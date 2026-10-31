Thái Nguyên cần phấn đấu là địa phương có hạ tầng đồng bộ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu tại Chương trình kỷ niệm.

Vùng đất có bề dày lịch sử

Cùng dự có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Ủy viên T.Ư Đảng, nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng; Lãnh đạo, nguyên Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo các ban, bộ, ngành T.Ư, địa phương; Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; Anh hùng Lao động; lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên qua các thời kỳ; đại sứ, đại diện các tổ chức và đoàn đại biểu quốc tế; cộng đồng doanh nghiệp và đông đảo nhân dân trên địa bàn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Thái Nguyên ẢNH: TTXVN

Nhân dịp này, Ủy viên T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Lâm Thị Phương Thanh trao chứng nhận ghi danh "Tri thức trồng và chế biến chè Thái Nguyên" vào Danh mục Quốc gia về Di sản văn hóa phi vật thể cho tỉnh Thái Nguyên.

Trình bày Diễn văn kỷ niệm 195 năm Ngày thành lập tỉnh Thái Nguyên và khai mạc Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026, Ủy viên T.Ư Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường cho biết địa phương này là vùng đất có bề dày lịch sử, văn hóa, giữ vị trí chiến lược quan trọng trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước. Danh xưng Thái Nguyên đã xuất hiện từ nhiều thế kỷ trước; qua các thời kỳ, vùng đất này từng là đạo, xứ, trấn. Năm 1831 tỉnh Thái Nguyên được thành lập dưới triều vua Minh Mạng; ngày 4.11.1831 được xác định là mốc thành lập tỉnh. Thái Nguyên hiện có quy mô không gian phát triển mới sau hợp nhất, tạo ra động lực mới và được chuyển hóa thành sức mạnh phát triển.

Tại chương trình, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên, đã có nhiều thành tích xuất sắc nổi bật trong thu hút đầu tư, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Chuẩn bị nền tảng để tiếp tục phát triển

Phát biểu tại Chương trình kỷ niệm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh Thái Nguyên cần chuẩn bị nền tảng để tiếp tục phát triển khi lợi thế lao động giá rẻ suy giảm, công nghệ thay đổi và yêu cầu về môi trường ngày càng cao. Khát vọng trở thành tỉnh phát triển có thu nhập cao trước năm 2045 phải được xây dựng trên năng suất lao động, trình độ khoa học công nghệ, năng lực đổi mới sáng tạo và chất lượng sống của nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị, xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch, vững mạnh, đủ năng lực lãnh đạo sự phát triển dài hạn; củng cố niềm tin bằng chất lượng phục vụ nhân dân. Toàn tỉnh phải tạo sự thống nhất trong hành động, khắc phục tư duy cục bộ địa bàn cũ, phân bổ nguồn lực theo nhu cầu và hiệu quả chung. Vận hành thông suốt chính quyền địa phương hai cấp, tăng năng lực cho cấp xã, nhất là ở vùng cao; bảo đảm người dân được giải quyết công việc thuận tiện. Các mục tiêu dài hạn cần được cụ thể hóa thành công việc từng năm, có người chịu trách nhiệm và được nhân dân giám sát.

Tỉnh nâng cao năng lực tự chủ của nền công nghiệp, lấy khoa học, công nghệ và con người làm nền tảng. Cùng với thu hút đầu tư có chất lượng, phải hỗ trợ doanh nghiệp trong nước, doanh nghiệp địa phương nâng trình độ khoa học kỹ thuật, đáp ứng tiêu chuẩn và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng. Hợp tác với các tập đoàn quốc tế cần mở thêm cơ hội đào tạo kỹ sư, phát triển nhà cung ứng và nghiên cứu tại địa phương. Phát huy Đại học Thái Nguyên, gắn đào tạo và nghiên cứu với nhu cầu doanh nghiệp; tạo điều kiện để người tài lập nghiệp, gắn bó lâu dài. Đồng thời, phát triển kinh tế tư nhân, tạo cơ hội để doanh nghiệp nhỏ và vừa lớn lên, giảm rủi ro lệ thuộc vào một vài doanh nghiệp hoặc sản phẩm chủ lực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý, gìn giữ văn hóa, nâng tầm giá trị trà Thái Nguyên và sức lan tỏa của Festival. Di sản tri thức trồng và chế biến chè Tân Cương cùng những vùng chè đặc sắc của tỉnh cần được gìn giữ bằng việc truyền nghề, bảo vệ cảnh quan và tạo sinh kế tốt cho người dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh 5 năm nữa, Thái Nguyên sẽ bước vào dấu mốc 200 năm thành lập tỉnh. Hướng tới dấu mốc này, Thái Nguyên cần phấn đấu là địa phương có hạ tầng đồng bộ, quản trị hiện đại và chất lượng sống ngày càng cao.