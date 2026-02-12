Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thái Lan nói binh sĩ lại bị thương vì mìn nổ ở biên giới giáp Campuchia
Video Thế giới

Thái Lan nói binh sĩ lại bị thương vì mìn nổ ở biên giới giáp Campuchia

Trúc Huỳnh - Thụy Miên
12/02/2026 20:40 GMT+7

Thái Lan thông báo đã xảy ra nổ mìn ở biên giới gần Campuchia khiến một binh sĩ Thái Lan bị thương nặng, làm dấy lên lo ngại cho thỏa thuận ngừng bắn mong manh giữa hai nước vào thời điểm Tết Bính Ngọ đến gần.

Bloomberg News dẫn thông tin từ quân đội Hoàng gia Thái Lan cho biết vụ nổ đã xảy ra ở tỉnh Si Sa Ket giáp Campuchia. Đại tá Sitthichai Chaiwong, người đứng đầu bộ phận vận hành và thông tin thuộc Lục quân Thái Lan, xác nhận một binh sĩ đã bị trọng thương.

Trong một tuyên bố khác, quân đội Thái Lan cho biết binh sĩ bị thương được đưa đến bệnh viện sẽ cung cấp thêm thông tin sau. Campuchia chưa bình luận về thông tin này.

Vụ nổ xảy ra sau nhiều tuần tương đối yên lặng tại vùng biên giới theo sau thỏa thuận ngừng bắn song phương đạt được ngày 27.12.2025.

Diễn biến mới nhất có thể làm phức tạp thêm những nỗ lực ổn định tình hình tại một trong những điểm nóng tranh chấp biên giới dai dẳng nhất Đông Nam Á.

Hai bên trước đó đã nhiều lần cáo buộc lẫn nhau vi phạm các điều khoản ngừng bắn.

Trong một diễn biến liên quan, Hải quân Hoàng gia Thái Lan cho biết đã thu giữ nhiều vũ khí bị bỏ lại, trong đó có một quả mìn sát thương chống bộ binh, tại ba căn cứ tác chiến của Campuchia ở tỉnh Trat.

Người phát ngôn hải quân - chuẩn đô đốc Parach Rattanachaipan, cho biết số vũ khí được tìm thấy trong chiến dịch rà phá bom mìn chưa nổ và đảm đảm an ninh tại khu vực xung quanh căn cứ Taksin Pichit Pairee.

Bộ Chỉ huy Phòng thủ Biên giới Chanthaburi–Trat là bên thực hiện chiến dịch tại chuỗi ba căn cứ tác chiến từng được phía Campuchia sử dụng.

Theo chuẩn đô đốc Parach, trong chiến dịch, quân đội Thái Lan phát hiện ba căn cứ tác chiến của Campuchia được nối với nhau bằng hệ thống hào, cho thấy khu vực từng được sử dụng như một tiền đồn quân sự.

Số vũ khí bị bỏ lại còn có súng máy hạng nặng 12,7mm, 1.744 viên đạn 12,7mm, 30 viên đạn 75mm và một lựu đạn cầm tay RGD-5.

Giới chức Thái Lan cũng cho hay đã tìm được một quả mìn sát thương MBV-78A2, loại vũ khí bị cấm theo Công ước Ottawa. Campuchia chưa bình luận về thông tin này.

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Campuchia chính thức phản đối những hoạt động được cho bất hợp pháp do lực lượng vũ trang Thái Lan đang tiến hành tại những khu vực thuộc tỉnh Banteay Meanchey của Campuchia.

