu chuyển giao một nhà máy đóng gói ứng dụng công nghệ hiện đại cho Del Monte trong năm 2026.

Tại buổi lễ ký kết, ông Mohamad Abbas, Phó chủ tịch Tập đoàn kiêm Giám đốc điều hành Công ty Del Monte Fresh Produce chia sẻ: Tập đoàn Del Monte đã có lịch sử phát triển trên 135 năm trong lĩnh vực sản xuất, chế biến và phân phối nông sản, là công ty đại chúng đã niêm yết trên sàn chứng khoán Mỹ từ năm 1997. Hiện Del Monte có khoảng 40.000 nhân sự trên khắp thế giới từ Nam Mỹ, châu Phi, châu Á, châu Âu. Với sự hợp tác chiến lược với Thaco, Del Monte sẽ tập trung các sản phẩm dứa hồng, chuối trong giai đoạn đầu nhưng cũng sẽ mở rộng thêm các loại nông sản khác trong tương lai như thanh long, chanh leo, bưởi... và cũng sẽ có thêm giống chuối bí mật mà hai bên sẽ công bố sau.

Tập đoàn Thaco trở thành đối tác chiến lược cung cấp nông sản cho Tập đoàn Del Mote trong 10 năm tới ẢNH: QUANG THUẦN

"Ngoài sản xuất nông nghiệp, chúng tôi còn có hệ thống phân phối khắp thế giới. Hiện nay, Philippines đang là nhà cung cấp chính các mặt hàng dứa và chuối cho thị trường châu Á, nhưng chúng tôi tin rằng Việt Nam và Campuchia cũng sẽ nhanh chóng vươn lên trở thành nơi cung cấp chính chuối cho thị trường Trung Đông, châu Á. Thế mạnh của Thaco là ứng dụng công nghệ vào sản xuất nông nghiệp mà chưa có nơi nào khác trên thế giới có được. Mặc dù thâm niên tham gia vào lĩnh vực nông nghiệp còn mới mẻ nhưng tốc độ phát triển lại rất nhanh, họ sẽ trở thành một ngôi sao sáng, xứng đáng là mô hình chuẩn mực cho cả thế giới học tập theo", ông Mohamad Abbas nhấn mạnh.

Ông Trần Bá Dương, Chủ tịch Tập đoàn Thaco nhấn mạnh, đây là bước ngoặt, mở ra giai đoạn chinh phục thị trường thế giới một cách sâu rộng hơn. "Những yêu cầu của Del Monte không hề đơn giản vì ngoài hệ thống phân phối toàn cầu, họ còn sở hữu vùng nguyên liệu trên khắp thế giới, trong đó riêng chuối họ có đến 40.000 ha. Trước khi chính thức đi đến quyết định ký kết hợp tác này, Del Monte đã tìm hiểu và quan sát sự phát triển của Thaco trong khoảng 3 năm. Từ tháng 8.2025, Thaco đã bắt đầu bán thử nghiệm sản phẩm chuối cho Del Monte với sản lượng khoảng 5 container/tuần. Sau 3 tháng đánh giá, Del Monte nhận định chuối của chúng tôi có chất lượng cao và đồng đều, ổn định vượt trội so với những nhà cung cấp khác. Đó là tiền đề để họ quyết định đi đến ký kết hợp tác lâu dài", ông Trần Bá Dương chia sẻ.

Theo ông Trần Bá Dương, với sản lượng được bao tiêu, Thaco đã yên tâm hơn vì Del Monte đảm bảo đầu ra đến 15% sản lượng sản xuất. Sản lượng còn lại đã có các khách hàng và đối tác khác ký kết tiêu thụ. Trong năm nay, Thaco đang có 5.800 hecta chuối, sang năm 2026 sẽ mở rộng lên 16.000 hecta và năm 2027 sẽ đạt đến 20.000 hecta trồng chuối.

Ông Trần Bá Dương chia sẻ: "Nếu nói về thâm niên và kinh nghiệm trong lĩnh vực nông nghiệp thì chúng tôi còn quá mới mẻ, chỉ mới bắt đầu 5 năm nay. Còn Del Monte thì đã quá lâu đời và nổi tiếng toàn cầu. Nhưng Del Monte chọn Thaco là đối tác chiến lược chính là vì nhận thấy Thaco nói thật làm thật, chúng tôi cũng có tiềm lực, có đầy đủ hạ tầng và cơ sở vật chất cùng ưu thế về mặt công nghiệp chế tạo. Những yêu cầu khắt khe của họ có thể nói là rất khó, nhưng không có nghĩa là không thực hiện được. Thời gian vừa qua, chúng tôi cũng nỗ lực học hỏi, tiếp thu các kinh nghiệm và sẵn sàng đón nhận sự chuyển giao, hỗ trợ của đối tác này. Del Monte chính là đối tác lớn nhất, khó tính nhất nhưng chúng tôi đã chinh phục được. Có được kết quả ngày hôm nay, phải nói rằng chúng tôi đã thành tài chứ không còn là thành công nữa".



