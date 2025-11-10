Thái Lan bắt 4 nghi phạm lừa đảo người Trung Quốc, truy nã thượng nghị sĩ Campuchia

Báo Khaosod của Thái Lan cho hay các nghi phạm bị bắt tại một căn hộ chung cư ở Bangkok, và được xác định là Xiahou Xin (29 tuổi); Liu Ming (28 tuổi); Li Lei (22 tuổi); và Zeng Lingquan (21 tuổi), tất cả đều là công dân Trung Quốc vừa nhập cảnh Thái Lan từ Campuchia bằng thị thực du lịch.

Cảnh sát đã thu giữ hai máy tính để bàn được cho là dùng để chỉnh sửa video và chỉnh sửa khuôn mặt, hai máy tính xách tay chứa hồ sơ giao dịch tài chính tại Campuchia, 60 điện thoại di động, hai túi nhỏ ma túy đá và dụng cụ sử dụng ma túy.

Nhóm này bị cáo buộc đã sử dụng căn hộ làm căn cứ để sản xuất video clip giả và thực hiện các giao dịch tài chính gian lận.

Theo Khaosod, các nghi phạm thừa nhận được thuê thông qua ứng dụng nhắn tin Telegram để chỉnh sửa video và xử lý các giao dịch tài chính cho một tổ chức lừa đảo do người Trung Quốc điều hành. Họ khai nhận kiếm được từ 20.000 đến 30.000 nhân dân tệ (73 triệu - 110 triệu đồng) mỗi tháng và đôi khi còn được thưởng khi hoàn thành chỉ tiêu.

Chính quyền thu giữ một chiếc xe biển số 8888 trong một cuộc đột kích liên quan đến mạng lưới rửa tiền của Thượng nghị sĩ Campuchia Ly Yong Phat, ngày 9.11.2025 ẢNH: KHAOSOD ENGLISH

Các nhà điều tra tin rằng nhóm này trước đây đã hoạt động ở Campuchia và Malaysia, và một số trùm cấp cao người Trung Quốc đã trốn khỏi Campuchia và hiện đang lẩn trốn ở Thái Lan.

Cảnh sát Thái Lan đang tiếp tục truy tìm mạng lưới này.

Cũng theo Khaosod, cùng ngày 9.11, Cục Điều tra Tội phạm Mạng (CCIB) và Văn phòng Chống Rửa tiền (AMLO) của Thái Lan đã phối hợp kiểm tra 36 địa điểm ở Bangkok và tỉnh Trat, nhắm vào các tài sản liên quan đến Ly Yong Phat, một thượng nghị sĩ Campuchia 67 tuổi gốc Hoa-Thái Lan và là một doanh nhân nổi tiếng đến từ tỉnh Koh Kong.

Ông Ly Yong Phat là chủ sở hữu của Tập đoàn LYP, một trong những tập đoàn kinh doanh lớn nhất Campuchia.

Khaosod dẫn lời nhà chức trách cho biết các cuộc khám xét này năm trong một cuộc điều tra tội phạm mạng đã phát hiện ra mối liên hệ giữa ông Ly và một mạng lưới lừa đảo và rửa tiền lớn.

Cảnh sát Thái Lan đã được lệnh bắt giữ năm nghi phạm trong mạng lưới - gồm Ly Yong Phat, cộng sự thân cận của ông ta là Chokchai Supapha (37 tuổi), và 3 công dân Trung Quốc - với cáo buộc âm mưu rửa tiền và tham gia vào một mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia có tổ chức.